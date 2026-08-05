Encceja 2026 chega em agosto e pode mudar a vida de quem parou de estudar

Prova será aplicada em 23 de agosto para jovens e adultos que buscam a certificação do ensino fundamental ou médio

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Publicado por: Valentina De Lucca

Publicado: 05/08/2026, às 20:27

Atualizado: 05/08/2026, s 20:28

Participante realiza prova do Encceja para concluir os estudos

O Encceja 2026 será aplicado em 23 de agosto e pode representar uma nova chance para jovens e adultos que interromperam os estudos e agora buscam o certificado do ensino fundamental ou do ensino médio.

A prova é gratuita, ocorre em todos os estados e no Distrito Federal e reúne questões objetivas e redação. Quem já fez a inscrição deve acompanhar a Página do Participante para consultar o local de prova e confirmar a situação da inscrição.

Quem pode fazer o Encceja 2026

O exame é voltado a quem não concluiu a educação básica na idade regular. Para tentar a certificação do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos completos na data da prova.

Quem busca o certificado do ensino médio precisa ter 18 anos completos até 23 de agosto. A emancipação legal não reduz as idades mínimas exigidas.

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A participação é voluntária. O resultado pode gerar o certificado de conclusão ou uma declaração parcial de proficiência, dependendo do desempenho alcançado em cada área.

Como será a prova de 23 de agosto

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O Encceja será realizado em dois turnos. Pela manhã, o participante terá quatro horas para responder a duas provas. À tarde, serão cinco horas para as outras duas áreas e para a redação.

Cada prova objetiva possui 30 questões de múltipla escolha. A divisão dos conteúdos muda conforme o nível escolhido pelo participante.

Ensino fundamental

Na parte da manhã, serão aplicadas as provas de Ciências Naturais e Matemática.

À tarde, os participantes respondem às questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, História e Geografia, além da redação.

Ensino médio

O período da manhã terá Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

À tarde, entram Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.

Local de prova precisa ser conferido

O Inep orienta cada inscrito a acompanhar a situação da inscrição e consultar o local de aplicação no sistema oficial do Encceja.

Essa conferência não deve ficar para a véspera. O participante precisa verificar o endereço, planejar o deslocamento e observar as orientações do edital sobre horários, identificação e procedimentos de entrada.

Também é importante conferir se o município escolhido durante a inscrição continua correto e calcular quanto tempo será necessário para chegar ao local.

O que estudar nos dias que faltam

Mulher Adulta Estuda Em Casa Para A Prova Do Encceja 2026
Questões anteriores, interpretação de texto, matemática e treino de redação podem ajudar na preparação para o Encceja.

Com a prova próxima, tentar estudar todos os conteúdos desde o início pode aumentar a ansiedade e reduzir o rendimento. Uma preparação organizada pode priorizar:

  • questões de edições anteriores;
  • leitura e interpretação de textos;
  • operações matemáticas básicas;
  • temas frequentes de ciências humanas e da natureza;
  • estrutura da redação;
  • controle do tempo durante a prova.

O Inep disponibiliza matrizes de referência, materiais de estudo e uma cartilha com orientações para a redação. O documento recomenda atenção à legibilidade, revisão do texto e uso cuidadoso dos conteúdos apresentados na proposta.

Cursos gratuitos também podem ajudar quem pretende retomar a rotina de aprendizagem. Uma capacitação oferecida pelo

SENAI em Mairiporã, por exemplo, mostrou como oportunidades sem mensalidade podem melhorar comunicação, currículo e confiança em situações profissionais.

Fazer a prova não entrega o certificado automaticamente

A aprovação no Encceja não encerra o processo. Depois da divulgação do resultado, o participante precisa solicitar o certificado ou a declaração parcial à instituição certificadora escolhida durante a inscrição.

Quem não alcançar a pontuação necessária em todas as áreas pode receber a declaração de proficiência nas disciplinas em que obteve o desempenho exigido. Em outra edição, será possível tentar somente as áreas restantes.

Concluir os estudos pode ampliar as possibilidades de emprego, facilitar o ingresso em cursos técnicos e permitir a continuidade da formação.

A prova de 23 de agosto não apaga os obstáculos que afastaram alguém da escola, mas oferece uma oportunidade concreta para quem decidiu retomar os estudos.

Valentina De Lucca
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