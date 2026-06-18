Famílias em área de risco em Mairiporã entram em cadastro para moradia; veja quem pode participar

A Prefeitura de Mairiporã iniciou o Cadastro de Demanda Habitacional para moradores ligados a áreas de risco no município. Nesta primeira etapa, o atendimento é voltado a famílias que vivem ou viveram em locais identificados por órgãos técnicos como sujeitos a deslizamento, escorregamento ou enchente.
A medida é conduzida pela Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano e busca levantar quantas famílias precisam de moradia em Mairiporã. O cadastro ocorre no Centro Educacional e foi explicado pela administração municipal após dúvidas de moradores nas redes sociais.
Entre os principais questionamentos estão quem pode se cadastrar, quais documentos devem ser apresentados, o que caracteriza área de risco e se moradores que hoje pagam aluguel também podem participar.
Cadastro começa pelas áreas de risco
Segundo a orientação da Prefeitura, a primeira fase não será aberta para todo o município. A prioridade inicial é identificar famílias que moram em áreas consideradas de risco ou que precisaram deixar seus imóveis por causa de interdição.
A secretária de Habitação explicou que o levantamento é necessário para que o município tenha uma base real sobre a demanda habitacional. Com esses dados, a Prefeitura poderá organizar informações sobre quantidade de famílias, localização dos problemas, situação dos imóveis e perfil dos moradores que precisam de atendimento.
Acompanhe mais de Mairiporã
Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria.
Em Mairiporã, o tema também envolve prevenção de desastres. A cidade tem regiões com relevo acidentado, áreas de encosta e pontos sujeitos a impactos em períodos de chuva forte. Por isso, o cadastro passa a ter relação direta com moradia, segurança e planejamento urbano.
A demanda por moradia segura também se conecta a outras frentes de infraestrutura em Mairiporã. Recentemente, o RNews mostrou que bairros que esperavam há décadas começaram a receber água tratada e rede de esgoto, avanço que reduz riscos sanitários, melhora as condições de higiene e reforça a importância de políticas públicas voltadas à urbanização e qualidade de vida. Leia também: Mairiporã espera há décadas e agora vê água tratada e esgoto chegarem aos bairros.
Quem pode fazer o cadastro habitacional em Mairiporã
Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região.Seguir o RNews no WhatsApp
A orientação oficial é que moradores de áreas de risco façam o cadastro nesta etapa. Também devem procurar o atendimento pessoas que tiveram casas interditadas e precisaram sair do imóvel, mesmo que estejam vivendo temporariamente em outro bairro, de favor ou em imóvel alugado.
A Prefeitura informou que quem paga aluguel também pode participar, desde que a situação esteja relacionada à necessidade habitacional e ao histórico de risco. O foco não é apenas o endereço atual da família, mas a condição de moradia e a relação com área de risco.
Podem fazer o cadastro nesta primeira etapa:
- Moradores de áreas de risco identificadas por órgãos técnicos
- Pessoas que tiveram imóveis interditados
- Famílias que saíram de área de risco e hoje moram de aluguel
- Moradores que estão vivendo de favor após deixar imóvel em situação de risco
- Famílias em situação provisória por causa de interdição ou vulnerabilidade habitacional
Quem já foi contemplado por programa habitacional estadual ou federal não pode realizar novo cadastro, segundo a orientação divulgada pela administração municipal.
O que é considerado área de risco
A Prefeitura considera área de risco aquela identificada por órgãos técnicos competentes e sujeita a ocorrências como deslizamento, escorregamento ou enchente.
Essa definição é importante porque o cadastro não depende apenas da percepção do morador. A caracterização do risco precisa estar ligada a avaliação técnica sobre o local, o imóvel ou a região onde a família vive ou vivia.
A administração municipal informou que outros bairros deverão ser atendidos em uma etapa posterior. Por enquanto, a Secretaria de Habitação pede que os moradores compreendam a prioridade dada às famílias em áreas de risco.
Documentos necessários para o cadastro
A Prefeitura orienta que os documentos sejam apresentados em cópias simples. A secretária de Habitação também alertou que listas diferentes podem circular nas redes sociais, mas a documentação válida é a divulgada oficialmente pela administração municipal.
Documentos solicitados:
- RG e CPF de todos os integrantes do grupo familiar
- Certidão de nascimento ou casamento de todos os integrantes do grupo familiar
- Comprovante de residência em nome do primeiro responsável
- Contrato de compra e venda, contrato de aluguel ou declaração de casa cedida
- Espelho de IPTU
- Cópia de ação judicial de usucapião, se houver
- Duas fotos da fachada da residência
- Documento de interdição do imóvel emitido pela Defesa Civil, se houver
A exigência de documentos de todos os integrantes da família mostra que o cadastro não é apenas individual. A Prefeitura busca registrar a composição familiar, a situação do imóvel e o vínculo de moradia.
Atendimento no Centro Educacional
Veja o vídeo da Prefeitura de Mairiporã no Instagram:
https://www.instagram.com/reel/DZsXmIdIhF_/
O atendimento para o Cadastro de Demanda Habitacional ocorre no Centro Educacional. Segundo a orientação divulgada, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, o atendimento é realizado das 9h às 14h.
A Prefeitura não informou, no material divulgado, uma data final para encerramento desta etapa.
Serviço divulgado pela Prefeitura:
- Serviço: Cadastro de Demanda Habitacional
- Município: Mairiporã
- Público inicial: moradores de áreas de risco identificadas por órgãos técnicos
- Local citado: Centro Educacional
- Segunda a sexta-feira: das 9h às 18h
- Sábado: das 9h às 14h
Cadastro não significa entrega imediata de moradia
O Cadastro de Demanda Habitacional é uma etapa de levantamento de informações. Ele serve para identificar famílias que precisam de moradia e organizar dados sobre moradores em situação de risco ou vulnerabilidade habitacional.
Isso significa que o cadastramento não representa entrega imediata de imóvel, nem confirmação automática de inclusão em programa habitacional. A etapa atual tem como objetivo formar uma base de dados para orientar futuras ações da política habitacional do município.
A Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano orienta que moradores com dúvidas procurem a equipe responsável pelo cadastro no Centro Educacional, durante os horários de atendimento divulgados pela Prefeitura.