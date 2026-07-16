Moradores do Recanto do Paraíso avançam em regularização de imóveis em Perus

Mais de 350 lotes devem passar por regularização gratuita, medida que pode dar mais segurança jurídica a famílias que vivem há anos na região.

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Publicado por: Valentina De Lucca

Publicado: 16/07/2026, às 09:00

Moradores conversam em rua residencial durante ação ligada à regularização de imóveis.

Moradores do Recanto do Paraíso, em Perus, avançam em uma etapa importante para a regularização de imóveis no bairro. A medida deve alcançar mais de 350 lotes e pode representar mais segurança jurídica para famílias que vivem há anos na região, mas ainda aguardam o reconhecimento formal de suas moradias.

A regularização fundiária é uma das pautas mais sensíveis para comunidades consolidadas da cidade. Para muitas famílias, o imóvel já é casa, endereço, referência familiar e parte da história do bairro. O problema aparece quando essa moradia ainda não possui documentação definitiva.

Sem a regularização, o morador pode enfrentar dificuldade para comprovar propriedade, acessar serviços, fazer melhorias com segurança, vender legalmente o imóvel ou resolver pendências em inventário. Quando o processo avança, a vida prática da família também muda.

A regularização de imóveis também se conecta a outras demandas habitacionais da região, como o caso de famílias em área de risco em Mairiporã que entraram em cadastro para moradia. Em situações assim, documentação, segurança da moradia e acompanhamento do poder público interferem diretamente na rotina das famílias.

O que está em andamento no Recanto do Paraíso

A informação divulgada sobre o Recanto do Paraíso aponta para a regularização gratuita de mais de 350 lotes no bairro. A medida é tratada como uma oportunidade importante para moradores que aguardavam uma solução documental.

Na prática, a regularização busca reconhecer juridicamente áreas ocupadas, corrigir pendências urbanísticas e permitir que os imóveis tenham situação mais clara perante o poder público e os cartórios.

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Esse tipo de processo costuma envolver análise técnica, levantamento das áreas, identificação dos moradores, conferência de documentos e etapas administrativas até a emissão dos títulos ou registros correspondentes.

Por que a regularização muda a vida do morador

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Ter um imóvel regularizado não é apenas ter um papel em mãos. A documentação pode alterar a relação da família com a própria casa.

Entre os principais efeitos estão:

• mais segurança para permanecer no imóvel
• possibilidade de comprovar a posse ou propriedade
• facilidade em processos de herança
• redução de conflitos sobre limites do terreno
• maior segurança para reformas e melhorias
• valorização do imóvel
• acesso mais organizado a serviços públicos

Para famílias que construíram a vida no mesmo endereço por muitos anos, a regularização pode encerrar uma espera longa.

Recanto do Paraíso já passou por ações de urbanização

O Recanto do Paraíso aparece há anos em ações ligadas à urbanização em Perus. Em registro da Secretaria Municipal de Habitação, a Prefeitura de São Paulo informou que obras também alcançavam o Recanto do Paraíso, área contígua ao Recanto dos Humildes, com ligação a melhorias de viário e infraestrutura implantadas pela Prefeitura e pela Sabesp.

Na época, o projeto citava intervenções como pavimentação, drenagem, rede de água, rede de esgoto, guias, sarjetas, contenção e canalização de córregos na região. O documento também registrava milhares de famílias beneficiadas nos dois recantos.

Essa trajetória ajuda a entender por que a regularização atual tem peso para os moradores. Não se trata apenas de uma etapa burocrática. É uma continuidade de um processo urbano que envolve infraestrutura, moradia e reconhecimento.

Documentos devem ser acompanhados com atenção

Mesa Com Documentos, Mapas E Atendimento A Moradores Sobre Regularização Fundiária.
Regularização fundiária exige conferência de documentos, atualização cadastral e acompanhamento das etapas oficiais.

Moradores que vivem em áreas em processo de regularização precisam acompanhar os comunicados oficiais e evitar entregar documentos a intermediários sem confirmação da origem do pedido.

Em geral, é importante separar:

• RG e CPF dos responsáveis pelo imóvel
• comprovante de residência
• documentos que indiquem tempo de ocupação
• contrato de compra e venda, quando existir
• carnês, contas antigas ou outros comprovantes ligados ao endereço
• documentos de herdeiros, quando o imóvel estiver em nome de pessoa falecida

Cada processo pode exigir documentos diferentes. A orientação principal é conferir as informações junto aos canais oficiais responsáveis pela regularização.

O que o morador deve observar agora

O avanço anunciado é positivo, mas o morador precisa acompanhar as próximas etapas. A regularização pode passar por fases diferentes até chegar ao documento final.

Os pontos mais importantes são:

• confirmação de quem será atendido
• critérios usados para incluir os lotes
• prazo para entrega de documentos
• local de atendimento aos moradores
• eventual necessidade de atualização cadastral
• previsão para conclusão de cada fase
• orientação sobre imóveis com pendências familiares

Quem mora no Recanto do Paraíso deve guardar comprovantes, acompanhar reuniões e verificar se o lote consta na área contemplada.

Regularização dá mais segurança, mas exige cuidado

A regularização fundiária costuma trazer alívio para famílias que vivem há anos em imóveis sem documentação definitiva. Ao mesmo tempo, o processo exige atenção, porque envolve dados pessoais, histórico de ocupação e documentos do imóvel.

O ideal é que os moradores busquem orientação oficial antes de assinar qualquer papel, pagar qualquer valor ou entregar documentos originais.

Como a informação divulgada cita regularização gratuita de mais de 350 lotes, qualquer cobrança fora dos canais oficiais deve ser tratada com cautela.

Perus segue com demanda antiga por moradia e infraestrutura

Perus tem bairros marcados por crescimento urbano, áreas de moradia popular e demandas antigas por infraestrutura. No Recanto do Paraíso, a regularização pode ajudar a consolidar direitos de famílias que já fazem parte da história local.

Para os moradores, o avanço mais esperado é simples: transformar uma casa vivida há anos em um imóvel reconhecido também na documentação.

Valentina De Lucca
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