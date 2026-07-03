Las Choronas é um absurdo de espetáculo

Foto: Guto Muniz

Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). em São Paulo, “Las Choronas” não é uma montagem teatral comum. Nada de ser linear, com princípio, meio e fim, pois essa não é a intenção. Escrita pelo dramaturgo mineiro Bryan O’Neill a peça traz provocações necessárias para a atualidade, tratando de assuntos como amor, identidade, abandono, marginalidade, além de uma crítica política, diante do atual cenário nacional e mundial, buscando o sentido de tudo isso.

Também diretor do espetáculo, O’Neill é a cabeça à frente da Las Choronas Companheiras Teatrais, fruto da junção de três coletivos mineiros que nunca haviam trabalhado juntos: Pigmalião Escultura que Mexe, Cia 5 Cabeças e Mulher que Bufa. O resultado é essa montagem inédita que, antes da capital paulista, passou por Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

“Las Choronas” conta com talentos multíplus e o jogo cênico frenético parte de improvisações dirigidas, partituras gestuais, fragmentos poéticos, fábulas, notícias de jornal e referências a obras surrealistas, como filmes do norte-americano David Lynch e do teatro do absurdo do irlandês Samuel Beckett. No palco da região central, durante 60 minutos, os atores Aurora Majnoni, Carol Oliveira, Eduardo Felix, Joyce Malta, Liz Schrickte, Uziel Ferreira e Tom Forato manipulam e, são manipulados por bonecos, num jogo visual desafiador, imergindo nas fronteiras entre humano e objeto, entre som e gesto, entre ouvir e ver.

Outro ponto forte do espetáculo é o fato de Uziel Ferreira ser intérprete de Libras, Libras Musical e bailarino. Sua interpretação traz uma linguagem dramatúrgica central para além do recurso de tradução, propondo também, uma experiência sensorial e acessível, integrando teatro de bonecos, dança e música.

Ainda de acordo com Bryan O’Neill, “incluir Libras no espetáculo, foi pensado para ser também uma expressão do que acontece em cena para pessoas não ouvintes. O intérprete está integrado à cena, e os demais artistas dançam em diálogo com sua expressão corporal e linguística, transformando a Libras em matéria coreográfica e poética, também”.

Por fim, “Las Choronas” traz uma mistura de idiomas, devido a presença de atores estrangeiros que integram os coletivos, entre eles, a italiana Aurora Majoni, que fala português, francês, além do idioma nativo. “Essa mistura de idiomas foi uma coisa natural, não foi de propósito, mas ela foi tomando conta da dramaturgia e eu não tive como escrever apenas em português e também tem uma mistura com a Libras. Trata-se de uma peça em que, às vezes, a pessoa que é ouvinte não entende absolutamente tudo o que está sendo dito, por isso tem momentos em que ela é dita que a peça acontece apenas em Libras, em outros momentos que está sendo dita em italiano e temos tradução para Libras mas que não temos tradução para o português, por exemplo”, conclui Bryan O’Neill.

“Las Choronas” fica em cartaz no CCBB até 27 de julho, com sessões de quinta a segunda-feira. Confira abaixo.



SERVIÇO

Las Choronas

Até 27 de julho de 2026 De quinta a segunda-feira

Quintas, sextas e segundas-feiras às 19h. Sábados, domingos e feriados às 18h

Dias 4 e 11 de julho, sessões extras às 15h

Não haverá sessão no domingo, dia 5 de julho

A programação também inclui um bate-papo, após a apresentação no dia 20 de julho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), disponíveis em bb.com.bb.com.br/cultura cultura e na bilheteria do CCBB

Os ingressos são liberados na sexta-feira anterior de cada semana às 12h.

Estudantes, maiores de 65 anos, demais beneficiários de leis de acesso e usuários de cartões Banco do Brasil pagam meia-entrada

Classificação Indicativa: 12 anos

Duração: 60 minutos

Acessibilidade: teatro acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Telefone: (11) 4297-0600