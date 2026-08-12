Vem ai o IMPROVISORAMA 2026

Foto: Gui Assano

Quem é das antigas e precisava saber o significado de uma palavra pesquisava no Aurélio, isso entrega a idade. Hoje basta recorrer à I.A. que aparece tudo mastigadinho. Então foi o que fiz. Perguntei para a Inteligência Artificial o que significa “improvisar”. Taí a resposta, como diria o velho Zagalo: “Improvisar é criar, realizar ou organizar algo no exato momento em que acontece, sem preparação, roteiro ou planejamento prévio. A palavra tem origem no latim improvisus, que significa literalmente “imprevisto”.

Juntando os ingredientes, criação e realização sem seguir qualquer roteiro, surgiu o IMPROVISORAMA. Idealizado e dirigido por Ian Soffredini e produção de Alícia Ignácio o festival acontece no Teatro UOL, em São Paulo, entre 24 de agosto e 29 de setembro, com sessões às segundas e terças-feiras, trazendo os melhores improvisadores/atores numa celebração da encenação feita no aqui e agora.

Nada de ensaios ou resultados previsíveis. As encenações acontecem na hora, a partir das sugestões da plateia, e é inteiramente construída no improviso, o que torna cada espetáculo único. Os participantes são desafiados com dinâmicas que colocam à prova inteligência, criatividade, inventividade e rapidez de pensamento. Tudo é construído ao vivo, com o público escolhendo os vencedores de forma democrática, ou seja, no voto.

Nas sessões às segundas-feiras, de 24 de agosto a 14 de setembro, rola a competição “Melhor Improvisador”, na qual mais de vinte participantes competirão entre si. A cada noite haverá um único vencedor, que levará o título da noite e premiação em dinheiro. Os competidores que ficarem entre as 6ª e 15ª posições garantem vaga na repescagem, marcada para o dia 21 de setembro. A grande final do “Prêmio Melhor Improvisador” acontece em 28 de setembro.

Já entre 25 de agosto e 15 de setembro é a vez dos coletivos participarem do “Prêmio Melhor Grupo de Improviso”. São dezesseis grupos participantes, também competindo entre si, quatro por noite. O vencedor de cada eliminatória passa direto pra grande final em 29 de setembro. Mas assim como na competição individual serão realizadas repescagens. Em doze anos de existência o IMPROVISORAMA já revelou uma galera de peso da arte do imprevisto atestando o que disse o grande Paulo Gustavo: “Rir é um Ato de Resistência”. Abaixo o serviço do festival com preços populares.

SERVIÇO

IMPROVISORAMA

Direção e Idealização: Ian Soffredini

Produção: Alícia Ignácio

Classificação Indicativa: 10 anos

Gênero: Improviso

Duração: 90 min

Temporada: de 24 de agosto a 29 de setembro

Dias e Horários: Segundas e Terças-feiras, às 20h

Ingressos: a partir de R$ 35,00

Ingressos gratuitos para instituições sociais, escolas e comunidades carentes

Televendas: (11) / 3823-2423 / 3823-2737 / 3823-2323

Vendas online: www.teatrouol.com.br

TEATRO UOL

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618 / Terraço / tel.: (11) 3823-2323