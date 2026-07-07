Franco da Rocha terá programação gratuita do Julho das Pretas; veja datas

Atividades culturais reúnem Hip Hop, capoeira, sarau e rodas de conversa no Kambada’s Aquilombamento.

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Publicado por: Valentina De Lucca

Publicado: 07/07/2026, às 19:23

Atualizado: 07/07/2026, s 19:34

Moradores acompanham roda de capoeira em espaço cultural durante programação gratuita em Franco da Rocha.

Franco da Rocha terá programação gratuita do Julho das Pretas nos dias 10, 11 e 15 de julho, com atividades culturais, rodas de conversa, Hip Hop, capoeira e ações voltadas à valorização da cultura negra.

A programação será realizada no Espaço Cultural Kambada’s Aquilombamento e reúne atividades abertas ao público. A agenda informou apresentações, diálogo comunitário e ações culturais ao longo de três datas.

Para quem mora em Franco da Rocha e busca opções gratuitas durante a semana, a programação pode ser uma oportunidade de participar de atividades culturais sem precisar sair da cidade.

A cidade também tem recebido outras ações gratuitas de cultura e bem-estar. Em junho, a programação de yoga gratuita em Franco da Rocha abriu vagas no Parque Municipal para moradores interessados em atividades coletivas.

O que acontece no Julho das Pretas em Franco da Rocha

A programação do Julho das Pretas em Franco da Rocha reúne atividades ligadas à cultura popular, juventude, arte periférica e organização coletiva.

Entre as ações previstas estão roda de diálogo sobre Hip Hop e pedagogias periféricas, aula de passinho e funk rebolado, discotecagem, sarau e roda de capoeira.

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A agenda também conta com participação da Mestra Nagô na roda de capoeira, segundo as informações divulgadas pelo Portal Dois Pontos.

Datas da programação gratuita

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As atividades estão previstas para os dias 10, 11 e 15 de julho, no Espaço Cultural Kambada’s Aquilombamento.

Serviço:

• Data: 10 de julho
• Atividade: roda de diálogo sobre Hip Hop e pedagogias periféricas
• Local: Kambada’s Aquilombamento

• Data: 11 de julho
• Atividades: aula de passinho e funk rebolado, discotecagem e roda de capoeira
• Local: Kambada’s Aquilombamento

• Data: 15 de julho
• Atividade: sarau
• Local: Kambada’s Aquilombamento

A participação é gratuita, o que amplia o acesso de moradores a atividades culturais dentro do próprio município.

Por que a programação interessa aos moradores

Eventos gratuitos em espaços culturais ajudam a aproximar moradores de atividades que nem sempre chegam aos bairros com regularidade. Em Franco da Rocha, a programação também cria um ponto de encontro para jovens, artistas, coletivos e famílias.

O Julho das Pretas é um período marcado por ações que valorizam mulheres negras, cultura afro-brasileira, memória, arte e participação social. Quando a agenda acontece em território local, o acesso fica mais fácil para quem depende de transporte público ou tem pouco tempo livre.

A presença de Hip Hop, capoeira, passinho, funk rebolado e sarau também amplia o alcance da programação. São linguagens populares, próximas da juventude e de coletivos que já ocupam espaços culturais na cidade.

Como se organizar para participar

Microfone Em Sarau Comunitário Com Público Reunido Em Espaço Cultural De Franco Da Rocha.
Sarau, rodas de conversa e atividades culturais fazem parte da agenda gratuita no Kambada’s Aquilombamento.

Quem pretende acompanhar as atividades deve conferir a data de cada ação e se programar para chegar com antecedência ao espaço cultural.

Também é importante observar se haverá limite de participação em alguma atividade específica, principalmente em oficinas, rodas e ações com dinâmica coletiva.

Para famílias com crianças e adolescentes, a recomendação é verificar a programação do dia e escolher as atividades mais adequadas ao perfil do público. Como a agenda é gratuita, a procura pode ser maior nos horários de maior movimento.

Cultura gratuita fortalece a vida local

A programação do Julho das Pretas coloca Franco da Rocha em uma agenda cultural que vai além do entretenimento. As atividades criam espaço para troca, pertencimento e valorização de trajetórias negras dentro da cidade.

Quando eventos gratuitos ocupam espaços culturais locais, moradores têm mais chance de participar sem depender de deslocamentos longos. Isso ajuda a fortalecer artistas, coletivos e iniciativas comunitárias.

A agenda dos dias 10, 11 e 15 de julho pode atrair quem já acompanha ações culturais e também quem procura uma primeira aproximação com atividades de Hip Hop, capoeira, sarau e cultura periférica em Franco da Rocha.

Valentina De Lucca
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