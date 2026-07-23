Mato, lixo e entulho dificultam passagem de pedestres em avenida de Caieiras

Um morador de Caieiras registrou as dificuldades enfrentadas por pedestres em um trecho da Avenida Vereador Luiz Gonzaga Dártora no bairro Laranjeiras. As imagens mostram vegetação alta, lixo e restos de materiais ocupando parte da calçada.

Em alguns pontos, o espaço para caminhar fica bastante estreito. O pedestre precisa passar entre o mato, os resíduos e os veículos estacionados junto à via.

A gravação foi realizada nas proximidades de uma unidade escolar. Durante o vídeo, o morador questiona como os alunos conseguem atravessar o trecho com segurança, principalmente nos horários de entrada e saída das aulas.

Vegetação avança sobre a passagem

Os registros mostram que galhos e folhas avançam sobre diferentes partes da calçada. Também aparecem pedaços de madeira, placas quebradas e outros materiais descartados sobre o caminho.

A situação pode aumentar o risco de tropeços e quedas. Crianças, idosos, pessoas com deficiência e moradores com mobilidade reduzida enfrentam uma dificuldade ainda maior para utilizar uma passagem estreita e parcialmente bloqueada.

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O Código de Trânsito Brasileiro define a calçada como a parte da via reservada ao trânsito de pedestres. A legislação brasileira sobre acessibilidade também prevê a eliminação de obstáculos e barreiras que impeçam a circulação segura nos espaços públicos.

Quando não existe espaço suficiente na calçada, algumas pessoas podem acabar caminhando junto aos carros ou entrando na pista. Essa alternativa amplia a exposição a acidentes, principalmente em vias com tráfego constante ou pouca visibilidade.

Morador também mostra escadão que recebeu limpeza

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Durante o percurso, o morador mostra um escadão existente na mesma região. Segundo o relato, o acesso permaneceu sem condições adequadas de uso por vários anos e passou por limpeza depois que ele divulgou uma reclamação anterior.

Na avaliação do morador, a intervenção permitiu que famílias voltassem a utilizar o caminho, evitando parte do deslocamento pela rua.

Apesar da melhoria naquele ponto, ele afirma que a calçada localizada na parte mais baixa da avenida continua precisando de manutenção.

O relato também menciona um desentendimento ocorrido com um vereador após a publicação do vídeo anterior. Como a situação narrada não foi documentada nas imagens encaminhadas, a afirmação deve ser tratada como versão apresentada pelo próprio morador.

Veja o vídeo:

O planejamento municipal de resíduos de Caieiras inclui serviços ligados à limpeza pública, como capinação, poda, varrição, coleta de entulho e retirada de objetos volumosos.

O município também possui o programa Cata Treco, destinado ao recolhimento periódico de materiais de grande volume.

No trecho registrado, uma eventual intervenção pode exigir diferentes serviços, como:

retirada do lixo e dos materiais descartados;

corte da vegetação que ocupa a passagem;

avaliação do pavimento e dos pontos danificados;

fiscalização para evitar novos descartes;

análise das condições de circulação perto da escola.

A identificação da origem dos materiais também é importante. Parte dos resíduos pode ter sido descartada irregularmente por moradores ou prestadores de serviços, enquanto a vegetação e a conservação da área podem depender de vistoria do poder público.

Como registrar uma solicitação em Caieiras

Moradores que encontrarem calçadas bloqueadas, descarte irregular, mato alto ou problemas de limpeza urbana podem encaminhar a ocorrência à Ouvidoria Municipal.

Canais oficiais para reclamações: