Social Distortion no Brasil

Foto: Divulgação
Para tudo que estiver fazendo e anota já na agenda. O Social Distortion, um dos maiores grupos do rock norte-americano, volta ao Brasil em novembro após uma longa espera de dezesseis anos. Liderada pelo cantor/guitarrista/compositor Mike Ness, a banda desce o continente com a “Born To Kill Tour”.
Antes de passar por nosso país os caras tocam no México (6/11), Argentina (9/11), fazem dois shows em terras tupiniquins, São Paulo (SP) (14/11) e Curitiba (PR) (15/11), encerrando a passagem pela América Latina em Santiago, capital do Chile, no dia 17 de novembro.
A turnê vem divulgar o álbum homônimo, ‘Born To Kill”, lançado em maio pela Epitaph Records, causando verdadeiro furor entre os fãs, além de receber uma enxurrada de críticas altamente positivas de grandes veículos como as Revistas Kerrang! e Rolling Stone.
Com quase cinco décadas de estrada, o Social Distortion, tem pra mim, um dos nomes mais legais da cena punk rock (Distorção Social), dando ideia do caos que Ness e companhia passam em suas letras retratando personagens marcados por queda, estrada, culpa, vício, perda, orgulho ferido e sobrevivência.
Isso tudo embalado por uma sonoridade que mudou e agregou gêneros distintos ao longo do tempo. Mostra que Mike Ness, único integrante desde o início da banda, não tem medo de ousar, indo do punk rock, rock alternativo, country, rockabilly, até o rock’n’roll de raiz norte-americana.
Fundado por Ness, em 1978, em Fullerton, Orange County na Califórnia, o SD sempre surfou fora da onda convencional da cena punk local, buscando a própria identidade. Para isso, o guitarrista/vocalista aproximou a urgência punk de referências distintas como Johnny Cash, Rolling Stones e Hank Williams.
Canções misturando violência emocional, melodia e rock de estrada estão sacramentadas numa discografia, que pode não ser extensa, mas bastante sólida trazendo álbuns emblemáticos como, “Prison Bound” (1988), “Somewhere Between Heaven and Hell” (1992), “Sex, Love and Rock ‘n’ Roll” (2004) e “Hard Times and Nursery Rhymes” (2011).
No Brasil os shows da “Born To Kill Tour” tem realização da Solid Music com apoio da Caveira Velha e Desgosto Discos. Na capital paulista Ness, ladeado por Jonny Wickersham (guitarra/vocal), Brent Harding (baixo), David Hidalgo Jr. (bateria) e David Kalish (teclados) tocam na VIBRA SP, zona sul, com repertório mesclando canções novas e eternos clássicos.
Não ficarão de fora “Born to Kill”, “No Way Out”, “The Way Things Were”, “Partners in Crime”, “Story Of My Life”, “I Was Wrong”, “Bad Luck”, “Ring Of Fire”, “Ball And Chain”, “Mommy’s Little Monster”, “When The Angels Sing” e “Reach For The Sky”. Imperdivel. Abaixo o serviço em São Paulo.
SERVIÇO
Social Distortion
Dia 14 de novembro – 21 horas
VIBRA SP
Av. das Nações Unidas, 17955 – São Paulo – SP
Duração: 120 minutos
Classificação: 16 anos
Inf: 101tickets.com.br/events/details/Social-Distortion-SP-2026-11-14-x
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