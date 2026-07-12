BGS recebe renomado produtor musical

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Confesso que tive muito cuidado com o intertítulo dessa matéria, pois o nome de um dos maiores produtores de trilhas sonoras de jogos eletrônicos da história pode causar estranheza para quem ainda não o conhece. Eu mesmo custei a acreditar que não era piada de quinta série quando ouvi o nome Shota Nakama pela primeira vez. Mas é para valer. O músico okinawano-japonês já é figura frequente na Brasil Game Show (BGS) vindo para a maior feira de e-games da América Latina desde 2017.

O próprio Nakama se diverte com a situação que seu nome provoca nos brasileiros, tendo já virado meme nas redes sociais. Mas vamos ao que interessa. O produtor musical fará três apresentações na 16ª Edição da BGS tocando com a Vídeo Game Orchestra nos dias 10, 11 e 12 de outubro. Todo o serviço tá lá embaixo.

A VGO foi criada em 2008 e, desde então, Nakama e o grupo viajam o planeta com interpretações em rock sinfônico de trilhas sonoras de franquias aclamadas como “Metal Gerar Solid”, “Chrono Trigger”, entre outras. A Brasil Game Show 2026 promete superar a do ano passado. Em 2025, quase 307 mil pessoas travaram contato com grandes marcas e personalidades destacadas no mundo dos games, entre eles, Hideo Kojima, Naoki Hamaguchi e Yoko Shimomura. Neste ano a maior feira de games da América Latina, repete a parceria com a SEGA, gigante japonesa desenvolvedora de jogos eletrônicos, que participa pelo quarto ano, com um estande duas vezes maior em relação a 2025.



Shota Nakama participará da abertura da BGS em 9 de outubro, além de palestrar em painéis exclusivos, muita atenção pros fãs no Meet and Greet e rock and roll insano com a VGO.

“O público brasileiro tem uma paixão e energia únicas. Para 2026, estamos prepararando três shows incríveis. Vamos levar uma produção à altura da BGS para que os fãs se sintam prestigiados”, atesta o extraordinário músico.

SERVIÇO

BGS – Brasil Game Show

De 9 a 12 de outubro

No Distrito Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo – SP



Classificação: Livre



Horário: Das 13h às 21h



Inf e vendas: https://www.brasilgameshow.com.br/