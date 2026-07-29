Separar lixo em casa ainda faz diferença? O erro que atrapalha a reciclagem

Separar lixo em casa ainda faz diferença, mas só funciona quando o descarte é feito do jeito certo. O problema é que muita gente até tenta colaborar, mas mistura materiais recicláveis com restos de comida, líquidos, óleo, papel engordurado ou vidro quebrado sem proteção.

O resultado aparece depois que o saco sai da porta de casa. Um material que poderia ser reaproveitado pode chegar contaminado à triagem, dificultar o trabalho dos profissionais da coleta e reduzir a chance de reciclagem.

A separação correta começa antes do caminhão passar. Ela depende de escolhas simples dentro da cozinha, da lavanderia, do banheiro e da área de serviço.

Empresas que atuam no manejo de resíduos, como a Solví, explicam que a coleta seletiva envolve materiais como papéis, plásticos, vidros e metais que podem ser reutilizados ou reciclados. A companhia também informa que opera coleta seletiva e centrais de triagem, com apoio ao trabalho de catadores. A orientação reforça um ponto importante: o lixo só vira oportunidade quando chega em condições de ser aproveitado.

O erro mais comum começa dentro de casa

O erro que mais atrapalha a reciclagem é misturar tudo no mesmo saco.

Uma embalagem plástica limpa pode ser reciclável. Mas, se ela for jogada junto com resto de comida, líquido, gordura ou lixo de banheiro, pode contaminar outros materiais que estavam secos e aproveitáveis.

Isso vale para potes, garrafas, latas, caixas, papéis e embalagens. O material não precisa ficar perfeito, mas deve estar sem excesso de sujeira.

Em casa, a regra mais simples é separar o lixo em três grupos:

• recicláveis secos;

• rejeitos;

• resíduos que precisam de descarte especial.

Os recicláveis secos incluem plástico, papel, papelão, vidro e metal. Rejeitos são itens que não têm reaproveitamento fácil na coleta comum, como papel higiênico, fraldas, absorventes, lixo de banheiro e material muito sujo.

Já pilhas, baterias, remédios, eletrônicos, lâmpadas e óleo de cozinha usado precisam de pontos específicos de entrega.

Embalagem suja pode estragar o material reciclável

Um pote de iogurte, uma lata de molho ou uma garrafa de refrigerante podem ir para a reciclagem, desde que não estejam cheios de resíduo.

Quando restos de alimento ficam dentro das embalagens, o mau cheiro aparece rápido. Isso atrai insetos, suja outros materiais e dificulta o manuseio.

Não é preciso gastar muita água lavando tudo. Em muitos casos, basta retirar o excesso com guardanapo usado, escorrer o líquido e deixar o material separado dos resíduos orgânicos.

O mesmo vale para caixas de pizza. A parte limpa do papelão pode ser reciclável. A parte engordurada deve ir para o lixo comum.

Essa diferença parece pequena, mas muda o aproveitamento do material.

Vidro quebrado exige cuidado extra

Vidro pode ser reciclado, mas vidro quebrado jogado solto no lixo comum cria risco para coletores, garis, trabalhadores da triagem e até moradores que manipulam os sacos.

O ideal é colocar os cacos dentro de uma caixa, garrafa PET cortada com segurança ou embalagem rígida, sempre com aviso visível para indicar que há vidro quebrado.

Esse cuidado evita cortes e acidentes durante a coleta.

A orientação se conecta a outro problema comum nas casas: o descarte incorreto de objetos cortantes. Em uma matéria sobre vidro quebrado no lixo comum e risco para coletores, o tema aparece como uma atitude simples que pode prevenir acidentes na rotina da limpeza urbana.

O que não deve ir para o reciclável

Nem tudo que parece embalagem deve ir para o reciclável. Alguns itens confundem moradores e acabam prejudicando a separação.

Evite colocar no reciclável:

• papel higiênico;

• guardanapo sujo;

• fralda;

• absorvente;

• esponja de cozinha;

• papel engordurado;

• embalagem com resto de comida;

• saco com líquido;

• remédios vencidos;

• pilhas e baterias;

• óleo de cozinha usado;

• lâmpadas;

• eletrônicos.

Esses itens precisam de outro destino. Em muitos municípios, supermercados, farmácias, ecopontos, escolas, prédios públicos ou campanhas específicas recebem parte desses materiais.

Antes de descartar, vale consultar os canais oficiais da Prefeitura ou da empresa responsável pela coleta no município.

Por que separar ajuda catadores e centrais de triagem

Materiais recicláveis precisam chegar secos e separados para facilitar a triagem e evitar riscos aos trabalhadores da coleta. Foto Ilustrativa

A reciclagem também tem uma dimensão social. Quando o material chega seco, organizado e sem contaminação, ele facilita o trabalho de catadores, cooperativas e equipes de triagem.

Isso aumenta a chance de venda, reaproveitamento e retorno econômico para quem vive dessa atividade.

O Instituto Solví informa que apoia projetos de inclusão social, educação ambiental, geração de renda, esporte, cultura, saúde e ações emergenciais nas comunidades onde o grupo atua. Essa ligação entre resíduos, renda e educação ambiental ajuda a mostrar que o lixo doméstico não termina no momento em que sai da lixeira.

Cada saco separado corretamente pode reduzir desperdício, melhorar o ambiente de trabalho na triagem e ampliar o aproveitamento dos materiais.

Lixo também pode virar energia

A separação em casa é apenas uma parte da cadeia dos resíduos. Depois da coleta, materiais seguem caminhos diferentes conforme o tipo, a qualidade e a estrutura disponível.

A Solví informa que atua na coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos. A empresa também afirma transformar biogás gerado em aterros sanitários em energia elétrica renovável e biometano.

Em Caieiras, a companhia mantém uma planta de biometano na UVS Caieiras, com capacidade informada de produção de 70 mil metros cúbicos por dia. Segundo a empresa, o combustível abastece caminhões de coleta de resíduos da própria operação.

Esse exemplo ajuda a explicar como o lixo pode deixar de ser apenas descarte e passar a fazer parte de uma cadeia de reaproveitamento, energia e economia circular.

Como separar melhor a partir de hoje

A mudança não precisa começar com grandes reformas em casa. Três recipientes já ajudam bastante.

Um pode receber recicláveis secos. Outro fica para lixo comum. O terceiro pode ser reservado para materiais de descarte especial, como pilhas, eletrônicos pequenos ou óleo usado em garrafa bem fechada, até o envio ao ponto correto.

Para facilitar a rotina:

• esvazie embalagens antes de descartar;

• separe papelão limpo do papel engordurado;

• nunca jogue vidro quebrado solto;

• mantenha recicláveis longe de restos de comida;

• guarde óleo usado em garrafa PET fechada;

• consulte pontos de entrega para pilhas, remédios e eletrônicos.

Separar lixo em casa ainda faz diferença. O que atrapalha é tratar todo resíduo como se fosse igual.

Quando o morador separa melhor, o caminhão recolhe melhor, a triagem trabalha melhor e a cidade desperdiça menos material que ainda poderia ter valor.