Férias dos filhos podem virar pressão para os pais; veja como organizar a rotina

As férias escolares costumam ser aguardadas pelas crianças, mas nem sempre chegam leves para pais, mães e responsáveis. Enquanto os filhos descansam das aulas, muitos adultos continuam trabalhando, pegando transporte cedo, cumprindo escala, enfrentando trânsito ou tentando manter a casa funcionando.

Em cidades como Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã, além de bairros como Perus, Pirituba e Lapa, essa rotina pode ficar ainda mais apertada. Há famílias que dependem da Linha 7-Rubi, de ônibus intermunicipais, da Rodovia Anhanguera ou da Bandeirantes para chegar ao trabalho.

O resultado aparece dentro de casa. Horários mudam, o uso de telas aumenta, a alimentação sai do ritmo, os irmãos brigam mais e a sensação de culpa pode pesar nos adultos que não conseguem tirar férias junto com os filhos.

Especialistas ouvidos pela International Schools Partnership orientam que o período não precisa ser perfeito para ser positivo. Com combinados simples, presença de qualidade, atividades ao ar livre e uma rotina menos rígida, as férias podem ajudar a fortalecer vínculos familiares.

Rotina pode mudar, mas não precisa desaparecer

Durante o período letivo, a escola organiza boa parte do dia da criança. Nas férias, esse eixo some por algumas semanas, e a casa passa a concentrar descanso, brincadeiras, refeições e tempo livre.

A psicopedagoga e educadora parental Carla Litrenta explica que as férias não precisam copiar a estrutura dos dias de aula, mas algumas referências ajudam. Segundo ela, horários minimamente organizados para refeições, descanso e atividades dão segurança às crianças e reduzem conflitos.

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Para famílias da região, isso pode ser simples. Não é necessário montar uma agenda cheia. Basta combinar alguns pontos básicos:

• horário aproximado para acordar

• horário das refeições

• tempo de tela

• momento para brincar

• pequena tarefa em casa

• saída curta ao ar livre

• horário para dormir

A previsibilidade ajuda a criança a saber o que esperar do dia. Para os adultos, também facilita o trabalho remoto, os afazeres domésticos e os cuidados com irmãos menores.

Pais que trabalham não precisam carregar culpa

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Uma das maiores dificuldades das férias é a diferença entre o calendário escolar e a rotina profissional. A criança fica em casa, mas os responsáveis seguem trabalhando normalmente.

A psicóloga Alessandra Mafra Ribeiro afirma que muitos pais se sentem culpados por não conseguirem estar com os filhos durante todo o recesso. Para ela, as crianças se beneficiam mais de momentos de presença verdadeira do que de uma agenda cheia ou da companhia constante dos adultos.

Isso vale especialmente para famílias que chegam tarde do trabalho. Às vezes, 30 minutos de atenção sem celular, uma conversa antes de dormir, um lanche juntos ou uma caminhada curta no bairro têm mais valor do que um passeio caro feito com pressa e cansaço.

Quando houver rede de apoio, avós, tios, vizinhos de confiança, colônias de férias e cursos de curta duração podem ajudar. O ponto central é segurança, acolhimento e rotina compatível com a realidade da família.

Praças e parques da região podem ajudar na rotina

Nem toda atividade de férias precisa envolver gasto, viagem ou passeio distante. Em muitas cidades da região, praças públicas, parques municipais e áreas de lazer contam com espaços abertos, brinquedos infantis e aparelhos de exercício instalados ao ar livre.

Esses equipamentos, comuns em praças de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã e bairros da capital como Perus, Pirituba e Lapa, podem ser usados como apoio para uma rotina mais ativa. Eles não substituem orientação profissional quando há restrição de saúde, mas ajudam a tirar crianças e adultos do sedentarismo.

Para as crianças, o passeio em uma praça pode significar correr, brincar, gastar energia e conviver fora das telas. Para os adultos, pode ser uma oportunidade de caminhar, alongar, fazer movimentos leves nos aparelhos e acompanhar os filhos sem transformar o dia em compromisso pesado.

