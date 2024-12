Murilo Gun no Teatro B32

Foto: @tribezen

O artista recifense leva o público a uma experiência imersiva e transformadora com muito humor

Após duas concorridas apresentações em setembro o comediante/músico Murilo Gun volta ao Teatro B32 para duas sessões no dia 21 de dezembro. Considerado um dos melhores humoristas do momento o recifense leva ao palco da zona sul paulistana “Fé no Flow”, cuja direção certeira de Márcio Ballas prova ser muito mais que um stand-up convencional.

Com uma banda ao vivo, Murilo Gun explora a ordem caótica das coisas (se é que isso existe), buscando uma vida mais alinhada e fluída.

O artista recifense tem se dedicado a temas “como criatividade e inteligência emocional, transformando essas reflexões em conteúdo acessível e inspirador”. Levar isso ao público em fusão com o humor veio após o cara estudar futurismo na Singularity University, localizada em um centro de pesquisas da NASA, nos Estados Unidos.

“Nos últimos anos, venho fazendo isso de forma intencional, buscando entender como podemos viver em harmonia com o fluxo da vida, abraçando tanto a ordem quanto o caos”, diz Murilo Gun.

“Fé no Flow” passa a mensagem de que equilibrar a ordem caótica das coisas é fundamental para seguir uma vida minimamente normal.

SERVIÇO

Murilo Gun

Fé no Flow

Local: Teatro B32 – Av. Brg. Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo/SP

Datas: 21 de dezembro (sábado), às 19h e às 21h30

Ingressos: A partir de R$ 70,00 (meia entrada) – https://teatrob32.com.br/fe-no-flow/

Vendas: Bilheteria do Teatro B32 e online pelo site oficial teatrob32.byinti.com

Classificação: 10 anos