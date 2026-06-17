Telão, música e feira gastronômica já estão preparados para Brasil x Haiti nesta sexta-feira, 19, na Avenida dos Estudantes

Caieiras vai transformar a Avenida dos Estudantes em ponto de encontro para torcedores nesta sexta-feira, 19 de junho, quando o Brasil enfrenta o Haiti pela Copa do Mundo de 2026. A programação começa às 18h, com música, feira gastronômica, distribuição de brindes e transmissão da partida em telão de LED.
O jogo está marcado para 21h30, horário de Brasília, mas a movimentação no local deve começar mais cedo. A ideia é permitir que moradores cheguem com calma, encontrem espaço, consumam na feira e acompanhem o clima de torcida antes de a bola rolar.
A ação é organizada pela Prefeitura de Caieiras, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e integra a programação preparada para os jogos da Seleção Brasileira. A Avenida dos Estudantes já havia recebido público em outras atividades ligadas à Copa e volta a ser usada como área aberta para convivência.
Para quem mora em Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Cajamar e Perus, eventos desse tipo acabam funcionando também como opção de lazer gratuito perto de casa, sem a necessidade de deslocamento até São Paulo ou shoppings da região.
Programação começa antes do jogo
A transmissão de Brasil x Haiti será o ponto principal da noite, mas a programação foi organizada para começar três horas e meia antes da partida. Com isso, o público poderá acompanhar atrações musicais e aproveitar as barracas de alimentação antes do início do jogo.
A estrutura anunciada inclui:
Tudo sobre Caieiras
Notícias locais, serviços, obras, concursos e acontecimentos que impactam a cidade.
- Batucada a partir das 18h
- Telão de LED para transmissão de Brasil x Haiti
- Feira gastronômica
- Distribuição de brindes
- Espaço aberto para famílias, grupos de amigos e torcedores
A Batucada deve abrir a programação e puxar a animação do público no período que antecede a partida. A proposta é criar um ambiente de torcida coletiva, com música e circulação de moradores ao longo da Avenida dos Estudantes.
A feira gastronômica também tem papel importante na permanência do público. Em eventos de longa duração, a presença de opções de alimentação ajuda famílias e grupos a permanecerem no local até o fim da partida, sem depender de deslocamentos durante a noite.
A programação desta sexta-feira dá sequência ao calendário preparado pela cidade para os jogos da Seleção. O RNews já mostrou que a Avenida dos Estudantes foi escolhida para receber telão, shows e feira gastronômica durante a Copa, transformando o espaço em ponto de encontro para moradores de Caieiras e cidades próximas.
Brasil busca reação no segundo jogo da Copa
Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região.Seguir o RNews no WhatsApp
Brasil x Haiti será o segundo compromisso da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, e está marcada para 21h30 no horário de Brasília.
Para os torcedores, o jogo tem peso especial por acontecer à noite e em uma sexta-feira. Esse horário favorece a presença de famílias, trabalhadores que saem do expediente e grupos de amigos que costumam acompanhar jogos da Seleção fora de casa.
Em Caieiras, a transmissão em telão cria uma alternativa para quem quer assistir ao jogo em ambiente coletivo, com estrutura pública e programação gratuita. A experiência é diferente de acompanhar a partida em casa, já que reúne música, alimentação e reação do público em tempo real.
Avenida dos Estudantes vira ponto de encontro
A escolha da Avenida dos Estudantes ajuda a concentrar a programação em uma área conhecida da cidade. Por ser um espaço de circulação, o local permite receber moradores de diferentes bairros e facilita a montagem de estrutura para telão, alimentação e atrações culturais.
Para quem pretende ir ao evento, a recomendação é chegar antes do horário do jogo. Como a programação começa às 18h, a chegada antecipada pode ajudar o público a escolher melhor o local para acompanhar a transmissão, comprar alimentos com mais tranquilidade e evitar correria perto do início da partida.
A presença de crianças, idosos e famílias também exige atenção à circulação. Em eventos com grande concentração de pessoas, pequenos cuidados ajudam a evitar transtornos:
- combinar ponto de encontro com familiares
- evitar levar objetos desnecessários
- acompanhar crianças de perto
- chegar com antecedência
- observar orientações da organização no local
O evento foi pensado como programação pública e gratuita, mas a organização do público continua sendo essencial para que a noite funcione bem.
Feira gastronômica reforça a programação
A feira gastronômica deve ser um dos pontos de maior circulação durante a noite. Em jogos de Copa, muita gente chega cedo justamente para comer antes da partida, encontrar amigos e permanecer no local até o encerramento da transmissão.
A presença das barracas também favorece pequenos empreendedores e trabalhadores da alimentação, que costumam ganhar visibilidade em eventos municipais. Para o público, a oferta de comida no próprio local reduz a necessidade de sair da avenida durante a programação.
Esse tipo de estrutura costuma atrair pessoas que talvez não iriam apenas para assistir ao jogo. Quando há música, alimentação e espaço de convivência, a transmissão deixa de ser só um evento esportivo e passa a funcionar como atividade de lazer para a cidade.
Evento também interessa à Região do Juquery
Embora a programação aconteça em Caieiras, a Copa costuma aproximar moradores de cidades vizinhas. Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã mantêm forte circulação com Caieiras por trabalho, estudo, comércio e serviços.
Por isso, eventos gratuitos em áreas abertas podem atrair também pessoas da Região do Juquery, especialmente quando ocorrem em horários mais acessíveis. A partida às 21h30 permite que muita gente saia do trabalho, passe em casa ou combine a ida com familiares e amigos.
A Avenida dos Estudantes deve funcionar como ponto de encontro para moradores que querem acompanhar a Seleção em clima de torcida, sem depender de bares lotados ou espaços privados.
O que saber antes de ir
A programação oficial está marcada para começar às 18h desta sexta-feira, 19 de junho. O jogo Brasil x Haiti começa às 21h30.
Serviço:
- Evento: transmissão de Brasil x Haiti
- Data: sexta-feira, 19 de junho
- Horário da programação: a partir das 18h
- Horário do jogo: 21h30
- Local: Avenida dos Estudantes, em Caieiras
- Atrações: Batucada, telão de LED, feira gastronômica e brindes
- Entrada: gratuita
A orientação para o público é acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Caieiras em caso de atualização na programação, mudança operacional ou orientação sobre acesso ao local.
Com telão, música e feira gastronômica, Caieiras aposta em uma noite de torcida aberta para reunir moradores antes e durante Brasil x Haiti. Para quem quer acompanhar a Copa em ambiente coletivo, a Avenida dos Estudantes será o principal endereço da cidade nesta sexta-feira.