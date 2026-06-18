Vacinação volta a ganhar força na região e exige atenção de famílias nas UBSs

Campanhas de vacinação voltam com frequência às UBSs, escolas, bairros e pontos de grande circulação porque a adesão da população muda ao longo do ano. Em períodos de frio, aumento de doenças respiratórias ou avanço de alguma doença específica, prefeituras e órgãos de saúde reforçam chamadas para atualizar a caderneta e ampliar a proteção coletiva.

Na região formada por Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã e Perus, essas campanhas têm peso direto na rotina das famílias. A vacina pode evitar faltas no trabalho, gastos com remédios, transporte para atendimento de urgência e perda de dias de aula.

Em 2026, a vacinação contra influenza voltou a ganhar força. A Prefeitura de São Paulo ampliou a vacina contra gripe para toda a população acima de 6 meses a partir de 18 de maio, medida que atende diretamente moradores de Perus, Anhanguera e Pirituba. O Governo de São Paulo também informou que a imunização contra gripe passou a estar disponível para pessoas acima de 6 meses nos 645 municípios paulistas.

Por que campanhas de vacinação voltam várias vezes ao ano

Vacinação não é uma ação isolada. O calendário muda conforme a doença, o público-alvo, a época do ano, a cobertura vacinal e o risco de aumento de casos.

Gripe costuma ganhar destaque nos meses mais frios. Febre amarela, sarampo, dengue, covid e outras doenças podem motivar novas chamadas quando há baixa procura ou necessidade de reforço.

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As campanhas também aparecem em formatos diferentes para facilitar o acesso:

UBSs com horário regular

Dias D de vacinação

Ações em escolas

Vacinação em bairros

Pontos volantes

Postos em locais de grande circulação

Busca ativa de pessoas com dose atrasada

Essa repetição não é exagero. Ela existe porque muita gente deixa para depois, perde prazo, esquece a caderneta ou só procura a unidade quando surge algum sintoma em casa.

Vacina contra gripe segue como prioridade no frio

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A vacina contra influenza é uma das principais ações deste período. A Prefeitura de São Paulo informa que, desde 18 de maio de 2026, a dose está liberada para toda a população a partir de 6 meses. Na capital, isso vale para moradores de Perus, Anhanguera, Pirituba e demais bairros atendidos pela rede municipal.

A Secretaria de Estado da Saúde também ampliou a vacinação contra gripe para toda a população acima de 6 meses nos municípios paulistas. A orientação é procurar uma UBS, levar documento e confirmar o funcionamento da unidade mais próxima antes de sair de casa.

Em Caieiras, a Prefeitura informa que a vacina contra influenza segue disponível nas UBSs, das 8h às 17h. Em Cajamar, a administração municipal também comunicou a ampliação da vacinação contra gripe para toda a população, com doses nas UBSs enquanto houver estoque.

RNews já mostrou baixa cobertura vacinal contra dengue na região

A preocupação com campanhas frequentes não aparece apenas na gripe. O RNews já mostrou que a cobertura vacinal contra a dengue ainda era baixa em cidades da região, com dados de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã.

O levantamento mostrou índices reduzidos de imunização nos municípios citados e ajuda a explicar por que campanhas de vacinação precisam ser repetidas ao longo do ano. Quando a adesão fica baixa, aumenta a chance de novas chamadas, mutirões e orientações das equipes de saúde.

Quem deve ficar mais atento às chamadas

Campanhas de vacinação nas UBSs ajudam famílias a manter a caderneta em dia e reduzir riscos de doenças respiratórias e outras infecções.

Mesmo quando a vacina é ampliada para todos acima de 6 meses, alguns grupos precisam acompanhar as campanhas com mais cuidado.

Devem ter atenção especial:

Crianças pequenas

Idosos

Gestantes

Puérperas

Pessoas com doenças crônicas

Pessoas com deficiência

Trabalhadores da saúde

Profissionais da educação

Famílias que convivem com idosos ou bebês

Esses grupos podem ter maior risco de complicações ou convivem com pessoas mais vulneráveis. Quando a vacinação fica atrasada, uma doença comum pode gerar uma sequência de consultas, exames, remédios e afastamentos.

O custo de ignorar uma campanha

Deixar a vacinação para depois pode parecer uma decisão simples, mas o custo pode aparecer rápido. Uma gripe forte em casa pode levar à compra de medicamentos, falta no trabalho, transporte por aplicativo, consulta particular e remarcação de compromissos.

Para quem trabalha por diária, comércio, serviços, aplicativos ou funções com controle rígido de presença, poucos dias afastado podem afetar o orçamento do mês.

Famílias com crianças também sentem o impacto. Quando um filho adoece, alguém precisa faltar ao trabalho, buscar atendimento, comprar remédio e reorganizar a rotina escolar.

A vacina gratuita reduz parte desse risco e ajuda a diminuir a pressão sobre as UBSs. Quanto mais pessoas se protegem, menor tende a ser a procura por atendimento causada por doenças que poderiam ser prevenidas.

O que levar antes de ir à UBS

Antes de procurar a unidade de saúde, o morador deve separar documentos e confirmar o horário de atendimento.

Leve:

Documento com foto

CPF ou Cartão SUS

Caderneta de vacinação, se tiver

Informação sobre condição de saúde, quando solicitada

Quem tem dúvida sobre intervalo entre vacinas, reação anterior ou contraindicação deve conversar com a equipe da UBS. A sala de vacina pode conferir doses pendentes e orientar a família.

Por que isso importa para a região

Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã e Perus formam uma região de grande circulação diária. Moradores passam por trem, ônibus, escolas, comércio, igrejas, unidades de saúde e locais de trabalho.

Quando a cobertura vacinal cai, a proteção coletiva também diminui. Por isso, campanhas voltam tantas vezes ao calendário municipal e estadual.

A melhor escolha é não esperar sintomas aparecerem. Conferir a UBS mais próxima, acompanhar os avisos da prefeitura e atualizar a caderneta pode proteger a saúde, reduzir gastos e evitar correria dentro de casa.