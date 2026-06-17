Mairiporã abre curso gratuito do SENAI para quem quer falar melhor em público e melhorar o currículo

Mairiporã está com inscrições abertas para o curso gratuito Técnicas de Como Falar em Público, uma formação voltada a quem deseja melhorar a comunicação, ganhar confiança e se preparar melhor para situações profissionais que exigem clareza na fala.

A capacitação será realizada em parceria com o SENAI e tem carga horária total de 40 horas. As aulas começam em 4 de julho de 2026 e seguem até 1º de agosto de 2026, sempre aos sábados, das 9h às 18h.

O curso será realizado no Centro Municipal de Formação Profissional Victor Siaulys, no Distrito Industrial de Terra Preta. As inscrições são presenciais e podem ser feitas em dois locais: no Polo UNIVESP, no Centro, e no SENAI, em Terra Preta.

A oportunidade interessa principalmente a quem busca emprego, quer melhorar o currículo ou precisa se comunicar melhor no trabalho. Em entrevistas, reuniões, vendas, atendimento ao público e apresentações, falar com segurança pode pesar tanto quanto a experiência técnica.

Curso gratuito pode ajudar quem busca emprego ou nova oportunidade

Falar bem em público não é uma habilidade útil apenas para palestrantes. Ela aparece em momentos comuns da rotina profissional, como entrevistas de emprego, dinâmicas de seleção, reuniões, atendimento a clientes, apresentação de trabalhos e conversas com gestores.

Para quem está procurando recolocação, a comunicação pode influenciar a forma como experiências anteriores são apresentadas. Muitas pessoas têm conhecimento, prática e vontade de trabalhar, mas travam quando precisam explicar o que sabem fazer.

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O curso pode ajudar o aluno a organizar ideias, controlar melhor a fala e transmitir mais confiança. Isso pode fazer diferença em processos seletivos, principalmente quando há muitos candidatos disputando a mesma vaga.

A formação também pode ser útil para quem já trabalha e quer crescer. Em empresas, a pessoa que consegue explicar problemas, apresentar soluções e conversar com clareza tende a participar mais das decisões do dia a dia.

Economia também pesa para quem quer se qualificar

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Cursos de oratória, comunicação e apresentação costumam ter custo alto em escolas privadas, principalmente quando incluem aulas presenciais e atividades práticas. Por isso, uma formação gratuita com 40 horas pode representar economia importante para o morador.

A gratuidade reduz uma barreira comum para quem quer se qualificar, mas não consegue pagar mensalidade, taxa de matrícula ou curso particular. O interessado ainda precisa considerar deslocamento, alimentação e disponibilidade aos sábados, mas não terá o custo direto da formação.

Esse ponto é importante para estudantes, jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores informais e pessoas que querem melhorar o currículo sem comprometer o orçamento.

Em termos de custo-benefício, o curso chama atenção por unir três pontos fortes:

é gratuito

tem carga horária definida

trabalha uma habilidade usada em várias profissões

A busca por cursos gratuitos ligados ao mercado de trabalho também aparece em outras cidades da Região do Juquery. Em Francisco Morato, o RNews mostrou que um curso gratuito de Inteligência Artificial abriu vagas para quem busca entrada em áreas com maior potencial de renda e empregabilidade, reforçando como formações curtas podem ajudar moradores a melhorar currículo e disputar novas oportunidades.

A comunicação também pode ajudar pequenos empreendedores. Quem vende produtos, presta serviços ou atende clientes precisa explicar preço, prazo, valor, garantia, diferença de atendimento e benefícios daquilo que oferece. Uma fala mais segura pode melhorar a relação com o cliente e aumentar as chances de fechar uma venda.

O que o aluno pode aprender no curso

A proposta do curso é trabalhar técnicas de comunicação para situações em que o aluno precisa falar diante de outras pessoas. Isso inclui desde apresentações formais até conversas profissionais mais simples, como reuniões e entrevistas.

Entre os pontos que podem ser trabalhados estão:

como vencer a timidez ao falar em público

como organizar uma apresentação

como usar melhor a voz

como melhorar postura e linguagem corporal

como prender a atenção de quem está ouvindo

como falar com mais segurança em entrevistas

como apresentar ideias com começo, meio e fim

como reduzir nervosismo antes de uma fala importante

O curso não promete emprego nem aumento de renda. A força da formação está em desenvolver uma competência que pode ser usada em diferentes áreas. Comunicação clara ajuda em comércio, indústria, serviços, educação, saúde, vendas, administração e atendimento.

Quem pode se inscrever

A capacitação tem requisitos básicos para matrícula. Antes de procurar um dos pontos de inscrição, o interessado deve conferir se atende às exigências informadas.

