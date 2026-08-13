Nós, Ursos em cartaz em São Paulo

Foto: Ilustrativa

A vida imita a arte ou a arte imita a vida? A pergunta sempre presente nas rodas de conversa reverbera forte em “Nós, Ursos”, espetáculo em cartaz no Teatro Commune, em São Paulo. A história nos apresenta Saulo e Rodney, homens maduros, passados dos 40 anos, que construíram suas vidas seguindo os mandamentos impostos e esperados pela sociedade.

Ambos seguem os padrões: pais de família, profissionais estabelecidos, sempre dispostos a atender às expectativas dos outros se conhecem quando já carregam uma trajetória marcada por escolhas, responsabilidades e silêncios.

Inspirado no romance “Éramos Ursos e Não Sabiámos”, de Gilvan Azevedo, o texto foi adaptado para o palco pelo próprio autor, sendo também um dos protagonistas ao lado de Maurício Constantino, seu marido na vida real.

Dirigido por André Corrêa, “Nós, Ursos”, em pouco mais de uma hora, traz um mix de humor/drama/poesia, no qual os protagonistas constroem uma relação que luta contra tudo e todos, mesmo quando o entorno parece dizer que não. O percurso de Saulo e Rodney é marcado por afastamentos, pressões familiares, conflitos internos e pequenas conquistas, até o momento em que o segredo deixa de caber nos bastidores.

Um caldeirão de emoções e sentimentos no qual os ingredientes são amor, paternidade, masculinidades, liberdade, envelhecimento, desejo e reinveinção na vida adulta, além de focar as relações LGBTQUIA+ maduras, tema pouco frequente na dramaturgia brasileira atual.

“O teatro tem a capacidade de tornar visíveis conflitos que, no romance, acontecem dentro dos personagens. A adaptação não surgiu do desejo de ilustrar o livro, mas de explorar aquilo que o palco pode revelar de maneira única”, afirma Gilvan Azevedo.

O autor acrescenta que, apesar de apresentar dois homens gays não pretende transformar a sexualidade no único eixo de leitura dos personagens, com o texto dialogando questões universais relacionadas às escolhas e transformações ao longo da vida.

“Eles também são filhos, pais, profissionais, amigos, pessoas tentando conciliar expectativas externas e necessidades internas. Embora a história parta de uma experiência específica, acredito que ela dialoga com qualquer pessoa que já tenha se perguntado se a vida que construiu corresponde à vida que deseja viver”, conclui o ator/autor.

“Nós, Ursos” fica em cartaz na região central de São Paulo até 27 de setembro com sessões aos sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Nós, Ursos

Temporada: Até 27 de setembro

Sábados e domingos, às 20h

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 70 minutos

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Link vendas: https://www.sympla.com.br/evento/nos-ursos/3453018

Teatro Commune

Rua da Consolação, 1218, Consolação, São Paulo, SP

Próximo à estação Higienópolis-Mackenzie