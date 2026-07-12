Quintal dos Sonhos em São Paulo

Foto: Diogo Peres

Nos dias 24 e 31 de julho o Teatro Multiplan MorumbiShopping, zona sul da capital, recebe o espetáculo “Quintal dos Sonhos”. No palco, durante 60 minutos, acompanhamos as amigas Laura (Mariana Coggiola) e Fernanda (Carol Porto) em jornadas paralelas e muito diversas. Laura anseia retomar a vida profissional ao mesmo tempo em que cuida da filha autista. Já Fernanda é professora de yoga e tenta, sem sucesso, engravidar. A frustração e o silêncio em torno da infertilidade exercem forte pressão sobre ela. A amizade entre ambas se transforma em espaço de acolhimento, escuta e resistência.

“Quintal dos Sonhos” tem dramaturgia de Mariana Coggiola e direção de Márcia Guedes. A partir de sua experiência real como mãe de uma criança autista, Coggiola construiu um texto tocante levantando debate ligado à maternidade atípica, rotina intensa de terapias, dificuldade de conciliar trabalho e cuidado integral e ausência de rede de apoio enfrentada por muitas mulheres. “Conheci muitas mães que não conseguiam trabalhar e acompanhar o desenvolvimento dos filhos ao mesmo tempo. Essa realidade me tocou profundamente”, afirma a autora e atriz.

O tema infertilidade veio através da convivência com amigas que tentaram engravidar sem sucesso. Mariana Coggiola travou contato com equipes médicas e laboratoriais que acompanham mulheres que objetivam a gravidez. “Nem todas as mães conseguem avanços significativos no desenvolvimento dos filhos e muitas não têm acesso às terapias necessárias. A peça provoca empatia e acolhimento real para essas mulheres”, atesta.

“Quintal dos Sonhos” propõe, entre encontros, frustrações, afetos e tentativas de reconstrução, que a sociedade olhe para diferentes formas de viver o maternar, assim como os sonhos, que muitas vezes, acabam silenciados pela sobrecarga, medo ou falta de acolhimento.

SERVIÇO

Quintal dos Sonhos

Dias 24 e 31 de julho, Sextas-feiras, às 20h30

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 12 anos

Ingressos: De R$60,00 a R$120,00

Link para compras: https://bileto.sympla.com.br/event/119782?share_id=1-copiarlink

TEATRO MULTIPLAN MORUMBISHOPPING

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 Piso G2

Jardim das Acácias – São Paulo