Podem participar candidatos que tenham:

no mínimo 16 anos

Ensino Fundamental completo

disponibilidade para frequentar as aulas aos sábados

documentação exigida para matrícula

Menores de idade devem comparecer acompanhados do responsável legal. A presença do responsável é necessária para validar a inscrição e apresentar os documentos exigidos.

A formação pode atender estudantes, trabalhadores, pessoas em busca do primeiro emprego, profissionais que querem melhorar atendimento e moradores que desejam ganhar mais segurança para falar em público.

Documentos exigidos para matrícula

A matrícula exige apresentação de documentos. Como as vagas são limitadas, o ideal é separar tudo antes de procurar atendimento. Isso evita atraso e reduz o risco de perder a oportunidade por falta de algum comprovante.

Documentos necessários:

cópia do RG

cópia do CPF

comprovante de endereço com CEP atualizado

histórico escolar ou declaração escolar original

No caso de menores de idade, também é necessário apresentar os documentos do responsável legal.

A recomendação é conferir se as cópias estão legíveis e se o comprovante de endereço está atualizado. Em cursos gratuitos, a procura costuma ser maior, e detalhes simples podem atrapalhar a matrícula.

Inscrições acontecem em dois locais

As inscrições são presenciais e acontecem em dois pontos de Mairiporã. O interessado pode procurar o Polo UNIVESP, no Centro, ou o SENAI, em Terra Preta.

Locais de inscrição:

Polo UNIVESP, no Centro

SENAI, em Terra Preta

A divisão em dois pontos facilita o acesso para moradores de diferentes regiões da cidade. Quem vive mais perto da área central pode procurar o Polo UNIVESP. Quem mora em Terra Preta ou bairros próximos pode buscar atendimento no SENAI.

Como as vagas são limitadas, o melhor caminho é não deixar para a última hora. A inscrição presencial também permite confirmar horários, documentos e detalhes sobre o início das aulas.

Aulas serão realizadas em Terra Preta

Mairiporã está com últimas vagas para o curso gratuito Técnicas de Como Falar em Público, com aulas aos sábados no Centro Municipal de Formação Profissional Victor Siaulys, em Terra Preta.

O curso será realizado no Centro Municipal de Formação Profissional Victor Siaulys, localizado na Rua Papa Paulo VI, 390, no Distrito Industrial de Terra Preta.

Informações do curso:

Curso: Técnicas de Como Falar em Público

Cidade: Mairiporã

Início: 4 de julho de 2026

Término: 1º de agosto de 2026

Dias: sábados

Horário: das 9h às 18h

Carga horária: 40 horas

Local: Centro Municipal de Formação Profissional Victor Siaulys

Endereço: Rua Papa Paulo VI, 390, Distrito Industrial de Terra Preta

Inscrições: presenciais

Locais de inscrição: Polo UNIVESP, no Centro, e SENAI, em Terra Preta

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4604-0180, (11) 4486-1997 e (11) 4486-1921, além do WhatsApp (11) 99783-4752.

Vale a pena fazer um curso gratuito de comunicação?

Para quem sente dificuldade em falar diante de outras pessoas, a resposta tende a ser positiva. O curso pode ajudar em situações que aparecem com frequência na vida profissional e escolar.

A vantagem é que a formação não exige pagamento de mensalidade. O aluno investe tempo, deslocamento e dedicação, mas não assume o custo de um curso particular.

Antes de se inscrever, o interessado deve avaliar três pontos:

se consegue comparecer às aulas aos sábados

se atende aos requisitos mínimos

se está disposto a praticar durante o curso

Falar melhor exige treino. A técnica ajuda, mas o resultado depende da participação do aluno, da prática e da disposição para enfrentar a insegurança aos poucos.

Oportunidade interessa à Região do Juquery

Embora as aulas aconteçam em Mairiporã, a oferta também pode interessar moradores da Região do Juquery. Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar mantêm circulação constante com Mairiporã por trabalho, estudo, comércio e serviços.

Para quem consegue se deslocar até Terra Preta aos sábados, a formação pode ser uma alternativa para melhorar currículo e desenvolver uma habilidade valorizada em diferentes áreas.

A chance de fazer um curso gratuito ligado ao SENAI, com carga horária de 40 horas e aplicação direta no mercado de trabalho, torna a inscrição uma oportunidade relevante para quem quer se comunicar melhor, buscar novas vagas ou se posicionar com mais segurança em ambientes profissionais.

Quem deseja participar deve conferir os requisitos, separar os documentos e procurar um dos pontos de inscrição antes do preenchimento das vagas.