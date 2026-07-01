O Show de talentos da Kimberly em São Paulo

Foto: Volta Produções

Em curta temporada, apenas neste mês de julho, o Teatro West Plaza, em São Paulo, recebe “O Show de Talentos da Kimbely”. Numa narrativa surreal acompanhamos a trajetória cronológica de Kimberly, uma máquina de escrever que se transforma em humano, dos anos 50 até 2020. Louco, né?

Calma, que fica melhor ainda. A encenação rola num daqueles clássicos programas televisivos de auditório. Tentando ser aprovada pelos dotes cênicos, Kimberly é exposta a diferentes níveis do espectro humano, provocando uma transformação irreversível rumo à humanidade.

A muti artista Marcela Delá escreveu o texto, além de dirigir e encabeçar o elenco deste espetáculo “Terrir”, por misturar comédia e horror, com realização da Berro Produções. Desde a estreia em 2022, “O Show de Talentos da Kimberly” se tornou sucesso de crítica e público tendo sucessivas temporadas no eixo Rio-São Paulo. Delá mergulhou em “Assim Falou Zaratrusta”, livro escrito em 1883, pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, cuja ideia central é o conceito Ubermesch, traduzido como “além-do-homem”, o qual representa o ser humano criando seus próprios valores e vivendo de forma afirmativa, superando a moralidade tradicional.

Pode parecer cabeçudo demais. Mas para guiar a plateia nesta saga, foi adotada a leveza dos shows de variedades, com números de canto, piadas e sapateado. Além disso, faz uma homenagem ao ator e comediante Jerry Lewis (1926-2017) numa releitura da famosa cena do filme “Errado pra Cachorro”, de 1963, onde ele interpreta um funcionário de escritório que finge “tocar” uma máquina de escrever invisível. Durante pouco mais de 60 minutos o público acompanha o destino trágico de Kimbely, ao contrário da proposta de Nietzsche na qual o Ubersmensch traria a verdadeira liberdade através da aceitação da insignificância.

“O Show de Talentos da Kimberly” estreia no Teatro West Plaza, zona oeste, neste sábado (04/07) com sessões aos sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

O Show de Talentos da Kimberly

Texto: Marcela Delá

Direção: Marcela Delá e Luigi Paolo

Com Marcela Delá, Emily Bissoli, Thatá Neres, Bianca Kimie, Mari Garcia, Mariana Alves e Suzy Castanha

Realização: Berro Produções

Recomendação: 12 anos.

Duração: 60 min.

Gênero: comédia | terror

De 04 a 26 de julho, sábados, às 20h30 e domingos às 19h

Ingressos: R$ 80 inteira | R$ 40 meia

Vendas online: www.ticketmaster.com.br

Bilheteria: Terça a domingo, das 14h00 às 20h00, ou até o horário das sessões. Aceita cartões de crédito (Amex, Visa, Credicard e Mastercard), cartões de débito (Visa Electron e Redeshop), PIX ou dinheiro.

Teatro West Plaza – Shopping West Plaza

Sala Pompéia (141 lugares)

Av. Antártica, 408 – Água Branca – São Paulo – SP