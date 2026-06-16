Ressignificando dores, lutos e perdas

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A partir de 2 de julho o Teatro Vivo, em São Paulo, recebe “Histórias Lindas de Morrer”, espetáculo inspirado na obra homônima lançada em 2020, pela médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes. São quinze relatos reais de pessoas de diferentes idades, origens e crenças as quais enfrentaram a iminência da morte. Fugindo da tristeza e relato técnico a narrativa explora o encerramento da vida sob a ótica da dignidade, afeto e autoconhecimento.

Montagem inédita, traz dramaturgia de Cláudia Barral e Marcos Barbosa, idealização de Letícia Cannavale e Fernando Nitsch, que também assina a direção. No palco, durante 80 minutos, acompanhamos as atrizes Letícia Cannavale e Tita Couto numa peça/palestra convidarem o público a participar de um encontro transformador com o amor, luto e celebração à vida. Cannavale interpreta a médica e autora. Com o desenrolar do espetáculo a especialista em cuidados paliativos se depara com lembranças de histórias que acompanharam sua trajetória.

Transformar o consultório numa ambientação que flutua entre o intimista e o tecnológico coube a produtora Brancalyone, num espaço que muda conforme as histórias se desdobram, refletindo a profundidade emocional e a leveza reflexiva que caracterizam o livro. As histórias são como espelhos permitindo ao público ressignificar seus próprios lutos, dores, perdas, levando a descobrir ferramentas poderosas na melhor utilização do tempo e manutenção dos afetos verdadeiros durante a jornada de cada um.

A montagem vai além da celebração da trajetória de Ana Cláudia Quintana Arantes, mas um aceno aos espectadores para encarar a morte de um jeito diferente, propondo uma conexão capaz de inspirar memórias, recriando a empatia e compaixão que tão poderosamente a médica encarna na vida e em suas obras. “Quando se está próximo da morte, a percepção do que realmente importa viver se intensifica de maneira profunda”, atesta Ana Cláudia Quintana Arantes.

“Histórias Lindas de Morrer” fica em cartaz na zona sul de São Paulo até 1º de outubro com sessões somente às quartas e quintas-feiras. Confira abaixo.

SERVIÇO

Histórias Lindas de Morrer, a partir da obra de Ana Cláudia Quintana Arantes

Temporada: 2 de julho a 1º de outubro

Quartas e quintas às 20h

Teatro Vivo – Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460 – Vila Cordeiro, São Paulo

Ingressos: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia-entrada) / Ingressos social R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada)

Vendas online em https://site.bileto.sympla.com.br/teatrovivo

Bilheteria: funciona apenas nos dias de peça e abre 2h antes da apresentação

Estacionamento: Self Park – com entrada pela Roque Petroni Jr., 1464, Vila Cordeiro, R$30 (preço único), abre duas horas antes da sessão, com tolerância de até 30 minutos após o fim do espetáculo

Capacidade: 274 lugares

Classificação: 12 anos

Duração: 80 minutos

Acessibilidade: Teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida