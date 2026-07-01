Teatro UOL recebe Em Nome da Mãe

Foto: Nil Canindé

A partir de 13 de julho o Teatro UOL, em São Paulo, recebe “Em Nome da Mãe”, monólogo com Suzana Nascimento no qual somos apresentados à jovem Maria de Nazaré, antes de ser alçada à santidade, se tornando um dos símbolos mais importantes do Cristianismo.

Jovem, pobre e grávida, ela tenta compreender seu lugar numa sociedade opressora e, assim, durante 90 minutos presenciamos a atemporalidade patriarcal e machista, que perdura incansavelmente, mesmo passados mais de 2.000 anos.

“Em Nome da Mãe” teve concepção e dramaturgia de Suzana Nascimento, baseados no livro homônimo do escritor italiano Erri de Luca, lançado há vinte anos. Direção segura de Miwa Yanagizawa fugindo do viés religioso, propõe uma revisão histórica e humanizada ao dar voz à Mãe de Jesus Cristo.

O que vemos é uma mulher em transformação, movida pela fé e força femininas. enfrentando o medo, antes de ser alçada aos céus.

“Só existem seis falas atribuídas a Maria em toda a Bíblia. Pouco se escreveu sobre ela. A peça é uma investigação sobre sua jornada íntima, trazendo uma Maria profundamente humana, em plena metamorfose, se apoderando de sua própria história, tão comum até os nossos dias”, conta Suzana Nascimento.

O espetáculo integra o Projeto Grandes Baratos, o qual busca popularizar e levar cultura à comunidade com valores acessíveis. “Em Nome da Mãe” fica em cartaz na região central da capital até 18 de agosto com sessões às segundas e terças-feiras. Confira abaixo.

SERVIÇO

Em Nome da Mãe

Direção: Miwa Yanagizawa

Concepção, dramaturgia e atuação: Suzana Nascimento a partir da obra de Erri de Luca

Duração: 90 min

Classificação: 14 anos

De 13 de julho a 18 de agosto, segundas e terças-feiras, às 20h

Valor dos Ingressos: R$ 70,00 R$ 35,00 meia

Ingressos gratuitos para instituições sociais, escolas e comunidades carentes

Televendas: (11) 3823-2423 – 3823-2737 – 3823-2323

Vendas online: www.teatrouol.com.br

Teatro UOL

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