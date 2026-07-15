Linha 7-Rubi terá ação gratuita para jovens em Lapa e Franco da Rocha

A Linha 7-Rubi terá novas ações gratuitas de empregabilidade para jovens em julho, com atendimento nas estações Lapa e Franco da Rocha. A iniciativa CIEE em Movimento oferece orientação profissional, cadastro gratuito e apoio para quem busca estágio, aprendizagem ou capacitação.

As próximas datas são 20 e 24 de julho na Estação Lapa, em São Paulo, e 27 e 30 de julho na Estação Franco da Rocha. O atendimento ocorre sempre das 11h às 15h.

A ação é voltada a jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando ensino médio, técnico ou superior. Para moradores de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Perus, Pirituba e região, a programação pode ajudar quem já usa a linha no dia a dia e quer dar os primeiros passos no mercado de trabalho.

Quem depende da Linha 7-Rubi para estudar, trabalhar ou participar de entrevistas também deve ficar atento aos direitos em caso de ocorrências no trajeto. Em situações de atraso, a declaração para justificar falta no trabalho pode ajudar passageiros que precisam comprovar problemas no deslocamento.

O que será oferecido nas estações

Durante o atendimento, os jovens poderão fazer cadastro gratuito no portal do CIEE, plataforma que reúne vagas de estágio, aprendizagem, cursos, eventos e outras oportunidades de desenvolvimento profissional.

Equipes também vão orientar os participantes sobre entrada no mercado de trabalho. A proposta é ajudar quem ainda não sabe por onde começar ou tem dificuldade para montar currículo, se preparar para entrevista ou entender processos seletivos.

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Entre os serviços previstos estão:

• cadastro gratuito no portal do CIEE

• orientação sobre estágio e aprendizagem

• informações sobre cursos e capacitação

• dicas para elaboração de currículo

• orientações para entrevistas

• apoio para participação em processos seletivos

• atividades interativas com distribuição de brindes

A ação é gratuita e ocorre dentro das estações, o que facilita o acesso para passageiros que já circulam pelo ramal.

Datas e locais da ação

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As atividades de julho passam por quatro estações da Linha 7-Rubi, mas algumas datas já ocorreram. Para quem ainda pretende participar, as próximas oportunidades estão concentradas em Lapa e Franco da Rocha.

Veja as próximas datas:

• Estação Lapa: 20 e 24 de julho, próximo à linha de bloqueio

• Estação Franco da Rocha: 27 e 30 de julho, no mezanino principal

• Horário: das 11h às 15h

Quem pretende ir deve se organizar para chegar com antecedência, principalmente se depende de ônibus, trem ou integração com outra linha.

Quem pode participar

Atendimento nas estações Lapa e Franco da Rocha ocorre em datas de julho, das 11h às 15h.

A ação é voltada a jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior.

O atendimento pode ser útil para quem procura:

• primeira oportunidade profissional

• estágio

• programa de aprendizagem

• orientação para montar currículo

• cursos gratuitos

• informações sobre entrevistas

• apoio para entrar no mercado

Mesmo quem ainda não tem experiência profissional pode participar. A proposta é justamente aproximar os jovens das primeiras oportunidades.

O que levar no dia

Para aproveitar melhor o atendimento, o ideal é levar documentos básicos e dados de contato atualizados.

Vale separar:

• RG ou CNH

• CPF

• comprovante de residência

• e-mail ativo

• telefone atualizado

• comprovante de matrícula, se tiver

• currículo impresso ou digital, se já possuir

Quem ainda não tem currículo pode aproveitar a orientação no local para entender como começar.

Por que a ação importa para a região

A Linha 7-Rubi atravessa áreas onde muitos jovens dependem do transporte público para estudar, trabalhar ou buscar oportunidades. Quando um serviço de empregabilidade chega à estação, o deslocamento fica mais simples e o acesso aumenta.

Para quem mora em Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Perus e Pirituba, a ação pode encurtar o caminho entre a busca por uma vaga e o primeiro contato com programas de estágio e aprendizagem.

Também ajuda famílias que não sabem onde procurar orientação segura para filhos adolescentes ou jovens adultos. Em vez de depender apenas de anúncios soltos nas redes sociais, o atendimento presencial permite tirar dúvidas e fazer o cadastro com apoio.

Como se preparar para a primeira oportunidade

Entrar no mercado de trabalho pode gerar insegurança. Muitos jovens não sabem o que colocar no currículo, como se comportar em uma entrevista ou quais vagas combinam com o momento de estudo.

Antes de ir à estação, vale pensar em algumas informações:

• cursos que já fez

• disponibilidade de horário

• cidade onde pode trabalhar

• áreas de interesse

• habilidades com computador

• experiências informais, como ajuda em comércio familiar ou projetos escolares

Mesmo atividades simples podem ajudar a mostrar responsabilidade, organização e vontade de aprender.

Atendimento gratuito pode abrir portas

As ações na Lapa e em Franco da Rocha aproximam jovens da região de oportunidades que muitas vezes parecem distantes.

Para quem está estudando e procura estágio, aprendizagem ou capacitação, o atendimento gratuito pode ser um primeiro passo importante. O ideal é conferir a data mais próxima, separar os documentos e aproveitar o atendimento enquanto a programação ainda está ativa em julho.