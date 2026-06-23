Tributo ao Rei do Pop em São Paulo

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Considerado um dos maiores shows em homenagem a Michael Jackson do planeta, “Tributo ao Rei do Pop” volta a capital paulista para três apresentações. Rodrigo Teaser sobe ao palco do Tokio Marine Hall, zona Sul, em 28 de junho e nos dias 4 e 5 de julho.

Apaixonado pela música de Michael Jackson desde a infância, o paulistano Rodrigo Lopes Mattos, nome de batismo, fez a primeira apresentação caracterizado como o astro americano com apenas 9 anos de idade.

Durante a adolescência o também compositor, bailarino e produtor musical estudou e aprimorou a técnica oficializando seu show tributo a MJ aos 15 anos. Desde então já vão mais de duas décadas realizando apresentações por todo Brasil e no exterior recriando a dança, espetáculo visual, além de interpretar os grandes hits do Rei do Pop.

Com o tempo o show ganhou proporções gigantes e admiração tamanha que é o único no planeta a contar com colaboração e direção cênica de LaVelle Smith Jr., bailarino e coreografo do próprio Michael com quem trabalhou por mais de 20 anos. Além disso, a guitarrista Jennifer Batten, que integrou a banda do autor de “Ben” e “One Day in Your Life”, já subiu ao palco com Rodrigo Teaser.

Ou seja, Rodrigo Teaser oferece um show com enorme perfeição reproduzindo fielmente coreografias, performance, efeitos visuais e figurinos que dão ao público a sensação de estar diante do Rei do Pop.

No setlist não faltarão, “Beat It”, “Billie Jean”, “Triller”, “Smooth Criminal”, “Bad”, “I will be There”, “The Way You Make Me Feel”, “Human Nature”, “Stranger in Moscow” e “You Are Not Alone”. Imperdível.

SERVIÇO

Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281- Santo Amaro – São Paulo – SP

Dias 28 de junho e 4 e 5 de julho

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 130,00

Inf: https://www.ticketmaster.com.br/event/rodrigo-teaser-tributo-ao-rei-do-pop-2026-tokio-marine-hall