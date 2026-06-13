Revisitando Robinson Crusoé

Foto: Ilustrativa

Anota na agenda. A partir de 2 de julho o Espaço Parlapatões, em São Paulo, recebe “Gracias a La Vida ou Os últimos dias de solidão de Robinson Crusoé”. O mais famoso náufrago da história, personagem central do romance escrito em 1719 pelo autor e jornalista infês Daniel Dafoe (1660-1731), tem sua saga revisitada pelos Los Vibrantes, marcando também a primeira montagem da companhia teatral formada por ex-alunos da Escola Superior de Artes Célia Helena.

O texto do diretor e dramaturgo franco-argentino Jérôme Savary (1941-2013) foi adaptado por Kleber Montanheiro que também assina a direção de “Gracias a La Vida…” Durante quase duas horas vemos o quanto Los Vibrantes teve cuidado pra tratar um dos maiores clássicos de todos os tempos trabalhando as influências do Kabarett alemão e circo teatro.

Entre delírios e memórias de Robinson o grupo investigou a liberdade como um grito solitário. Montanheiro usou e abusou da criação de personagens autorais pelos próprios atores, transitando entre realidade e ficção em uma encenação marcada pelo humor, pelo excesso e pela energia coletiva, criando um verdadeiro delírio cênico.

Los Vibrantes fez uso das pesquisas em palhaçaria, Commedia dell’Arte e circo teatro para criar as personas, as quais atuam como elo entre o mundo real e o universo narrativo, agregando muitos elementos da cultura popular brasileira. O elenco é formado por Amanda Calove, Beatriz Ramos, Carlo Aloise, Eduardo Montoro, Francisco Mazzeu, Gabriela Eugênio, Iamin Perales, Isadora Avruch, Luiza Caillaux, Mariana Zitto, Marie Gassen, Rebecca Martins e Rafaela Serrão.

O espetáculo fica em cartaz na região central da capital até 30 de julho com sessões somente às quintas-feiras.

SERVIÇO

Gracias a La Vida ou Os últimos dias de solidão de Robinson Crusoé, com Los Vibrantes

Temporada: 2 a 30 de julho

Às quintas-feiras, às 20h

Espaço Parlapatões – Praça Franklin Roosevelt, 158, Consolação – São Paulo

Ingressos: R$40 (inteira) e $20 (meia-entrada).

Venda online em sympla.com.br

Classificação: 14 anos

Duração: 100 minutos