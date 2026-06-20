Frio se aproxima e baixa vacinação em Jundiaí cobra reação das cidades da região

Mesmo com queda nos casos respiratórios, cobertura contra gripe segue distante da meta e exige reforço em UBSs de Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato.

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 20/06/2026, às 17:31

Atualizado: 20/06/2026, s 18:40

Profissional de saúde aplica vacina em idosa dentro de UBS, enquanto mãe com criança no colo e outros moradores aguardam atendimento em dia frio e chuvoso.

Mesmo com queda nos casos respiratórios, cobertura contra gripe segue distante da meta e exige reforço em UBSs de Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato

Jundiaí registrou queda de até 72% nos casos respiratórios, mas a vacinação contra a gripe ainda está longe da meta definida pelo Ministério da Saúde. O dado preocupa porque a semana deve ter frio, chuva e temperaturas mais baixas, justamente no período em que idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas ficam mais vulneráveis.

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, foram aplicadas 57.234 doses da vacina contra influenza nos grupos prioritários, alcançando 49,1% da população-alvo, estimada em 116.574 pessoas. A meta nacional é de 90%.

O grupo com menor adesão é o de crianças de seis meses a menores de seis anos. Foram 9.487 doses aplicadas, o que representa 33,8% do público estimado. Entre gestantes, a cobertura chegou a 34,8%. Entre idosos, ficou em 55,2%.

Queda nos casos não permite relaxar

A redução nos atendimentos por doenças respiratórias mostra resultado positivo das ações de vigilância, monitoramento e vacinação. Ainda assim, a baixa cobertura vacinal deixa uma parte grande da população exposta.

O risco cresce com a chegada do frio. Temperaturas mais baixas levam as pessoas a ficarem mais tempo em ambientes fechados, com menor circulação de ar. Isso favorece a transmissão de vírus respiratórios e aumenta a procura por UBSs, pronto atendimentos e hospitais.

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A vacina contra influenza está disponível em Jundiaí para toda a população a partir de seis meses, nas Unidades Básicas de Saúde e Clínicas da Família.

Crianças, gestantes e idosos exigem atenção

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Os números mostram onde a busca ativa precisa ser mais forte. Crianças pequenas, gestantes e idosos estão entre os grupos que mais podem ter complicações por gripe e outras infecções respiratórias.

A baixa cobertura em crianças chama atenção porque essa faixa etária depende diretamente dos pais ou responsáveis. Muitas vezes, a vacinação fica para depois por causa da rotina de trabalho, deslocamento, falta de informação ou dificuldade de horário.

Entre gestantes, a adesão baixa também preocupa. A vacinação protege a mãe e ajuda na proteção do bebê nos primeiros meses de vida, especialmente quando há circulação maior de vírus respiratórios.

Caieiras, Franco e Morato devem reforçar serviços

O alerta de Jundiaí serve para as cidades vizinhas. Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato também devem reforçar a vacinação, principalmente com a queda de temperatura prevista para a semana.

A região tem bairros afastados, famílias que dependem do transporte público e moradores que só conseguem ir à UBS fora do horário comercial. Por isso, ampliar horários, criar pontos volantes e levar vacinação para escolas, estações, praças e equipamentos públicos pode fazer diferença.

O reforço não precisa esperar aumento nas internações. A melhor resposta é antecipar a procura, facilitar o acesso e reduzir barreiras antes que o frio pressione a rede municipal.

Vacinação também reduz gasto das famílias

Quando uma criança, idoso ou trabalhador adoece, o custo não fica apenas na rede de saúde. A família também sente no orçamento.

Remédios, transporte, falta ao trabalho, perda de diária, consulta particular e alimentação fora de casa podem pesar em poucos dias. Para quem vive com renda apertada, uma doença respiratória pode desorganizar o mês.

A vacinação gratuita reduz esse risco. Não elimina todos os casos, mas diminui a chance de complicações, hospitalizações e afastamentos mais longos. Esse é o ponto que transforma uma campanha de saúde em proteção direta para a rotina financeira das famílias.

Ações fora da UBS ajudam a ampliar cobertura

Mulher Agasalhada Usa Lenço Em Frente A Uma Ubs Durante Dia Frio E Chuvoso, Enquanto Moradores Aguardam Atendimento Na Entrada Da Unidade.
Queda de temperatura e chuva aumentam a atenção com sintomas respiratórios e reforçam a importância de procurar a UBS em caso de piora.

A baixa adesão mostra que deixar a vacina apenas na unidade de saúde pode não ser suficiente. As cidades precisam ir atrás de quem ainda não se vacinou.

Algumas medidas podem aumentar a cobertura:

  • vacinação em horário estendido
  • busca ativa por crianças com caderneta atrasada
  • ações em escolas e creches
  • pontos de vacinação em locais de grande circulação
  • campanhas voltadas a gestantes
  • orientação para idosos e cuidadores
  • atualização da caderneta nas UBSs

A experiência de campanhas anteriores mostra que levar o serviço para perto da rotina do morador aumenta a chance de adesão. A preocupação com baixa cobertura também apareceu na cobertura vacinal contra a dengue na região, outro exemplo de como informação clara e acesso facilitado pesam na resposta da população.

Frio muda a urgência da campanha

A aproximação de dias mais frios muda o peso da vacinação. O que parecia apenas uma recomendação passa a ser uma medida preventiva para evitar fila, sobrecarga e atendimentos mais graves.

Jundiaí conseguiu reduzir os casos respiratórios, mas ainda precisa avançar na cobertura vacinal. Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato devem observar o mesmo sinal e ampliar o acesso antes que a procura cresça.

Para o morador, o caminho é simples: conferir a caderneta, procurar a UBS mais próxima e não esperar a piora do tempo. Para o poder público, a prioridade deve ser colocar a vacina onde a população consegue chegar.

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Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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