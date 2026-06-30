Virgínia Rosa em São Paulo

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Quer dica legal de música? Então lá vai. Nos dias 25 e 27 de julho a cantora e compositora Virgínia Rosa sobe a palco do Teatro BDO Jaraguá, em São Paulo, para duas apresentações revisitando os dois primeiros álbuns da carreira. No projeto “2X Virgínia”, a cantora paulistana faz no palco da região central, os shows “A Voz do Coração”, (25/07) e “Vou na Vida”, (27/07). E para isto

Virgínia, que tem no DNA diversos ritmos brasileiros como samba, forró, maracatu e baião, será acompanhada pelos parceiros da vida toda: o guitarrista Dino Barioni e o violonista Swami Jr.

Ao lado de Dino Barioni, a também atriz, interpreta o repertório de “A Voz do Coração”, lançado em 2001, e considerado um marco de Virgínia. Muito bem recebido pela crítica, trouxe composições de Gilberto Gil, Lenine, Luíz Gonzaga, Chico César, Celso Fonseca e Luiz Melodia.

Dino Barioni não esconde a alegria de dividir o palco com Virgínia Rosa. “Estou contente com o convite e a chance de relembrar esse show tão importante para nós. Meu set incluía guitarra, violão, viola caipira e bandolim e lembro que era divertido chegar carregando tudo aquilo. Era ao mesmo tempo um desafio e grande responsabilidade, pois o repertório exigia muito da minha performance e o papel de um acompanhador solo nos instrumentos de corda, sendo a única referência para a cantora e tendo que fazer todo o preenchimento exige muita concentração. Acho que fizemos uma linda parceria e estou animado para reviver isso”, revela o instrumentista.

Por sua vez, o show “Vou na Vida”, faz imersão no álbum “Batuque”, de 1997, estreia discográfica da paulistana, que contou com a produção e arranjos de Swami Jr. Parceiros desde os anos 80, quando integraram a Banda Mexe Com Tudo, Rosa e Swami Jr, interpretando canções compostas por Lenine, Chico César, Itamar Assumpção e Zé Miguel Wisnik.

Sobre “2X Virgínia”, a cantora que está em cartaz atualmente na novela “Coração Acelerado” diz que o desejo de apresentar na íntegra os repertórios dos primeiros discos era antigo. “Sempre tive vontade de participar de um projeto no qual eu pudesse apresentar shows relacionados aos meus trabalhos fonográficos. Em “A Voz do Coração”, ao lado do excelente músico Dino Barioni, recrio meu segundo CD, gravado ao vivo. E no show ‘Vou na Vida” tenho o privilégio de reencontrar o maravilhoso Swami Jr, que produziu o “Batuque”, meu primeiro disco”.

SERVIÇO

Show 2X COM VIRGINIA ROSA

25 de julho de 2026, sábado, às 20h A Voz do Coração, com Dino Barioni

26 de julho de 2026, domingo, às 18h Vou na Vida, com Swami Jr.

Ingressos: R$ 120,00 inteira e R$ 60,00 meia-entrada

PROMO COMBO DOIS SHOWS R$ 100,00 (cem reais). Obrigatória a apresentação do ingresso do segundo show na entrada do teatro para obtenção do desconto do combo.

Teatro BDO Jaraguá: Rua Martins Fontes, nº 71, Centro (Metrô Anhangabaú), (11) 2802-7075

www.teatrobdojaragua.com.br

Bilheteria: a partir das 17h de sextas-feiras ou pelo link: https://bileto.sympla.com.br/event/121534

Capacidade: 260 lugares -| Duração: 75 minutos – Indicação etária: livre

Estacionamento na entrada principal do Hotel Nacional Inn Jaraguá ESTAPAR com valor reduzido de R$ 30,00 (trinta reais) ao teatro por até 4h, valorizando a experiência “Bar do Clóvis + show + Restaurante W3 do hotel”