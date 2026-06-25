Nova temporada de Uma Semana, Nada Mais

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Sucesso de público e crítica o espetáculo “Uma Semana, Nada Mais” volta à São Paulo para nova temporada no Teatro Nair Belo, região central, a partir de 24 de julho. Adaptação da comédia francesa de Clément Michel, teve montagens em vários países vizinhos como Argentina, Uruguai e Chile sendo vista por mais de 400 mil pessoas.

Para os palcos brasileiros o texto foi traduzido e adaptado por Priscilla Squeff, trazendo direção de João Fonseca e elenco formado por Leandro Luna, Beto Schultz e Julianne Trevisol. Bailarina, atriz e agora cozinheira, por ter vencido o “MasterChef Celebridades”, Trevisol estreia no papel de Sofia, que na temporada anterior foi de Sophia Abrahão. Produção e realização são da Viva Cultural e Zero Grau Filmes.

Com mais de vinte anos de carreira, Julianne Trevisol iniciou como bailraina do Domingão do Faustão, entre 1999 e 2003. Na dramaturgia trabalhou nas TVs Globo, Record e Bandeirantes, marcando presença em vários folhetins, entre eles, “Malhação”, “Floribela”, “Os Mutantes”, “Totalmente Demais”, “Bom Sucesso” e “Gênesis”

A trama cômica gira em torno do trio Pablo (Leandro Luna), Martin (Beto Schultz) e Sofía (Julianne Trevisol). Pablo e Sofía moram juntos, descontente, ele está determinado a terminar o relacionamento com a garota. Desta maneira convida o amigo Martin para morar com eles. Após uma semana surgem as fragilidades, egoísmos e contradições dos três personagens. A tensão aumenta e, por meio do humor, os limites dos relacionamentos afetivos contemporâneos são postos à prova. O riso provoca reflexão sobre como relações interpessoais são construídas e desmontadas.

Segundo João Fonseca, o interesse pelo espetáculo veio do modo como se desdobra, além de destacar a importância do equilíbrio entre comicidade e desconforto. “A forma surpreendente e divertida de como vai se desenrolando a história foi o que mais me atraiu. Trabalhamos o ritmo cômico aproveitando ao máximo as situações propostas, para que o humor surja naturalmente, sem exageros”, pontua o diretor.

Por sua vez, Priscilla Squeff destaca que a versão brasileira partiu da montagem argentina, aproximando o ritmo da comédia do repertório cultural brasileiro. “Tive que localizar algumas referências, atualizando situações para que ressoassem com o público brasileiro sem perder o espírito original da peça. O maior desafio é ajustar o tempo cômico: os contrapontos verbais precisavam funcionar no nosso ritmo.”

Nesse processo, o ponto de partida foi confiar nos personagens. “Eles são humanos, falhos, exagerados — e justamente por isso, engraçados. A ideia é preservar o humor, mas sem se descuidar da camada crítica: a dificuldade de comunicação nos relacionamentos, o medo do confronto, os jogos de poder afetivo. Acredito que o público vai rir de si mesmo, do amigo, do ex, daquele momento constrangedor que todos já viveram ou ouviram falar”, conclui Priscilla Squeff.

“Uma Semana, Nada Mais” fica em cartaz no Teatro Nair Belo, do Shopping Frei Caneca, até 16 de agosto com sessões às sextas-feiras, sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Uma Semana, Nada Mais

Temporada: De 24 de julho a 16 de agosto

Sextas-feiras e Sábados às 20h e domingos às 18h

Sessão com LIBRAS: 9 de agosto, domingo às 18h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 75min

Ingressos: R$100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

Link para vendas: https://www.sympla.com.br/eventos?s=TEATRO%20NAIR%20BELLO

Teatro Nair Bello – Shopping Frei Caneca

R. Frei Caneca, 569 – 401A – Consolação, São Paulo – SP