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A partir de 6 de agosto o Teatro Multiplan MorumbiShopping, zona sul da capital, recebe “Putz, Nasci no Brasil!”. Em curta temporada a comédia escrita e estrelada por Gui Nasraui, que divide o palco com Kiko Pissolato, é norteada pelo esporte favorito do brasileiro (não é futebol), mas sim, reclamar de tudo, com especialização em não mudar nada.

“Putz, Nasci no Brasil!” tem direção de Jolanda Gentilezza e durante pouco mais de uma hora acompanhamos a saga de João da Silva Qualquer (Gui Nasraui), que chegou ao limite e quer “divórcio do Brasil”. Puto de raiva pelos calotes tomados, como pagar uma piscina e ficar no vácuo, se afogar na burocracia e ser prejudicado pelo vizinho, quer ir embora para outras paragens.

Porém, antes de sair na louca e fazer as malas contrata Cláudio (Kiko Pissolato), especialista em indicar o país ideal para recomeçar do zero. Ai que a coisa degringola. O que deveria ser um questionário técnico acaba se transformando em um interrogatório desconfortavelmente preciso.

O “consutor migratório” apresenta estatísticas e ironias levando o incauto João a notar que o problema não está em mudar de país (afinal não tá fácil este planetinha), mas sim no hábito confortável de culpar o cenário pelas próprias escolhas. O humor ácido desfila situações absurdas reconhecíveis expondo que o desejo de fuga é um sintoma contemporâneo.

“Putz, Nasci no Brasil!” fica em cartaz no Multiplan MorumbiShopping até 4 de setembro com sessões às quintas e sextas-feiras. Confira abaixo.

SERVIÇO

Putz, Nasci no Brasil!

Direção: Jolanda Gentilezza

Texto: Gui Nasraui

Elenco: Kiko Pissolato e Gui Nasraui

Duração: 75 min

Recomendação: 12 anos

Gênero: comédia

De 6 de agosto a 4 de setembro, quintas e sextas-feiras, às 20h30

Ingressos: R$ 100,00 e R$ 50,00 (meia-entrada)

Compras pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/123194

Bilheteria: abre 2 horas antes de cada espetáculo

Teatro Multiplan – Morumbishopping

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Morumbi – São Paulo – SP