Foto: Priscila Prade

A partir desta sexta-feira (31) o 033 Rooftop do Teatro Santander, em São Paulo, recebe “7 Mulheres e um Mistério, o Musical”. A nova montagem foi inspirada em “Huit Femmes”, texto do autor e roteirista francês Robert Thomas (1929-1989), pai da comédia-suspense por misturar humor com tramas de mistério e investigação criminal.

Escrita em 1958, “Huit Femmes” estreou nos palcos parisienses três anos depois, virando sucesso imediato, recebendo o Prix du Quail des Orfèvres, prestigiado prêmio para textos inéditos de mistério policial. Traduzida para “8 Mulheres” a obra foi encenada no Brasil, pela primeira vez em 1962 com elenco de lendas, entre elas, Nathalia Timberg, Suely Franco e Dulcina de Moraes.

Levada ao cinema em várias ocasiões, a mais recente delas em 2021 pelo italiano Alessandro Genovesi, readaptando a história com o título “7 Donne e un Mistero”, sendo vista quase 10 milhões de vezes no Nefflix.

Agora com ares de delicioso musical, “7 Mulheres e Um Mistério” chega ao palco da zona oeste com direção de Ricardo Grasson e Heitor Garcia trazendo vinte e duas canções originais versadas pela atriz, cantora e compositora Anna Toledo. Durante duas horas vemos as estelares Bruna Guerin, Laura Castro, Letícia Soares, Malu Rodrigues, Paula Capovilla, Stella Miranda e Verónica Valentino, darem corpo, vozes e coreografias a uma história repleta de segredos e surpresas.

Na trama, a celebração na noite de Natal torna-se uma investigação sobre a misteriosa morte do patriarca da família. Presas no mesmo espaço, sem contato com o exterior e desconfiando umas das outras, as mulheres são obrigadas a investigar o crime enquanto tentam esconder suas próprias mentiras.

“É uma dramaturgia cheia de detalhes, aguçada, precisa, preciosa. É um texto que lendo hoje, vemos que é mais atual do que nunca. Ele fala sobre as relações humanas, sobre o jogo de poder nas dinâmicas do relacionamento familiar. Eu acho que a vibração, a importância desse texto é essa. Por isso transcende ao tempo, como as grandes obras”, aponta Ricardo Grasson.

Já para Heitor Garcia, a atemporalidade da obra merece ser destacada, por abordar temas que insistem em não sair de moda como etarismo, preconceito de gênero, relação patrão/empregado e bissexualidade. “Vamos revisitar a época em que a história foi escrita, na França dos anos 50, ampliar e observar o quão as questões daquela época ressoam até hoje. A obra distancia essas histórias do realismo fechado da literatura policial, e essa distância é aquela fornecida por um confortável “não leve totalmente a sério”, o que nos proporciona como diretores ampliar deliberadamente esse distanciamento autoirônico e aproximar/transformar a história em farsa”, diz Garcia.

Por sua vez, Anna Toledo diz ter usado a música como fio condutor das cenas, a favor de cada interpretação. A escolha pelo tom e pela linguagem também imprimem originalidade ao espetáculo. No original de Robert Thomas há uma tensão permanente no qual o confinamento das mulheres num ambiente fechado, dá vazão a ressentimentos e segredos.

“Ao adaptar essa trama para uma comédia musical, eu imaginei que tudo teria que ser exacerbado, os segredos têm que ser bombásticos e as emoções, vulcânicas. Então a música entra para trazer à tona estes sentimentos, virar tudo de ponta cabeça e revelar o que está oculto. O desafio que eu mesma me propus foi multiplicar estes conflitos para criar personagens femininos com motivações mais complexas. Neste sentido, o protagonismo feminino não se dá apenas pela presença de atrizes mulheres, mas também pelas ações das personagens, que passam a ser movidas por desejos além da necessidade de validação pela figura masculina”, ressalta Anna Toledo.

“7 Mulheres e Um Mistério, o Musical” fica em cartaz no 033 Rooftop do Teatro Santander até 4 de outubro com sessões às sextas-feiras, sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

7 Mulheres e Um Mistério, o Musical

Temporada: 31 de julho a 04 de outubro

Sextas 20h. Sábados 16h e 20h. Domingos 15h e 19h

033 Rooftop do Teatro Santander

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP

Capacidade: 388 lugares.

Classificação: 14 anos

Duração: 120 minutos

Ingressos a partir de R$ 125,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/118295