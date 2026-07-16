AC/DC UK em tour pelo Brasil

Foto: Christie Goodwin/Columbia Records

Quem acompanha minhas matérias sabe que quando escrevo sobre os australianos do AC/DC, me derreto todo. Uma das maiores bandas de rock da história atravessou décadas, lançou álbuns lendários, passou por vários perrengues e gravou inúmeros clássicos sacramentados por energia, riffs nervosos e solos devastadores.

Criado em 1973 na Austrália, pelos irmãos escoceses, Malcolm e Angus Young, sempre foram norteados pela alta voltagem em shows eletrizantes, bombardeando a cabeça dos fãs com toneladas de decibéis de puro rock and roll.

Na discografia estão álbuns obrigatórios como “Let There Be Rock” (1977), “Highway To Hell” (1979), “Back In Black” (1980) e “For Those About To Rock, We Salute You” (1981).

Claro que para chegar ao topo do mundo os caras cruzaram um longo caminho. As perdas do vocalista Bon Scott em fevereiro de 1980, substituído por Brian Johnson e do chefão e guitarrista Malcolm Young em 2017, balançaram a banda. Porém continuam na estrada há mais de cinquenta anos sem mudar a sonoridade, para felicidade dos fãs. Tragicamente no mesmo ano da morte de Malcolm a família Young também perdeu o irmão mais velho, George, produtor dos primeiros trabalhos do grupo.

A mais recente passagem do AC/DC pelo Brasil rolou no primeiro trimestre deste ano quando lotaram o Morumbis em três noites endiabradas. Tive a satisfação de conferir a apresentação do dia 4 de março, com minha filha, uma “acdclover” de carteirinha, e constatar que o tempo passa, mas eles continuam atravessando a autoestrada para o inferno, atestando que rock and roll não é poluição sonora.

Substituindo Malcolm na guitarra, está o sobrinho Stevie Young mantendo acesa a chama e vigor da banda. Além de Angus e Stevie Young integram a atual formação o sensacional Brian Johnson (vocal), Chris Chaney (baixo), substituindo o aposentado Cliff Williams e Matt Laug (bateria) que assumiu as baquetas no lugar de Phil Rudd.

Quem não conferiu o AC/DC no começo do ano tem agora uma grande oportunidade com a vinda do AC/DC UK ou simplesmente DC/UK, considerado o maior tributo a banda de Angus Young do planeta. Formado no Reino Unido há mais de quinze anos o DC/UK vem para uma extensa tour pelo Sul e Sudeste de nosso país em doze shows que primam pela super produção.

Em suas fileiras estão Gav Bolt (vocais), Graham Harker (guitarra solo), Devon Tristan Gaskell (guitarra), Danny Curran (baixo) e Darren Ward (bateria) replicando figurinos, instrumentos, sonoridade e performances que recriam a atmosfera das apresentações que fizeram do AC/DC os gigantes que são com espetáculos estratosféricos. Duvida? Então veja a abertura da “Ballbreaker Tour”, de 1996, no YouTube.

No palco, por quase duas horas o DC/UK incorpora a identidade visual da banda australiana. Não ficarão de fora “High Voltage”, “Let There Be Rock”, “If You Want Blood, You Got It”, “You shook Me All Night Long”, “Hells Bells”, “Dirt Deeds Done Dirt Cheap”, “Problem Child”, “Rock And Roll Damation”, “Rock and Roll Train”, “Thunderstruck”, “Riff Raff”, entre outras.

A turnê dos britânicos pelo Brasil começa em 17 de setembro em Bluemenau (SC), no Teatro Michelangelo. Depois seguem para Joinville (SC) no Teatro da Liga, em 18/09, na sequência tocam em Rio do Sul (SC) no dia 19/09, no Hermann Purnhage e Criciúma (SC), 24/09 no Teatro Elias Angeloni.

Em seguida rumam para Porto Alegre (RS), no Bar Opinião (25/09), voltam para Santa Catarina, em 26 de setembro, tocando em Florianópolis no Teatro CIC.

Em outubro o DC/UK toca em Curitiba, capital do Paraná, no dia 1º no Clay Highway Bar, em 02 de outubro se apresentam em Belo Horizonte (MG), no BeFly Minascentro. No dia 03 de outubro o show rola em Campinas (SP) no Santo Rock Bar. Na capital paulista tocam em 04/10 no Tokio Marine Hall. Depois rumam pro Rio de Janeiro (RJ), tocando no Qualistage, no dia 09/10.

A maior banda tributo ao AC/DC encerra a tour brasileira no dia 10 de outubro se apresentando em Santo André, no ABC Paulista no Santo Rock Bar. Para nós, que somos do rock, fomos muito bem brindados com rock pra sacudir a noite toda.

Abaixo o serviço do show na capital paulista.

SERVIÇO

DC/UK

Brazil Tour 2026

Dia 4 de outubro – 18 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 159,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/acdc-uk-brazil-tour-2026/