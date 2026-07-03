Fim de semana tem show na Estação da Luz, festa julina, samba em Perus e atrações em Jundiaí

O primeiro fim de semana de julho chega com opções para quem quer sair de casa sem gastar muito, aproveitar programação cultural gratuita ou organizar um passeio em família. Entre Jundiaí, Perus, região central de São Paulo e linhas metropolitanas, a agenda reúne música, teatro, festa julina, samba, atividades infantis e eventos ligados ao jogo do Brasil.
A programação se concentra principalmente no sábado, 4 de julho, com atrações em estações, centros culturais, bibliotecas, shopping cultural e espaços públicos. No domingo, 5 de julho, o destaque fica para o jogo Brasil x Noruega, a Arena Brasileira no Parque Ibirapuera e o samba gratuito em Perus.
Para moradores de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã, Perus e Jundiaí, a dica é conferir horário, trajeto e custo antes de sair. A queda de temperatura também pede atenção com roupas adequadas, principalmente em passeios à tarde e à noite. O RNews já mostrou como o frio muda gastos, rotina e cuidados dentro de casa, ponto importante para quem vai circular com crianças ou idosos.
Sábado, 4 de julho
Ponto Riscado na Estação da Luz
A Estação da Luz recebe, das 12h às 13h, a apresentação gratuita de Ponto Riscado, espetáculo musical-performativo de Sé da Rua, nome artístico da artista multimídia Ka’aysara.
A ação integra a Plataforma Conexões, realizada pelo Museu da Língua Portuguesa, e acontece no saguão central da estação. A proposta mistura música, performance, oralidade, rap, trap, grime, gírias, sotaques e expressões periféricas.
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Serviço
Evento: Plataforma Conexões: Ponto Riscado
Local: Estação da Luz, saguão central
Data: sábado, 4 de julho
Horário: 12h às 13h
Entrada: gratuita
Complexo Cultural Oswald de Andrade tem Mostra Buena Noche
No Bom Retiro, o Complexo Cultural Oswald de Andrade recebe a Mostra Buena Noche, com produções audiovisuais desenvolvidas por estudantes da ETEC Jornalista Roberto Marinho.
A atividade faz parte da programação gratuita de julho do CULTSP PRO e pode interessar quem gosta de cinema, audiovisual e produção estudantil.
Serviço
Evento: Mostra Buena Noche
Local: Complexo Cultural Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363, Bom Retiro
Data: sábado, 4 de julho
Horário: 15h às 17h30
Entrada: gratuita
Videoclipe Somos Surdos, Somos Rapper será lançado no Bom Retiro
Também no Complexo Cultural Oswald de Andrade, às 19h, ocorre o lançamento do videoclipe Somos Surdos, Somos Rapper, de Edinho Santos. A exibição será seguida de conversa com o artista e interpretação em Libras.
Serviço
Evento: Lançamento do videoclipe Somos Surdos, Somos Rapper
Local: Complexo Cultural Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363, Bom Retiro
Data: sábado, 4 de julho
Horário: 19h
Entrada: gratuita
ENHYPEN terá reforço nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda
O show do grupo ENHYPEN no Nubank Parque deve aumentar o fluxo de passageiros no sábado. A operação especial envolve reforço no atendimento das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda.
A rota recomendada para o evento é pela Estação Palmeiras-Barra Funda, com acesso facilitado pela Linha 8-Diamante.
Serviço
Evento: Show do ENHYPEN
Local: Nubank Parque
Data: sábado, 4 de julho
Horário informado: das 13h às 23h30
Transporte recomendado: Estação Palmeiras-Barra Funda
Jundiaí concentra programação cultural no sábado
Jundiaí tem várias opções culturais no sábado, com atividades em biblioteca, teatro, centro das artes e espaços voltados ao público infantil.
Entre as atrações estão oficina de xadrez, teatro, contação, exposição e festa julina.
Eventos em Jundiaí no sábado
• Oficina de Xadrez na Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot
• A Refeição, com Luan Silva e Cia Tramp, na Fábrica das Infâncias Japy
• Jesuína, a Cabaça e o Berimbau, na Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot
• Oiró, O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória, no Centro das Artes, Galeria Olga de Brito
• Aula Show Ritmo 2026, no Centro das Artes, Sala Glória Rocha
• Festa Julina do SESI Jundiaí, no SESI Jundiaí
Festa Julina Bambu x Tear em São Paulo
A capital também tem clima de festa julina no sábado com a Festa Julina Bambu x Tear, em São Paulo. A atração entra como opção para quem procura comida típica, música e passeio de fim de semana.
Serviço
Evento: Festa Julina Bambu x Tear
Local: São Paulo
Data: sábado, 4 de julho
Domingo, 5 de julho
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Arena Brasileira terá reforço no transporte
No domingo, a Arena Brasileira, no Parque Ibirapuera, deve atrair público para acompanhar a programação ligada ao futebol. O evento acontece das 13h às 22h.
A orientação de transporte indica uso da Linha 5-Lilás, com desembarque na Estação AACD-Servidor.
Serviço
Evento: Arena Brasileira
Local: Parque Ibirapuera
Data: domingo, 5 de julho
Horário: 13h às 22h
Transporte recomendado: Linha 5-Lilás, Estação AACD-Servidor
Brasil x Noruega aumenta fluxo de torcedores
A partida entre Brasil x Noruega, marcada para 17h, deve aumentar a movimentação de torcedores nas linhas metropolitanas durante a tarde de domingo.
As concessionárias orientam compra antecipada de bilhete digital QR Code, atenção no embarque e desembarque e respeito à faixa amarela nas plataformas.
Serviço
Evento: Brasil x Noruega
Data: domingo, 5 de julho
Horário do jogo: 17h
Linhas com reforço: 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda
Samba gratuito em Perus na Cidade das Crianças
Perus também entra na agenda de domingo com samba gratuito na Cidade das Crianças. A atração pode ser uma opção mais próxima para moradores da zona noroeste da capital e cidades vizinhas, como Caieiras e Franco da Rocha.
Serviço
Evento: Samba gratuito em Perus
Local: Cidade das Crianças, Perus
Data: domingo, 5 de julho
Entrada: gratuita
Como se organizar antes de sair
Quem pretende circular entre cidades deve conferir tempo de deslocamento, previsão do tempo e horários de transporte. Eventos gratuitos costumam atrair mais público, principalmente quando há programação infantil, música ao vivo ou atividades em espaços de grande circulação.
Para famílias, a melhor estratégia é sair com antecedência, levar documento, água, agasalho e confirmar se o evento exige inscrição prévia. Para quem vai aos shows, ao jogo ou à Arena Brasileira, a compra antecipada de bilhete pode evitar fila e atrasos.
A agenda do fim de semana tem opções para públicos diferentes: quem quer passeio gratuito, quem busca programação infantil, quem prefere festa julina, quem gosta de música urbana e quem pretende acompanhar o futebol com estrutura de transporte reforçada.
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