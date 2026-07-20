Antes que seja tarde em São Paulo

Foto: Guga Melgar

A partir de 8 de agosto o Teatro Ruth Escobar, região central da capital paulista, recebe nova temporada de “Antes que seja tarde”, espetáculo protagonizado por Vânia de Brito prometendo manter o sucesso de temporadas anteriores.

Desde a estreia no Rio de Janeiro, em 2023, a montagem inspirada na obra “Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde” do gaúcho Fabrício Carpinejar, recebeu críticas acaloradas dos maiores jornais do país, sendo indicada aos principais prêmios teatrais.

Antes da temporada paulistana o monólogo passou, além do Rio, por Niterói, Belo Horizonte e São José dos Campos marcado pelo texto tocante e a delicada reflexão sobre memória, família e afetos. A adaptação do livro para texto teatral coube a Antônio Januzelli e Rodolfo Amorim com direção a cargo da própria Vânia de Brito e Delson Antunes.

Fabricio Carpinejar partiu da relação com seus pais, para em 2018, publicar “Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde” e, assim, refletir sobre um tema universal: a dificuldade de cuidar de quem passou a vida cuidando de nós. O gaúcho escreveu uma sequência de crônicas as quais abordam a inversão dos papéis entre pais e filhos. Dessa forma, o leitor e, agora espectador, é convidado a repensar a presença, afeto, e o tempo compartilhado antes que a ausência transforme o amor em saudade.

“O livro me pegou pelo coração. Foi ele que me fez voltar aos palcos. Essa história fala sobre a urgência da vida e do amor que tantas vezes deixamos para depois”, afirma Vânia de Brito. Com vasta carreira no teatro, cinema e televisão Brito emociona pela interpretação transformando cada apresentação na imersão em um mundo de afagos e carinho, não sendo raros os espectadores que permanecem no teatro após as sessões querendo compartilhar histórias despertadas no palco.

“Em tempo de relações cada vez mais apressadas, o espetáculo nos lembra que o amor nunca chega cedo demais – mas pode chegar tarde”, conclui Vânia de Brito.

“Antes que seja tarde” fica em cartaz no Teatro Ruth Escobar até 30 de agosto com sessões aos sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Antes que seja tarde

Baseado na obra Cuide dos Pais Antes Que Seja Tarde, de Fabrício Carpinejar

Direção: Delson Antunes e Vânia de Brito

Adaptação: Antonio Januzelli e Rodolfo Amorim

Elenco: Vânia de Brito

Duração: 60 min

Recomendação: 8 anos

Gênero: drama

De 08 a 30 de agosto – Sábados e domingos, às 20h30

Ingressos: a partir de R$ 60,00

Vendas online: https://www.ticketmaster.com.br/page/teatroruthescobar

Bilheteria: de terça a domingo a partir das 14 horas

Teatro Ruth Escobar – Sala Gil Vicente – 320 lugares

Rua dos Ingleses, 209 – Morro dos Ingleses – Centro de São Paulo – SP

Telefone (11) 3289-2358