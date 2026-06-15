Jundiaí prepara centro para crianças neurodivergentes com até mil atendimentos por mês

Nova unidade vai funcionar na Vila Aparecida, reunir especialistas no mesmo espaço e atender crianças de 2 a 8 anos encaminhadas pelas UBSs

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 15/06/2026, às 21:51

Atualizado: 15/06/2026, s 22:37

Crianças pintam em uma folha grande sobre o gramado, acompanhadas por uma educadora em atividade ao ar livre em parque arborizado.

Jundiaí iniciou a implantação do Centro Integrado Girassóis, novo equipamento público voltado ao atendimento de crianças neurodivergentes de 2 a 8 anos. A unidade funcionará no atual Centro de Especialidades Odontológicas, o CEO da Vila Aparecida, e deve reunir serviços de saúde, avaliação multiprofissional e acompanhamento infantil em um único endereço.

A criação do centro atende a uma demanda antiga de famílias atípicas do município, principalmente de participantes do Clube de Mães Atípicas, vinculado ao Fundo Social de Solidariedade. O grupo vinha cobrando maior acesso a diagnóstico, terapias e atendimento integrado para crianças com necessidades específicas.

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, o prédio passa por adequações para receber consultórios, equipamentos e profissionais de diferentes áreas. A administração informou que mais de R$ 4 milhões foram obtidos por meio de emendas parlamentares para viabilizar a transformação da unidade.

Centro vai reunir atendimento médico, terapias e apoio às famílias

A proposta do Centro Integrado Girassóis é concentrar, em um mesmo local, especialidades que hoje costumam exigir deslocamentos, encaminhamentos e etapas separadas dentro da rede pública.

Entre os atendimentos previstos estão:

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  • neuropediatria
  • psiquiatria infantil
  • fonoaudiologia
  • psicologia
  • neuropsicologia
  • psicopedagogia
  • fisioterapia
  • terapia ocupacional
  • assistência social
  • odontopediatria

A unidade também marca a implantação da odontopediatria na rede municipal de saúde, ampliando o atendimento odontológico infantil com foco em crianças que precisam de cuidado especializado.

Durante visita técnica ao local, o prefeito Gustavo Martinelli afirmou que o espaço foi pensado a partir da escuta das famílias.

“Estamos criando um espaço pensado para as crianças e suas famílias. Aqui será um local de acolhimento, desenvolvimento e oportunidades. É uma conquista construída ouvindo quem mais entende dessa realidade: as famílias atípicas”, afirmou o prefeito.

Demanda surgiu a partir das famílias atípicas

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Mãos De Criança E Adulto Posicionam Cartões Com Letras E Sinais Em Um Quadro Durante Atividade Educativa Ao Ar Livre.
Atividade pedagógica com cartões visuais auxilia crianças no reconhecimento de letras e na comunicação durante ação educativa. (Crédito: Prefeitura Municipal de Jundiaí)

A Prefeitura informou que a criação do centro nasceu a partir das reivindicações de mães e famílias que acompanham crianças neurodivergentes e enfrentam dificuldades para avançar no diagnóstico e no tratamento.

A mãe atípica Cristiane Nascimento acompanhou a apresentação do projeto e destacou a importância da nova unidade para as famílias.

“Eu vejo o quanto isso vai nos favorecer e ajudar. É claro que ainda há muito para fazer, mas estamos no caminho.”

A fala resume uma das principais preocupações das famílias: a necessidade de encontrar atendimento especializado sem depender de vários deslocamentos e longas etapas até a conclusão da avaliação.

Diagnóstico de TEA pode ser concluído entre 8 e 12 semanas

Um dos objetivos do Centro Integrado Girassóis é reduzir o tempo de espera para avaliação de crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista, sem retirar etapas clínicas necessárias para um diagnóstico seguro.

A expectativa da administração municipal é que o processo possa ser concluído entre oito e doze semanas, com acompanhamento de diferentes profissionais.

O gerente do Centro Integrado Girassóis, Filipe Risso, explicou que o diagnóstico exige critérios bem definidos e uma análise cuidadosa.

“O diagnóstico do transtorno do espectro autista exige critérios bem estabelecidos e uma avaliação cuidadosa, realizada por diferentes profissionais. O que estamos propondo é organizar esse processo de forma integrada, reduzindo o tempo de espera sem abrir mão da qualidade, da segurança e do acolhimento às crianças e às famílias”, afirmou Risso.

A organização em um único espaço deve facilitar a comunicação entre os profissionais, reduzir a repetição de encaminhamentos e dar às famílias uma referência mais clara dentro da rede municipal.

Como as famílias terão acesso ao Centro Integrado Girassóis

O acesso ao Centro Integrado Girassóis será feito por meio da Atenção Básica. As famílias deverão procurar inicialmente uma Unidade Básica de Saúde, onde a criança passará por avaliação inicial.

Quando houver indicação clínica, a própria rede fará o encaminhamento ao centro especializado.

A Prefeitura informou que a estratégia seguirá o modelo já usado em outros serviços municipais, com organização da demanda a partir de critérios técnicos definidos pelas equipes de saúde.

Pontos principais do atendimento:

  • crianças neurodivergentes de 2 a 8 anos serão o público atendido
  • o encaminhamento será feito pelas UBSs
  • a unidade terá equipe multiprofissional especializada
  • a capacidade estimada é de cerca de 1.000 atendimentos por mês
  • a rede municipal passará a contar com odontopediatria

A criação do Centro Integrado Girassóis também dialoga com uma mobilização regional que vem crescendo em torno do autismo e da inclusão. No RNews, já mostramos como ações realizadas em Cajamar, Caieiras e Franco da Rocha aproximaram famílias atípicas, educadores e serviços de orientação, reforçando a importância de redes de apoio, diagnóstico mais rápido e atendimento especializado para crianças com TEA.

Mudança no CEO da Vila Aparecida será gradual até setembro

A adequação do prédio será feita gradualmente até setembro. Durante esse período, os atendimentos odontológicos continuarão normalmente no CEO Aparecida, tanto para crianças quanto para adultos.

Após a transição, a unidade manterá a assistência odontológica ao público infantil com necessidades especiais. Já os pacientes adultos atualmente atendidos no local serão direcionados ao CEO Anhangabaú.

A medida busca permitir a adaptação da estrutura sem interromper o serviço odontológico em andamento.

Projeto teve visita técnica e participação de representantes da saúde

A apresentação do Centro Integrado Girassóis contou com representantes da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, da diretora de Planejamento e Finanças, Andreia Pinto, e dos vereadores Carla Basílio, Quézia de Lucca, Daniel Lemos e João Victor.

Com a preparação do prédio em andamento, a expectativa da administração municipal é iniciar a operação de forma gradual nos próximos meses.

Para famílias que aguardam diagnóstico, terapias ou acompanhamento especializado, a nova unidade pode encurtar caminhos dentro da rede pública e criar uma porta de entrada mais organizada para o cuidado infantil em Jundiaí.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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