A saída pode ser simples:

• caminhar por 20 ou 30 minutos

• levar água de casa

• escolher horários de menor sol

• observar se os aparelhos estão em boas condições

• acompanhar crianças pequenas de perto

• evitar brinquedos quebrados ou enferrujados

• usar roupas confortáveis

• combinar o tempo de volta para casa

Esse tipo de atividade também cria memória afetiva. A criança percebe que férias não dependem apenas de shopping, viagem ou celular. Um passeio perto de casa pode virar parte boa da rotina.

Atividade física também aproxima adultos e crianças

Quando o adulto participa, a criança tende a se envolver mais. Caminhar junto, brincar de bola, fazer alongamento leve ou usar os aparelhos públicos com cuidado pode transformar uma saída simples em momento de convivência.

O benefício não é apenas físico. A atividade ao ar livre ajuda a reduzir irritação, melhora o humor e dá uma pausa na tensão da casa. Em famílias com irmãos, o espaço aberto também reduz conflitos que surgem quando todos ficam muitas horas no mesmo ambiente.

Para os responsáveis que trabalham o dia todo, a saída não precisa ser longa. Um passeio no fim da tarde, depois do expediente, pode ajudar a criança a gastar energia antes da noite e facilitar a organização do sono.

Férias não precisam ser uma maratona de passeios

Redes sociais costumam criar a impressão de que férias boas precisam ter viagem, parque pago, restaurante, cinema e programação todos os dias. Isso pode frustrar adultos e crianças quando o orçamento está apertado ou quando a família não consegue sair.

O psicólogo Marcelo Freitas lembra que o ócio saudável também tem papel importante no desenvolvimento infantil. Brincar sem roteiro, inventar atividades e lidar com o tempo livre estimula criatividade e autonomia.

Para famílias da região, boas opções podem estar perto de casa:

• brincar em praça segura

• visitar parentes

• cozinhar uma receita simples

• fazer sessão de filme em casa

• caminhar no bairro

• usar espaços públicos de lazer

• organizar brinquedos antigos

• montar jogos de tabuleiro

• ler junto antes de dormir

O mais importante é alinhar expectativa. A criança pode ouvir com clareza o que será possível fazer e o que não cabe no orçamento ou na rotina da casa.

Uso de telas precisa de combinado claro

Com mais tempo em casa, celular, videogame, tablet e televisão tendem a ocupar mais espaço. Proibir tudo pode gerar conflito. Liberar sem limite também pode prejudicar sono, humor e convivência.

A saída mais equilibrada é criar combinados objetivos. A família pode definir horários para telas, alternar com brincadeiras fora da internet e evitar uso até tarde da noite.

Uma boa troca é combinar tela depois de alguma atividade real: arrumar o quarto, brincar, ler, caminhar, ir à praça ou ajudar em uma tarefa simples. Isso não precisa virar punição. Funciona melhor como organização da rotina.

Também vale observar o conteúdo consumido. Crianças pequenas precisam de supervisão. Adolescentes podem participar dos combinados, mas ainda precisam de limites e acompanhamento.

Adultos também precisam descansar

Saídas curtas em espaços públicos ajudam a reduzir telas e incentivar movimento durante o recesso escolar.

Pais e responsáveis costumam planejar as férias pensando apenas nas crianças. O problema é que adultos exaustos tendem a ficar mais irritados, menos pacientes e menos disponíveis emocionalmente.

A orientadora educacional Juliana Campagnoli afirma que reservar momentos para descanso, autocuidado e atividades prazerosas ajuda a reduzir o estresse e melhora a convivência em casa.

Não precisa ser algo grande. Pode ser dormir um pouco mais no fim de semana, caminhar, tomar café com calma, conversar com o parceiro ou parceira, ouvir música ou ter alguns minutos sem obrigação.

Quando o adulto também se movimenta, mesmo em uma caminhada curta na praça, o exemplo chega à criança de forma natural. A família passa a tratar saúde, descanso e convivência como parte da rotina, não como cobrança.

Como atravessar as férias com menos tensão

As férias escolares não precisam ser perfeitas. Elas precisam ser possíveis para cada família.

O período pode funcionar melhor quando a casa tem combinados simples, espaço para descanso, algum tempo de brincadeira, limites para telas e saídas acessíveis perto de casa.

Para quem mora na região e continua trabalhando durante o recesso, o caminho é ajustar a expectativa. Presença de qualidade, segurança, movimento e afeto podem marcar mais a memória dos filhos do que uma programação cheia.