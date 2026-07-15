Foto: Paula Faraco

A partir de 14 de agosto o Teatro YouTube, em São Paulo, recebe nova temporada de “Autobiografia do Vermelho”, monólogo com Bianca Comparato e direção segura de Daniela Thomas. Desde que estreou no Sesc Paulista em fevereiro desse ano, o espetáculo inspirado no romance homônimo da escritora canadense Anne Carson, tem lotado todas as sessões.

Escrita em 1998 a obra é um romance em versos, misturando poesia, ensaio e mitologia grega. Carson mergulhou nos fragmentos sobreviventes do poema clássico “Gerioneida”, escrito pelo grego Estesícoro, por volta de 650 a.C. Destaque em vários jornais importantes dos Estados Unidos foi considerado “Livro Notável do Ano” pelo New York Times e finalista do National Book Critics Circle Award.

Para levar aos palcos o espetáculo Bianca Comparato e Daniela Thomas em parceria com Gabi Costa criaram um “retrato profundamente comovente de um jovem que se reconcilia com o fantástico acidente de ser quem é”. “Autobiografia do Vermelho” faz uma recriação não convencional de um antigo mito grego num romance de formação totalmente original ambientada em nossos dias no meio oeste dos Estados Unidos.

Durante 90 minutos, Bianca Comparato nos mostra a trajetória de Gerião, menino de alma frágil e atormentada que começa a escrever a autobiografia com apenas cinco anos. O terreno vulcânico pelo qual transita Gerião é um mix da peça original, criações de Anne Carson e intervenções de Bianca e Daniela. Em sua jornada tempestuosa, Gerião escapa do irmão abusador e da mãe afetuosa, mas ineficaz. O conforto na construção de sua autobiografia vem nos braços de Hércules, jovem andarilho que abandona Gerião no auge da paixão. Tempos depois os dois se reencontram e Gerião confontra novamente a dor do desejo. Porém, sua paixão obsessiva por Hércules o levam a um destino inevitável.

“Já na primeira leitura de “Autobiografia do Vermelho”, em preparação para dirigir Bianca no audiolivro, fui transportada para o ambiente no qual iniciei minha trajetória no teatro há quase 50 anos: o teatro experimental estadunidense do final dos anos 70, início dos 80, especificamente em Nova York, onde morava então. Lá assisti ou convivi ou trabalhei com artistas de grupos como Mabou Mines, Wooster Group, Living Theater, em teatros como o La Mama, Theater For the New City, Public Theater, e com criadores como Sam Shepard, Laurie Anderson, Richard Foreman, Jeff Weiss, Spalding Grey e por aí vai. Uma potência inventiva de grande impacto, que repercutiu mundo afora, balizou minha imaginação e a quem devo minha formação como artista do teatro”, conta Daniela Thomas.

“Passando as páginas do livro, fui descobrindo que o monstro alado Gerião (aquele morto pelo herói Hercules, no seu décimo trabalho, no mito clássico) que eu antecipava habitar a paisagem grega era, nessa versão, um jovem americano esquisito e solitário, vivendo na exata geografia dos meus heróis experimentais de Nova York.(…) Essa descoberta fez com que eu abraçasse a ideia de transformar o livro em um espetáculo que fosse tributário dessa cultura de teatro que me formou e por quem tenho uma admiração imensa”, conclui a diretora.

“Autobiografia do Vermelho” fica em cartaz na região central da capital paulista até 27 de setembro com sessões às sextas-feiras, sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Autobiografia do Vermelho

Com Bianca Comparato

Direção: Daniela Thomas

Baseado no romance em verso de Anne Carson

Temporada: 14 de agosto a 27 de setembro

Às sextas e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h

Teatro YouTube – Av. Paulista, 2073 – Bela Vista, São Paulo

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada)

Vendas online: https://www.eventim.com.br/artist/autobiografia-do-vermelho/

Bilheteria: Avenida Paulista, 2073 (3º andar), no bairro da Bela Vista, em São Paulo – SP

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Capacidade: 160 lugares