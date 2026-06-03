Olhos nos Olhos volta a São Paulo

Foto: Priscila Prade

A partir 5 de junho o Tucarena, em São Paulo, recebe nova temporada de “Olhos nos Olhos”, monólogo com Ana Lúcia Torre celebrando os 80 anos de vida e seis décadas de carreira da paulistana que é uma das maiores atrizes brasileiras. Com dramaturgia e direção de Sérgio Módena, o espetáculo tem realização da Morente Forte Produções Teatrais, grande empresa da produção cultural, focada exclusivamente nas artes cênicas.

“Olhos nos Olhos” estreou em outubro de 2025, na capital paulista, seguindo depois para outras cidades com sucesso de crítica e público, recebendo indicação ao Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) na categoria Melhor Atriz, reafirmando e sacramentando a força interpretativa de Ana Lúcia Torre e a relevância da peça no cenário contemporâneo atual.

Com larga experiência no teatro, cinema e TV, a atriz leva ao palco da zona oeste algumas das mais emblemáticas canções de Chico Buarque de Holanda. Porém, não são cantadas e sim faladas, dando ao texto um elemento dramático, revelando novas camadas de interpretação, causando no espectador uma sensação de redescoberta da obra de um dos maiores compositores brasileiros. “Sempre me fascinou o Contador de História. Ouvir é um ato de aprendizagem, uma inquietação do espírito, uma escuta que traz curiosidade. E assim, de repente, me vejo na posição de Contadora de História. Da minha história. Resolvi abrir minhas portas e esperar que o público visite a minha casa. Tudo acompanhado de poemas de Chico Buarque”, diz Ana Lúcia Torre.

Contemporâneos e octogenários, Ana Lúcia e Chico, testemunharam as transformações, políticas, sociais e comportamentais acontecidas no Brasil, as quais ainda são sentidas atualmente. Seus caminhos se cruzaram no teatro, quando Chico e Ana Lúcia contracenaram no musical “Morte e Vida Severina”, de 1966, e anos mais tarde, no espetáculo “Suburbano Coração”, com canção tema composta por ele e ela no elenco.

Durante pouco mais de uma hora e, acompanhada pelo pianista Diógenes Júnior, Ana desfila canções icônicas como “Atrás da Porta”, “Tatuagem”, “Cálice”, “Apesar de Você”, “Cotidiano”, “Meu Guri” e “Geni e o Zepelim”, conduzidas brilhantemente, evidenciando a universalidade do compositor ao abordar amor, política e sociedade.

“Pra mim o espetáculo é como uma conversa olho no olho com Ana Lúcia Torre, como se estivéssemos na sala de sua casa ouvindo suas histórias de vida. Ela fala sobre amor, separação, resistência, esperança, maternidade, a paixão pela arte e outros tópicos. É o retrato de uma grande atriz, mas também, em certa medida, do nosso país. E tudo entremeado com as letras de Chico Buarque, nesse exercício de abdicar de suas melodias para descobrir uma nova maneira de apresentá-las ao público”, conclui o diretor Sergio Módena.

“Olhos nos Olhos” fica em cartaz no Tucarena até 2 de agosto com sessões às sextas, sábados e domingos . Confira abaixo.

SERVIÇO

Olhos nos Olhos

Ana Lúcia Torre e letras de Chico Buarque

Tucarena – Rua Bartira, 347 – Perdizes, São Paulo – SP

Temporada: de 05 de junho a 02 de agosto de 2026

Sessões: sexta e sábados, às 21h. Domingos, às 18h

Ingressos: Entre R$ 75,00 e R$ 150,00 – Os alunos, professores e funcionários da PUC-SP pagarão R$ 20,00, a título de ingresso promocional, mediante comprovação, respeitando o limite de 10% da totalidade dos ingressos e da capacidade do teatro.

Ingresso já à venda pela Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/119416/d/379493/s/2526763

Bilheteria presencial: de terça a sábado das 14h às 20h. Domingo das 14h às 17h.

Duração: 75 minutos

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Capacidade: 288 lugares