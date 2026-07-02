Experience The Smyths volta ao Brasil

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Prepare-se para voltar aos anos 80 numa viagem sonora. Afinal quem está na casa dos 55 ou 60 anos, adolescente na época, deve em algum momento ter cantarolado as grudentas “The Boy With The Torn in His Side”, “Bigmouth Strikes Again” ou “Heaven Knows I’M Miserable Now”. E o que essas músicas têm em comum? São todas clássicos do The Smiths.

Incrivelmente a banda durou apenas cinco anos, entre 1982 e 1987, porém se tornou a mais emblemática da década, lançando quatro álbuns que causaram impacto estrondoso no rock alternativo, levando os fãs a surtar coletivamente, não apenas no Reino Unido, mas em todo o globo. Criado em Manchester, Inglaterra, o grupo trazia Morrissey (vocal), Johnny Marr (guitarra e teclado), Andy Rourke (baixo) e Mike Joyce (bateria), responsáveis pelos criminosos “The Smiths” (1984), “Meat is Murder” (1985), “The Queen is Dead” (1986) e “Strangeways, Here We Come” (1987).

Infelizmente as diferenças criativas e irreconciliáveis entre Morrissey e Johnny Marr levaram a banda à separação. Por mais que boatos invadam as redes sociais dizendo que o quarteto pode voltar, tanto o vocalista, quanto o guitarrista alegam ser impossível.

E com isso lá se vão quase quarenta anos que os “Smithlovers” sonham em ver a banda em turnês. Mas se o original não dá nenhuma chance para o retorno, quatro músicos também britânicos, criaram o Experience The Smyths, atente-se ao “Y”, considerado o maior tributo ao The Smiths do mundo. Após uma apresentação matadora em abril de 2025, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, a banda volta à mesma casa para show único em 8 de agosto. Formada por instrumentistas talentosos a ETS traz o vocalista Ghaham Sampson, com trejeitos e timbre bem próximos aos de Morrissey, Billy Fitzgeral (bateria), Simon Moore (baixo) e Andy Collins (guitarra).

O ETS está na estrada há vinte anos, muito mais tempo que a trajetória da banda de Morrissey, e suas performances são amplamente elogiadas tendo passado por vários países da Europa, Austrália, Nova Zelândia e América Latina totalizando quase mil shows.

De volta ao nosso país, a banda replica na casa da zona sul da capital os hits do The Smiths, atravessando décadas, inspirando fãs e tocando corações de várias gerações. No setlist, além das citadas, não devem ficar de fora “Ask”, “Panic”, “Half a Person”, “Suffer Little Children”, “Cemetry Gates”, “The Headmaster Ritual’, “Miserable Lie” e “Hand In Glove”. Imperdível.

SERVIÇO

Experience The Smyths

Dia: 8 de agosto – 22 horas

Abertura dos portões: 20h00

Classificação: 16 anos

Tokio Marine Hall – R. Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo, São Paulo – SP

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/

Valor: R$120,00 a R$240,00