Casa Natura Musical recebe Rogério Skylab

Foto: Murilo Rodrigues

No próximo dia 24 de julho a Casa Natura Musical, na capital paulista, recebe o cantor e compositor Rogério Skylab em apresentação única da turnê “20 anos do Skylab IV”, álbum significativo em sua trajetória. Também escritor, filósofo e apresentador de TV, o carioca Rogério Tolomei Teixeira é o maior representante do anti-mainstream brasileiro.

Sem se ater a padrões, convenções ou modismos construiu sólida reputação no underground com sonoridade marcada pelo niilismo, humor negro, absurdo e grotesco.

O cara tá na estrada há quase quatro décadas, tendo lançado a primeira obra, “Fora da Grei”, em 1992. Sua discografia conta mais de 25 trabalhos (des)organizados em séries e trilogias conceituais. Como não mencionar a “Trilogia dos Carnavais”, lançada entre 2012 e 2015, direcionada a ritmos brasucas como MPB, samba e bossa-nova. Merece destaque também a “Trilogia do Cu”, com os álbuns “O Rei do Cu” (2018), “Nas Portas do Cu” (2019) e “Crítica da Faculdade do Cu” (2019).

Autodenominado “cadáver dentro da MPB” chegou ao ápice da criatividade escatológica, jogando merda na cara da sociedade doente, com “Skylab IV”, de 2003. Consolidando a estética sonora, o disco trouxe inovações técnicas que levaram o carioca a outro nível. Gravado totalmente ao vivo no estúdio numa abordagem crua e direta as quais se tornaram marcas nos lançamentos seguintes. O disco trouxe a faixa “Parafuso na Cabeça”, que resultou o primeiro clipe de Rogério Skylab, dirigido por Gustavo Caldas e disponível no Youtube com milhares de views.

“Skylab IV” teve enorme repercussão na época pelo humor ácido e macabro, crueza merdalógica e crítica social. Na Casa Natura Musical o cantor e compositor será acompanhado pelos instrumentistas João Pedro (guitarra), Gabriel Planas (baixo) e Aécio de Souza (bateria). Não ficarão de fora as inebriantes “O Meu Pau Fica Duro”, “Puta”, “Música Para Paralítico” e “Lava as Mãos”. Imperdível.

SERVIÇO

Rogério Skylab

Show: 20 anos do Skylab IV

Dia: 24 de julho – Sexta-feira – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 70,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/rogerio-skylab/