Tina Turner recebe homenagem no Blue Note SP

Foto: Divulgação

Essa é imperdível. Anota agora na agenda. Como o mês que vem é dedicado ao rock and roll, nada melhor que homenagear sua rainha. No próximo dia 17 de julho o Blue Note SP, região central da capital, recebe a banda FourplusOne no show “Tina Turner – A história de Anna Mae”.

Mais que tributo à Rainha do Rock, a apresentação reverencia uma das maiores artistas de todos os tempos, reproduzindo com precisão seus hits. A FourplusOne tem circulado pelas grandes casas de shows e jazz, no eixo Rio-São Paulo, enaltecendo a obra de TT.

O grupo formado por André Donha (guitarra), Camilla Marotti, Glauce Leandres e Tamara Trindade (vocais), Alex Teix (bateria), Antonio Giffoni (piano e teclados) e Carlos Rocha (baixo) interpreta sucessos da Acid Queen numa noite que promete ser inesquecível.

Nascida Anna Mae Bullock, no Tennessee (EUA), Tina Turner (1939-2023) figura entre os grandes vendedores de discos da indústria fonográfica com mais de 100 milhões de cópias comercializadas. Os números em torno dela são impressionantes: ganhou doze Prêmios Grammy, única artista a ter ao menos um hit no top 40 do Reino Unido por sete décadas seguidas, três prêmios Grammy Hall of Fame e um Prêmio Grammy de Contribuição em vida.

Primeira artista negra e primeira mulher na capa da Rolling Stone, estando entre os 100 maiores artistas de todos os tempos. No cinema é inesquecível sua atuação em “Mad Max – Além da Cúpula do Trovão” como Aunty Entity, além da interpretação de “We Don’t Need Another Hero”, tema principal do longa protagonizado por Mel Gibson.

Turner se apresentou no Brasil em 1988, durante a “Break Every Rule World Tour”, tocando para mais de 182 mil pessoas no Estádio do Maracanã. Esse show a colocou no Guiness Book, o livro dos recordes, o qual foi transmitido para todo o planeta.

Possui estrelas nas calçadas da fama de Hollywood e de St. Louis, sendo indicada duas vezes ao Rock and Roll of Fame, com Ike Turner, em 1991 e como artista solo em 2021. Em 1995 renunciou a cidadania americana e passou a viver na Suíça, onde morreu em 24 de maio de 2023, aos 83 anos.

No Blue Note SP a FourplusOne mostra arranjos refinados para os clássicos da Acid Queen, além de contar histórias por trás de cada canção. Não ficarão de fora “I Don’t Wanna Lose You”, “The Best”, “We Don’t Need Another Hero”, “Private Dancer”, “Let’s Stay Together”, “What’s Love Got to Do With It”, “Steamy Windows”, “Be Tender With Me, Baby” e “GoldenEye”.

SERVIÇO

FourplusOne

Show: Tina Turner – A história de Anna Mae

Dia 17 de julho – 20h00

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar do Conjunto Nacional – Consolação – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/fourplusone-tinaturner-a-historia-de-anna-mae/