O Porteiro, a Comédia no Teatro J. Safra

Foto: Janderson Pires

Prepare-se para participar da reunião de condominio mais louca e divertida de todos os tempos. Entre 17 e 19 de julho o Teatro J. Safra, em São Paulo, recebe “O Porteiro, a Comédia”, humorístico com o ator Alexandre Lino.

O também roteirista e produtor Cultural sobe ao palco da zona oeste com seu hilário personagem Waldisney tomando à frente de uma insana reunião de condomínio, na qual o público assume o papel de morador, sendo norteada pela espontaneidade.

O porteiro irreverente e cheio de afeto conquistou o público nesse sucesso do humor que já passou por mais de 70 cidades em quinze estados com público superior a 350 mil pessoas. Só no Rio de Janeiro o espetáculo teve vinte temporadas.

Texto e direção são de Paulo Fontenelle, inspirado em histórias reais, colhendo entrevistas com porteiros nordestinos/migrantes em busca de melhores condições de vida nas metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro. Alexandre Lino, pernambucano de Gravatá, é representante dessa migração e, interpretar um porteiro dialoga com sua trajetória pessoal. O comediante reconhece nessa profissão uma das portas de entrada mais comuns para quem chega às grandes cidades buscando recomeçar.

“No meio da sociedade existe um Brasil notado por poucos. Um grupo que, apesar de conviver conosco todos os dias, muitas vezes é invisibilizado. A peça inverte essa lógica: os porteiros são os protagonistas. Afinal, invisíveis não são as pessoas, invisíveis são as histórias que deixamos de enxergar”, afirma Alexandre Lino.

Além dos palcos de todo o Brasil, “O Porteiro” ganhou a telinha estando disponível no Prime Vídeo trazendo no elenco Maurício Manfrini (Paulinho Gogó) e Cacau Protásio. O sucesso do humorístico é sacramentado pela vitória no FITA (Festa Internacional de Teatro de Angra) e indicações ao Prêmio do Humor.

“O Porteiro, a Comédia” e o hilário Waldisney transformam o palco do Teatro J. Safra numa divertida celebração do humor, relembrando situações que todos já viveram ou presenciaram. Imperdível.

SERVIÇO

O Porteiro, a Comédia

Dias: 17, 18 e 19 de julho

Sessões: Sexta, às 21h, Sábado, às 20h, e Domingo, às 18h

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos

Gênero: comédia

Valores dos ingressos: a partir de R$ 30,00

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/teatro-j-safra/o-porteiro-a-comedia-4161665/?affiliate=JSA

Telefone de informações: (11) 3611-3042