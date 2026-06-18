Vacinação volta a ganhar força na região e exige atenção de famílias nas UBSs

Campanhas de vacinação voltam com frequência às UBSs, escolas, bairros e pontos de grande circulação porque a adesão da população muda ao longo do ano. Em períodos de frio, aumento de doenças respiratórias ou avanço de alguma doença específica, prefeituras e órgãos de saúde reforçam chamadas para atualizar a caderneta e ampliar a proteção coletiva.
Na região formada por Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã e Perus, essas campanhas têm peso direto na rotina das famílias. A vacina pode evitar faltas no trabalho, gastos com remédios, transporte para atendimento de urgência e perda de dias de aula.
Em 2026, a vacinação contra influenza voltou a ganhar força. A Prefeitura de São Paulo ampliou a vacina contra gripe para toda a população acima de 6 meses a partir de 18 de maio, medida que atende diretamente moradores de Perus, Anhanguera e Pirituba. O Governo de São Paulo também informou que a imunização contra gripe passou a estar disponível para pessoas acima de 6 meses nos 645 municípios paulistas.
Por que campanhas de vacinação voltam várias vezes ao ano
Vacinação não é uma ação isolada. O calendário muda conforme a doença, o público-alvo, a época do ano, a cobertura vacinal e o risco de aumento de casos.
Gripe costuma ganhar destaque nos meses mais frios. Febre amarela, sarampo, dengue, covid e outras doenças podem motivar novas chamadas quando há baixa procura ou necessidade de reforço.
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As campanhas também aparecem em formatos diferentes para facilitar o acesso:
- UBSs com horário regular
- Dias D de vacinação
- Ações em escolas
- Vacinação em bairros
- Pontos volantes
- Postos em locais de grande circulação
- Busca ativa de pessoas com dose atrasada
Essa repetição não é exagero. Ela existe porque muita gente deixa para depois, perde prazo, esquece a caderneta ou só procura a unidade quando surge algum sintoma em casa.
Vacina contra gripe segue como prioridade no frio
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A vacina contra influenza é uma das principais ações deste período. A Prefeitura de São Paulo informa que, desde 18 de maio de 2026, a dose está liberada para toda a população a partir de 6 meses. Na capital, isso vale para moradores de Perus, Anhanguera, Pirituba e demais bairros atendidos pela rede municipal.
A Secretaria de Estado da Saúde também ampliou a vacinação contra gripe para toda a população acima de 6 meses nos municípios paulistas. A orientação é procurar uma UBS, levar documento e confirmar o funcionamento da unidade mais próxima antes de sair de casa.
Em Caieiras, a Prefeitura informa que a vacina contra influenza segue disponível nas UBSs, das 8h às 17h. Em Cajamar, a administração municipal também comunicou a ampliação da vacinação contra gripe para toda a população, com doses nas UBSs enquanto houver estoque.
RNews já mostrou baixa cobertura vacinal contra dengue na região
A preocupação com campanhas frequentes não aparece apenas na gripe. O RNews já mostrou que a cobertura vacinal contra a dengue ainda era baixa em cidades da região, com dados de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã.
O levantamento mostrou índices reduzidos de imunização nos municípios citados e ajuda a explicar por que campanhas de vacinação precisam ser repetidas ao longo do ano. Quando a adesão fica baixa, aumenta a chance de novas chamadas, mutirões e orientações das equipes de saúde.
Quem deve ficar mais atento às chamadas
Mesmo quando a vacina é ampliada para todos acima de 6 meses, alguns grupos precisam acompanhar as campanhas com mais cuidado.
Devem ter atenção especial:
- Crianças pequenas
- Idosos
- Gestantes
- Puérperas
- Pessoas com doenças crônicas
- Pessoas com deficiência
- Trabalhadores da saúde
- Profissionais da educação
- Famílias que convivem com idosos ou bebês
Esses grupos podem ter maior risco de complicações ou convivem com pessoas mais vulneráveis. Quando a vacinação fica atrasada, uma doença comum pode gerar uma sequência de consultas, exames, remédios e afastamentos.
O custo de ignorar uma campanha
Deixar a vacinação para depois pode parecer uma decisão simples, mas o custo pode aparecer rápido. Uma gripe forte em casa pode levar à compra de medicamentos, falta no trabalho, transporte por aplicativo, consulta particular e remarcação de compromissos.
Para quem trabalha por diária, comércio, serviços, aplicativos ou funções com controle rígido de presença, poucos dias afastado podem afetar o orçamento do mês.
Famílias com crianças também sentem o impacto. Quando um filho adoece, alguém precisa faltar ao trabalho, buscar atendimento, comprar remédio e reorganizar a rotina escolar.
A vacina gratuita reduz parte desse risco e ajuda a diminuir a pressão sobre as UBSs. Quanto mais pessoas se protegem, menor tende a ser a procura por atendimento causada por doenças que poderiam ser prevenidas.
O que levar antes de ir à UBS
Antes de procurar a unidade de saúde, o morador deve separar documentos e confirmar o horário de atendimento.
Leve:
- Documento com foto
- CPF ou Cartão SUS
- Caderneta de vacinação, se tiver
- Informação sobre condição de saúde, quando solicitada
Quem tem dúvida sobre intervalo entre vacinas, reação anterior ou contraindicação deve conversar com a equipe da UBS. A sala de vacina pode conferir doses pendentes e orientar a família.
Por que isso importa para a região
Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã e Perus formam uma região de grande circulação diária. Moradores passam por trem, ônibus, escolas, comércio, igrejas, unidades de saúde e locais de trabalho.
Quando a cobertura vacinal cai, a proteção coletiva também diminui. Por isso, campanhas voltam tantas vezes ao calendário municipal e estadual.
A melhor escolha é não esperar sintomas aparecerem. Conferir a UBS mais próxima, acompanhar os avisos da prefeitura e atualizar a caderneta pode proteger a saúde, reduzir gastos e evitar correria dentro de casa.
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