Forever Young: Uma década de sucesso

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Uma das mais deliciosas montagens do teatro brasileiro está apagando velinhas. “Forever Young”, do dramaturgo suíço Erik Gedeon, chega aos dez anos, tornando-se uma das produções mais longevas em nossos palcos. A adaptação brasuca teve tradução de Henrique Benjamin, direção musical de Miguel Briamonte e direção-geral de Jarbas Homem de Mello.

O elenco estelar traz Carmo Dalla Vecchia, Vanessa Gerbelli, Guilherme Uzeda (como Tia da Gazeta), Janaina Bianchi, Ton Prado, Fabio Yoshihara e Miguel Briamonte ao piano. No palco, os atores em versões envelhecidas deles mesmos, moram num retiro de artistas instalado dentro de um antigo teatro. Apesar das limitações impostas pela idade, continuam cantando, sonhando, amando e celebrando a vida. Sob vigilância constante de uma rígida enfermeira, no melhor estilo “Um Estranho no Ninho”, eles mantêm uma rotina aparentemente tranquila. Mas quando ela sai de cena, o palco se transforma em uma explosão de energia, humor e rock’n’roll.

Com enorme química e atuações impecáveis vemos, durante quase duas horas, momentos emocionantes, com muitas gargalhadas cujo resultado transforma reflexões sobre a passagem dos anos numa celebração da liberdade, amizade e paixão pela arte. Pela hilária interpretação, Carmo Dalla Vecchia levou o Prêmio Reverência, na categoria melhor ator.

Segundo Jarbas Homem de Mello, o segredo da longevidade de “Forever Young” está na identificação imediata que o espetáculo provoca no público. “Esse é um espetáculo que atinge todo mundo, ou porque tem alguém nessa situação na família, ou porque se imagina nessa situação. A identificação com o público é imediata. E tem também a performance dos atores mais jovens interpretando pessoas de 80, 90 anos, que sempre desperta muito interesse”, afirma o diretor.

Ao longo dessa década o espetáculo foi visto por mais de 500 mil espectadores e terá uma sessão especial comemorativa no Teatro das Artes, zona oeste de São Paulo, no dia 6 de agosto. Com mensagem atemporal e universal de que a juventude é um estado de espírito e sonhos não envelhecem, como cravaram Milton Nascimento, Lô e Márcio Borges, na clássica “Clube da Esquina Nº 2”.

Um setlist refinado é desfilado durante a encenação, despertando memória afetiva do público, atravessando gerações. Entre clássicos nacionais e estrangeiros a plateia canta junto “I love Rock ’n’ Roll”, “Smells Like Teen Spirit”, “I Will Suvive”, “Let It Be”, “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás” e “Do Leme ao Pontal”.

Olhando lá para 2016, Jarbas Homem de Mello continua descobrindo novas camadas em “Forever Young”. “Essa é a grande magia do teatro, porque ele nunca está pronto. Toda vez que a gente revisita o texto, descobre um gesto, uma intenção, um subtexto que ainda não tinha aparecido. O espetáculo sempre volta com alguma novidade na interpretação dos atores e na própria concepção da montagem”, completa. Abaixo o serviço da apresentação no dia 6 de agosto, no Teatro das Artes.

SERVIÇO

Forever Young – 10 anos

Dia: 6 de agosto – 20 horas

Teatro das Artes – Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros – São Paulo/SP

Capacidade: 769 lugares

Gênero: Comédia

Duração: 100 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos a partir de R$ 45,00

Inf: https://teatrodasartessp.com/foreveryoung/