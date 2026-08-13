Teatro J. Safra recebe Matheus Ceará

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Se você quer uma dica pra cair na gargalhada, aqui vai. No próximo dia 21 de agosto o Teatro J. Safra, em São Paulo, recebe Matheus Ceará, um dos principais nomes do humor nacional. O comediante sobe ao palco da zona oeste mostrando o novo show “Desculpa eu ter vindo!” com piadas inéditas, situações hilárias de seu cotidiano, além de revisitar as anedotas clássicas que garantem altas doses de risos.

O cara chega com o inconfundível chapéu de couro e camisa listrada, característicos desde a época do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, entre 2012 e 2024. Nascido em Fortaleza, capital do Ceará, mas cidadão de Itobi por adoção, Matheus Martone ganhou o apelido “Ceará” na cidade do interior de São Paulo, onde vive há muitos anos.

Ainda adolescente revelava veia humorística escrevendo os primeiros textos e se apresentar profissionalmente. A guinada na carreira rolou em 2010 quando venceu o “Quem Chega Lá”, quadro humorístico no extinto Domingão do Faustão, na Globo. Desde então, foi só ladeira acima. Comemorando 28 anos de estrada, o comediante tem no currículo participações nos principais festivais de piadas, quadros e programas de grande relevância, e o conteúdo na internet com milhares de visualizações, que o tornaram um dos principais nomes do humor nacional.

Naturalmente que um dos momentos mais esperados do show é o “Vocês Pedem, Eu Conto”, no qual a interação com a plateia rola solta. O público dá o tema e Matheus Ceará mostra sua extraordinária capacidade de improvisação. Imperdível.

SERVIÇO

Matheus Ceará

Show: Desculpa eu ter vindo!

Dia: 21 de agosto – Sexta-feira – 21 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos: a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=605