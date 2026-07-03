Fim de semana tem show na Estação da Luz, festa julina, samba em Perus e atrações em Jundiaí

O primeiro fim de semana de julho chega com opções para quem quer sair de casa sem gastar muito, aproveitar programação cultural gratuita ou organizar um passeio em família. Entre Jundiaí, Perus, região central de São Paulo e linhas metropolitanas, a agenda reúne música, teatro, festa julina, samba, atividades infantis e eventos ligados ao jogo do Brasil.

A programação se concentra principalmente no sábado, 4 de julho, com atrações em estações, centros culturais, bibliotecas, shopping cultural e espaços públicos. No domingo, 5 de julho, o destaque fica para o jogo Brasil x Noruega, a Arena Brasileira no Parque Ibirapuera e o samba gratuito em Perus.

Para moradores de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã, Perus e Jundiaí, a dica é conferir horário, trajeto e custo antes de sair. A queda de temperatura também pede atenção com roupas adequadas, principalmente em passeios à tarde e à noite. O RNews já mostrou como o frio muda gastos, rotina e cuidados dentro de casa, ponto importante para quem vai circular com crianças ou idosos.

Sábado, 4 de julho

Ponto Riscado na Estação da Luz

A Estação da Luz recebe, das 12h às 13h, a apresentação gratuita de Ponto Riscado, espetáculo musical-performativo de Sé da Rua, nome artístico da artista multimídia Ka’aysara.

A ação integra a Plataforma Conexões, realizada pelo Museu da Língua Portuguesa, e acontece no saguão central da estação. A proposta mistura música, performance, oralidade, rap, trap, grime, gírias, sotaques e expressões periféricas.

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Serviço

Evento: Plataforma Conexões: Ponto Riscado

Local: Estação da Luz, saguão central

Data: sábado, 4 de julho

Horário: 12h às 13h

Entrada: gratuita

Complexo Cultural Oswald de Andrade tem Mostra Buena Noche

No Bom Retiro, o Complexo Cultural Oswald de Andrade recebe a Mostra Buena Noche, com produções audiovisuais desenvolvidas por estudantes da ETEC Jornalista Roberto Marinho.

A atividade faz parte da programação gratuita de julho do CULTSP PRO e pode interessar quem gosta de cinema, audiovisual e produção estudantil.

Serviço

Evento: Mostra Buena Noche

Local: Complexo Cultural Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363, Bom Retiro

Data: sábado, 4 de julho

Horário: 15h às 17h30

Entrada: gratuita

Videoclipe Somos Surdos, Somos Rapper será lançado no Bom Retiro

Também no Complexo Cultural Oswald de Andrade, às 19h, ocorre o lançamento do videoclipe Somos Surdos, Somos Rapper, de Edinho Santos. A exibição será seguida de conversa com o artista e interpretação em Libras.

Serviço

Evento: Lançamento do videoclipe Somos Surdos, Somos Rapper

Local: Complexo Cultural Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363, Bom Retiro

Data: sábado, 4 de julho

Horário: 19h

Entrada: gratuita

ENHYPEN terá reforço nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda

O show do grupo ENHYPEN no Nubank Parque deve aumentar o fluxo de passageiros no sábado. A operação especial envolve reforço no atendimento das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda.

A rota recomendada para o evento é pela Estação Palmeiras-Barra Funda, com acesso facilitado pela Linha 8-Diamante.

Serviço

Evento: Show do ENHYPEN

Local: Nubank Parque

Data: sábado, 4 de julho

Horário informado: das 13h às 23h30

Transporte recomendado: Estação Palmeiras-Barra Funda

Jundiaí concentra programação cultural no sábado

Jundiaí tem várias opções culturais no sábado, com atividades em biblioteca, teatro, centro das artes e espaços voltados ao público infantil.

Entre as atrações estão oficina de xadrez, teatro, contação, exposição e festa julina.

Eventos em Jundiaí no sábado

• Oficina de Xadrez na Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot

• A Refeição, com Luan Silva e Cia Tramp, na Fábrica das Infâncias Japy

• Jesuína, a Cabaça e o Berimbau, na Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot

• Oiró, O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória, no Centro das Artes, Galeria Olga de Brito

• Aula Show Ritmo 2026, no Centro das Artes, Sala Glória Rocha

• Festa Julina do SESI Jundiaí, no SESI Jundiaí

Festa Julina Bambu x Tear em São Paulo

A capital também tem clima de festa julina no sábado com a Festa Julina Bambu x Tear, em São Paulo. A atração entra como opção para quem procura comida típica, música e passeio de fim de semana.

Serviço

Evento: Festa Julina Bambu x Tear

Local: São Paulo

Data: sábado, 4 de julho

Domingo, 5 de julho

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Arena Brasileira terá reforço no transporte

No domingo, a Arena Brasileira, no Parque Ibirapuera, deve atrair público para acompanhar a programação ligada ao futebol. O evento acontece das 13h às 22h.

A orientação de transporte indica uso da Linha 5-Lilás, com desembarque na Estação AACD-Servidor.

Serviço

Evento: Arena Brasileira

Local: Parque Ibirapuera

Data: domingo, 5 de julho

Horário: 13h às 22h

Transporte recomendado: Linha 5-Lilás, Estação AACD-Servidor

Brasil x Noruega aumenta fluxo de torcedores

A partida entre Brasil x Noruega, marcada para 17h, deve aumentar a movimentação de torcedores nas linhas metropolitanas durante a tarde de domingo.

As concessionárias orientam compra antecipada de bilhete digital QR Code, atenção no embarque e desembarque e respeito à faixa amarela nas plataformas.

Serviço

Evento: Brasil x Noruega

Data: domingo, 5 de julho

Horário do jogo: 17h

Linhas com reforço: 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda

Samba gratuito em Perus na Cidade das Crianças

Perus também entra na agenda de domingo com samba gratuito na Cidade das Crianças. A atração pode ser uma opção mais próxima para moradores da zona noroeste da capital e cidades vizinhas, como Caieiras e Franco da Rocha.

Serviço

Evento: Samba gratuito em Perus

Local: Cidade das Crianças, Perus

Data: domingo, 5 de julho

Entrada: gratuita

Como se organizar antes de sair

Quem pretende circular entre cidades deve conferir tempo de deslocamento, previsão do tempo e horários de transporte. Eventos gratuitos costumam atrair mais público, principalmente quando há programação infantil, música ao vivo ou atividades em espaços de grande circulação.

Para famílias, a melhor estratégia é sair com antecedência, levar documento, água, agasalho e confirmar se o evento exige inscrição prévia. Para quem vai aos shows, ao jogo ou à Arena Brasileira, a compra antecipada de bilhete pode evitar fila e atrasos.

A agenda do fim de semana tem opções para públicos diferentes: quem quer passeio gratuito, quem busca programação infantil, quem prefere festa julina, quem gosta de música urbana e quem pretende acompanhar o futebol com estrutura de transporte reforçada.