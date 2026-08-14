Mariana Aydar na Casa Natura Musical

Foto: Autumn Sonnichsen

Ótima dica para forrozear. No próximo dia 28 de agosto a cantora e compositora Mariana Aydar faz apresentação única na Casa Natura Musical, em São Paulo, com “Xamego Levante”, espetáculo inédito que inaugura novo capítulo em sua trajetória.

Uma das principais vozes do forró contemporâneo, a paulistana une tradição e modernidade, conectando as raízes do gênero com sonoridades atuais. O resultado não deixa ninguém parado, para tirar os pés do chão. Mariana mostra muita segurança no palco, e o espaço da zona oeste é perfeito para isso, sendo seu habitat natural.

Completando 25 anos de carreira, Aydar vem de família musical. A garota cresceu nos bastidores dos shows do pai, Mário Manga, que tocou com Arrigo Barnabé , Premeditando o Breque, só pra citar alguns. Tendo a música brasileira como seu maior objetivo a artista lançou álbuns emblemáticos, entre eles, o estreante “Kavita 1”, de 2006, o qual completa vinte anos e a projetou no cenário nacional.

Outros registros importantes são “Peixes Pássaros Pessoas” (2009), “Cavaleiro Selvagem Aqui te Sigo” (2011) e “Pedaço Duma Asa” (2015).

Os maiores reconhecimentos da carreira de Mariana vieram com a conquista do Prêmio Grammy Latino. Na 21ª Edição do prêmio, em 2020, a paulistana venceu na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa com “Veia Nordestina” aprofundando a conexão com a música raiz brasileira, sobretudo o forró. Em 2024, 25ª Edição do Grammy Latino, a cantora faturou na mesma categoria com “Mariana e Mestrinho” no qual uniu sua voz ao sanfoneiro sergipano, revisitando clássicos, além de novas composições dando uma modernizada no forró.

Em “Xamego Levante”, a paulistana promete uma noite arrepiante/dançante com clássicos forrozeiros, sucessos marcantes em sua voz, como “Te Faço um Cafuné” e “Espumas ao Vento”. Homenagens aos mestres também estão no cardápio. Não ficarão de fora hits de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Marília Mendonça, João Gomes e Os Três do Nordeste. Imperdível.

SERVIÇO

Mariana Aydar

Show: Xamego Levante

Dia: 28 de agosto – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/mariana-aydar-2/