Ao Mestre Capiba com carinho

Foto: Ricardo Nascimento

Espetáculo em São Paulo homenageia um dos maiores nomes da nossa cultura popular

Em agosto a cidade de São Paulo recebe uma grande montagem teatral homenageando o pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa (1904-1997). O inigualável Capiba, compositor, instrumentista e ícone da cultura nordestina terá a trajetória musical retratada em “Capiba, pelas ruas eu vou…” somente em quatro sessões: dias 5 e 6 de agosto no Teatro Santander e em 13 e 14 no Teatro Sabesp Frei Caneca.

Oportunidade rara para conhecer um pouco da vida desse gigante da cultura brasileira que, ao longo de 97 anos, compôs mais de 200 obras, muito além do frevo, do qual Capiba é o maior nome, mas que também transitou pelo samba, baião, maracatu e música clássica.

O espetáculo vai do erudito ao lírico/popular com as canções do gênio pernambucano executadas por uma orquestra de câmara e coreografias impressionantes. No palco durante 60 minutos os bailarinos-cantores da Aria Espaço de Dança transformam o palco numa grande festa, nesta superprodução multifacetada misturando música, dança, canto, teatro, fotografia e cinema.

Criada há 32 anos a Aria Espaço de Dança “objetiva abrigar e integrar todas as artes e contribuir para sua democratização cultural”. A ênfase da Aria é a formação completa de bailarinos e cantores, além da introdução ao universo musical e empreendedorismo. Ao longo dessas três décadas produziram 16 espetáculos sendo que mais de 10 mil crianças e famílias foram impactadas pelo trabalho da companhia de dança.

Cecília Brennand, bailarina fundadora e presidente da Aria, diz que Capiba é o maior compositor de frevos pernambucanos. “Mas sua obra vai muito além desse ritmo, com valsas, choros, maracatus, sambas, marchas e música erudita, chegando a mais de 200 composições, entre elas a ópera ‘Missa Armorial’, uma obra-prima. É isso que mostramos no espetáculo: a multiplicidade e a riqueza do legado de Capiba”, conta Brennand.

A direção musical e a regência do espetáculo são da maestrina Rosemary Oliveira, vice-presidente do Aria Social, e a concepção, direção artística e coreografia são de Ana Emília Freire.

SERVIÇO

CAPIBA, pelas ruas eu vou.

Teatro Santander

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 04543-011

Apresentado por Ministério da Cultura

Patrocínio: Banco Itaú, Logos, Grupo Parvi e Veneza

Data: 5 e 6 de agosto de 2024, segunda e terça-feira

Horário: 20 horas

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: De R$30 a R$70

Bilheteria online (com taxa de conveniência):

https://bileto.sympla.com.br/event/94544?share_id=1-whatsapp

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com/

Apresentado por Ministério da Cultura

Patrocínio: Banco Bradesco, Logos, Grupo Parvi e Veneza

Data: 13 e 14 de agosto de 2024, terça e quarta-feira

Horário: 20 horas

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: De R$30 a R$70

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/musical-capiba-pelas-ruas-eu-vou-13260