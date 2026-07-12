BGS recebe renomado produtor musical

Renomado produtor de trilhas sonoras de jogos eletrônicos, Shota Nakama vem para edição 2026 da Brasil Game Show, atendendo os fãs, além de fazer três apresentações com a Vídeo Game Orchestra

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Publicado por: Nelson de Souza Lima

Publicado: 12/07/2026, às 12:26

Atualizado: 12/07/2026, s 13:52

BGS recebe renomado produtor musical

Foto: Divulgação

Confesso que tive muito cuidado com o intertítulo dessa matéria, pois o nome de um dos maiores produtores de trilhas sonoras de jogos eletrônicos da história pode causar estranheza para quem ainda não o conhece. Eu mesmo custei a acreditar que não era piada de quinta série quando ouvi o nome Shota Nakama pela primeira vez. Mas é para valer. O músico okinawano-japonês já é figura frequente na Brasil Game Show (BGS) vindo para a maior feira de e-games da América Latina desde 2017.

O próprio Nakama se diverte com a situação que seu nome provoca nos brasileiros, tendo já virado meme nas redes sociais. Mas vamos ao que interessa. O produtor musical fará três apresentações na 16ª Edição da BGS tocando com a Vídeo Game Orchestra nos dias 10, 11 e 12 de outubro. Todo o serviço tá lá embaixo.

A VGO foi criada em 2008 e, desde então, Nakama e o grupo viajam o planeta com interpretações em rock sinfônico de trilhas sonoras de franquias aclamadas como “Metal Gerar Solid”, “Chrono Trigger”, entre outras. A Brasil Game Show 2026 promete superar a do ano passado. Em 2025, quase 307 mil pessoas travaram contato com grandes marcas e personalidades destacadas no mundo dos games, entre eles, Hideo Kojima, Naoki Hamaguchi e Yoko Shimomura. Neste ano a maior feira de games da América Latina, repete a parceria com a SEGA, gigante japonesa desenvolvedora de jogos eletrônicos, que participa pelo quarto ano, com um estande duas vezes maior em relação a 2025.

Shota Nakama participará da abertura da BGS em 9 de outubro, além de palestrar em painéis exclusivos, muita atenção pros fãs no Meet and Greet e rock and roll insano com a VGO.

“O público brasileiro tem uma paixão e energia únicas. Para 2026, estamos prepararando três shows incríveis. Vamos levar uma produção à altura da BGS para que os fãs se sintam prestigiados”, atesta o extraordinário músico.

SERVIÇO

BGS – Brasil Game Show

De 9 a 12 de outubro

No Distrito Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo – SP

Classificação: Livre

Horário: Das 13h às 21h

Inf e vendas: https://www.brasilgameshow.com.br/

Nelson De Souza Lima
Nelson de Souza Lima
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