Hamlet movido à álcool

Foto: Marcos Moraes

Lá se vão quase três anos desde que o diretor, produtor, ator e dramaturgo Dagoberto Feliz teve a brilhante e ébria ideia de criar o projeto Shakespeare Embriagado. Entre umas e outras, provavelmente no melhor estilo, uma caneta na mão e muitas “cangebrinas” na cabeça, o cara resolveu levar aos palcos montagens irreverentes dos maiores contos de William Shakespeare (1564-1616). E bota irreverente nisso.

O álcool é o personagem central e ponto de partida para a celebração entre artistas e plateia. Ao longo das sessões, muitos shots são compartilhados enquanto a narrativa incorpora improvisos e escolhas feitas durante a encenação. Percorrendo vários espaços da capital paulista, sempre com lotação absurda, (como bebe esse povo), a experiência etílica mistura teatro, improviso, música ao vivo, além da participação de alguns incautos que podem ser convidados para assumir papéis importantes na trama e até decidir o rumo de determinadas cenas, tornando cada sessão diferente da anterior.

Duas das maiores tragédias de Shakespeare já foram adaptadas: “Hamlet” e “Romeu e Julieta”. Com direção de Dagoberto Feliz o elenco formado por Bruna Assis, Guilherme Tomé, Lívia Camargo, Michel Waisman e Robert Gomes conduz as histórias em um ambiente onde gargalhadas e surpresas sobressaem com o público curtindo de montão. A direção musical e o piano ao vivo ficam nas mãos de Fernando Zuben.

Quem ainda não participou dessa festa etílica tem duas oportunidades de conferir “Hamlet” nos dias 24 e 31 de julho na capital paulista. No dia 24 os cachaceiros sobem cambaleantes ao palco do Coringa Madá, zona oeste, e em 31 de julho a apresentação rola no Clube Barbixas, região central.

O projeto Shakespeare Embriagado transformou a tragédia de Hamlet, o príncipe dinamarquês, em uma experiência interativa. Enquanto busca vingança pela morte do pai, o protagonista norteia a narrativa, preservando a essência do clássico de Shakespeare, mas permitindo o improviso e escolhas do público influenciando o desenvolvimento de cada apresentação.

“O tempo e o álcool podem alterar a forma de contar a história, mas não seu conteúdo”, resume o diretor Dagoberto Feliz. Prepare o fígado para boas gargalhadas, entre umas e outras. Confira abaixo.

SERVIÇO

Projeto Shakespeare Embrigado apresenta Hamlet

Dia 24 de julho, sexta-feira, às 20h30

Coringa Madá

Rua Luís Murat, 370 – Vila Madalena – São Paulo – SP

Ingressos: R$ 80,00 e R$ 90,00

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/97340?share_id=1-copiarlink

Dia 31 de julho, sexta-feira, às 18h

Clube Barbixas

Rua Augusta, 1129 – Consolação – São Paulo – SP

Ingressos: R$ 70,00 e R$ 90,00

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/95994?share_id=1-copiarlink