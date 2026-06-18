Vanguart na Casa Natura Musical

Foto: Lucca Mezzacappa

Pode pôr na agenda. No próximo dia 27 de junho a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe apresentação única do Vanguart. Pilar do movimento neofolk em nosso país a banda, formada atualmente por Hélio Flanders (violão/voz) e Reginaldo Lincoln (violão/voz), sobe ao palco da zona oeste em show de lançamento do álbum “Estação Liberdade”.

Neste oitavo trabalho de estúdio, com produção caprichada de Rafael Ramos, a dupla Flanders/Lincoln mostra canções reflexivas e existenciais numa sonoridade mais voltada ao pop. Lá se vão quase duas décadas e meia desde que, no escuro de seu quarto em Cuiabá (MT), Hélio Flanders passou a registrar canções folk com voz e violão. Em pouco tempo a banda já rodava o país em apresentações viscerais e intensas.

O start discográfico rolou com o trabalho autotitulado em 2007, recebendo aclamação da crítica e considerado um dos melhores álbuns da década. Canções como “Semáforo” e “Cachaça” meteram o pé na porta da babaquice, dando aquela força para uma nova geração de artistas folk no Brasil.

Na bagagem dos cuiabanos estão discos emblemáticos como “Boa Parte de Mim Vai Embora” (2011), “Muito Mais Que o Amor” (2013), “Beijo Estranho” (2017) e “Vanguart Sings Bob Dylan” (2019), homenagem ao icônico compositor de “Like A Rolling Stone” e “Knocking On The Heaven’s Door”.

Em mais de vinte anos de estrada o grupo já trabalhou com nomes destacados da música pop nacional como Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, o guitarrista Rick Ferreira e o cantor e compositor Thiago Pethit. Entre turnês e grandes festivais a banda se apresentou duas vezes no Lollapalloza, em 2013 e 2018.

Na Casa Natura Musical não devem ficar de fora as novas “Rodo o Mundo Todo no Meu Quarto”, “Pedaços da Vida”, “Noites de Domingo”, “Ruas do Passado”, “Canção do Estetoscópio” e “Se Quiser Seguir Comigo”. Imperdível.

SERVIÇO

Vanguart

Show: Estação Liberdade

Dia: 27 de junho – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 35,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/vanguart/