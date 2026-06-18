Famílias em área de risco em Mairiporã entram em cadastro para moradia; veja quem pode participar

A Prefeitura de Mairiporã iniciou o Cadastro de Demanda Habitacional para moradores ligados a áreas de risco no município. Nesta primeira etapa, o atendimento é voltado a famílias que vivem ou viveram em locais identificados por órgãos técnicos como sujeitos a deslizamento, escorregamento ou enchente.

A medida é conduzida pela Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano e busca levantar quantas famílias precisam de moradia em Mairiporã. O cadastro ocorre no Centro Educacional e foi explicado pela administração municipal após dúvidas de moradores nas redes sociais.

Entre os principais questionamentos estão quem pode se cadastrar, quais documentos devem ser apresentados, o que caracteriza área de risco e se moradores que hoje pagam aluguel também podem participar.

Cadastro começa pelas áreas de risco

Segundo a orientação da Prefeitura, a primeira fase não será aberta para todo o município. A prioridade inicial é identificar famílias que moram em áreas consideradas de risco ou que precisaram deixar seus imóveis por causa de interdição.

A secretária de Habitação explicou que o levantamento é necessário para que o município tenha uma base real sobre a demanda habitacional. Com esses dados, a Prefeitura poderá organizar informações sobre quantidade de famílias, localização dos problemas, situação dos imóveis e perfil dos moradores que precisam de atendimento.

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Em Mairiporã, o tema também envolve prevenção de desastres. A cidade tem regiões com relevo acidentado, áreas de encosta e pontos sujeitos a impactos em períodos de chuva forte. Por isso, o cadastro passa a ter relação direta com moradia, segurança e planejamento urbano.

A demanda por moradia segura também se conecta a outras frentes de infraestrutura em Mairiporã. Recentemente, o RNews mostrou que bairros que esperavam há décadas começaram a receber água tratada e rede de esgoto, avanço que reduz riscos sanitários, melhora as condições de higiene e reforça a importância de políticas públicas voltadas à urbanização e qualidade de vida. Leia também: Mairiporã espera há décadas e agora vê água tratada e esgoto chegarem aos bairros.

Quem pode fazer o cadastro habitacional em Mairiporã

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A orientação oficial é que moradores de áreas de risco façam o cadastro nesta etapa. Também devem procurar o atendimento pessoas que tiveram casas interditadas e precisaram sair do imóvel, mesmo que estejam vivendo temporariamente em outro bairro, de favor ou em imóvel alugado.

A Prefeitura informou que quem paga aluguel também pode participar, desde que a situação esteja relacionada à necessidade habitacional e ao histórico de risco. O foco não é apenas o endereço atual da família, mas a condição de moradia e a relação com área de risco.

Podem fazer o cadastro nesta primeira etapa:

Moradores de áreas de risco identificadas por órgãos técnicos

Pessoas que tiveram imóveis interditados

Famílias que saíram de área de risco e hoje moram de aluguel

Moradores que estão vivendo de favor após deixar imóvel em situação de risco

Famílias em situação provisória por causa de interdição ou vulnerabilidade habitacional

Quem já foi contemplado por programa habitacional estadual ou federal não pode realizar novo cadastro, segundo a orientação divulgada pela administração municipal.

O que é considerado área de risco

A Prefeitura considera área de risco aquela identificada por órgãos técnicos competentes e sujeita a ocorrências como deslizamento, escorregamento ou enchente.

Essa definição é importante porque o cadastro não depende apenas da percepção do morador. A caracterização do risco precisa estar ligada a avaliação técnica sobre o local, o imóvel ou a região onde a família vive ou vivia.

A administração municipal informou que outros bairros deverão ser atendidos em uma etapa posterior. Por enquanto, a Secretaria de Habitação pede que os moradores compreendam a prioridade dada às famílias em áreas de risco.

Documentos necessários para o cadastro

A Prefeitura orienta que os documentos sejam apresentados em cópias simples. A secretária de Habitação também alertou que listas diferentes podem circular nas redes sociais, mas a documentação válida é a divulgada oficialmente pela administração municipal.

Documentos solicitados:

RG e CPF de todos os integrantes do grupo familiar

Certidão de nascimento ou casamento de todos os integrantes do grupo familiar

Comprovante de residência em nome do primeiro responsável

Contrato de compra e venda, contrato de aluguel ou declaração de casa cedida

Espelho de IPTU

Cópia de ação judicial de usucapião, se houver

Duas fotos da fachada da residência

Documento de interdição do imóvel emitido pela Defesa Civil, se houver

A exigência de documentos de todos os integrantes da família mostra que o cadastro não é apenas individual. A Prefeitura busca registrar a composição familiar, a situação do imóvel e o vínculo de moradia.

Atendimento no Centro Educacional

Veja o vídeo da Prefeitura de Mairiporã no Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DZsXmIdIhF_/

O atendimento para o Cadastro de Demanda Habitacional ocorre no Centro Educacional. Segundo a orientação divulgada, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, o atendimento é realizado das 9h às 14h.

A Prefeitura não informou, no material divulgado, uma data final para encerramento desta etapa.

Serviço divulgado pela Prefeitura:

Serviço: Cadastro de Demanda Habitacional

Município: Mairiporã

Público inicial: moradores de áreas de risco identificadas por órgãos técnicos

Local citado: Centro Educacional

Segunda a sexta-feira: das 9h às 18h

Sábado: das 9h às 14h

Cadastro não significa entrega imediata de moradia

O Cadastro de Demanda Habitacional é uma etapa de levantamento de informações. Ele serve para identificar famílias que precisam de moradia e organizar dados sobre moradores em situação de risco ou vulnerabilidade habitacional.

Isso significa que o cadastramento não representa entrega imediata de imóvel, nem confirmação automática de inclusão em programa habitacional. A etapa atual tem como objetivo formar uma base de dados para orientar futuras ações da política habitacional do município.

A Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano orienta que moradores com dúvidas procurem a equipe responsável pelo cadastro no Centro Educacional, durante os horários de atendimento divulgados pela Prefeitura.