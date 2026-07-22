Henry & Klauss esticam temporada em São Paulo

Foto: Anderson Smoke/Well Ribeiro

Encantamento? Surpresa? Emoção? Sim. Quem já conferiu uma apresentação de Henry & Klauss já sentiu tudo isso. A mais famosa dupla de ilusionistas da América Latina continua surpreendendo e para felicidade geral da nação esticaram a temporada de “Masters Of Magic” até 16 de agosto, no Teatro Villa Lobos, zona oeste da capital.

O novo espetáculo sucede “Illusion Show” que ficou três anos em cartaz percorrendo o Brasil e muitos países do exterior. “Masters Of Magic” é experiência visual/sensorial, combinando ilusionismo de alto impacto, tecnologia de ponta e trilha sonora original levando crianças de todas as idades à uma jornada conectada pela memória, emoção e o impossível.

Naturais de Belo Horizonte (MG) Henry Vargas e Klauss Durães começaram a praticar mágica ainda crianças e, graças ao destino, se conheceram na adolescência numa associação de mágicos. Antes de formalizar a dupla criaram o conceito de “marketing mágico”, usando o ilusionismo como ferramenta de comunicação customizada em convenções de empreendedorismo e grandes marcas.

Sucesso absoluto, os mineiros foram laureados com três títulos oficiais no Guinnes World Records, entre eles, o de maior número de mágicas realizadas em 24 horas: 401 truques feitos em apenas um dia. As turnês internacionais os levaram a mais de 20 países, além de participação no famoso programa americano “America’s Got Talent”. A prestigiada revista Forbes os destacou entre os 10 maiores ilusionistas do mundo que estão redefinindo a mágica no mundo.

Ou seja, os caras não estão brincando, ou melhor estão, em serviço. “Masters Of Magic” é, ao longo de 80 minutos, uma imersão no mundo do ilusionismo, no qual tecnologia, efeitos visuais e interação com o público transformam cada show em memorías inesquecíveis.

SERVIÇO

Henry & Klauss

Show: Masters Of Magic

Classificação: Livre

Duração: 80 minutos

Até 16 de agosto

Teatro Villa Lobos

Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros – São Paulo – SP

Abertura dos portões: 1 hora antes do início da sessão

Horários: Quintas e sextas-feiras – 20h30

Sábados – 14h, 17h e 20h

Domingos – 15h e 18h

Ingressos a partir de R$ 42,50

Inf: www.livenation.lat e www.livenationentertainment