Vannick Belchior em São Paulo

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Anota já na agenda. No próximo dia 23 de agosto a Casa Natura Musical, na capital paulista, recebe a cantora e compositora cearense Vannick Belchior em apresentação única do show “Belchior 80 anos”. Sim, o sobrenome entrega. A garota é filha caçula de Antônio Carlos Belchior, nome estratosférico da MPB e autor de canções atemporais como “Paralelas”, “Sujeito de Sorte”, “Apenas Um Rapaz Latino Americano” e “Medo de Avião”.

Nascido em Sobral (CE), em 24 de outubro de 1946 o também poeta, produtor, desenhista, professor de biologia e artista plástico foi vítima de um aneurisma na aorta, nos deixando em 30 de abril de 2017. Em cinco décadas de carreira o cearense, em brainstorms criativos, compôs genialidades sonoras indo do bolero ao pop, passando pelo rock e MPB com influências Lítero-musicais de Bob Dylan, Olavo Bilac, John Lennon, Fernando Pessoa e Ângela Maria.

Por sua vez, Vannick se formou em Direito antes de optar pela carreira musical, incentivada pelos amigos do pai. Perdemos uma excelente advogada, porém ganhamos uma cantora extraordinária, que mais que interpretar, carrega o legado artístico do pai tanto na semelhança vocal quanto na missão de manter viva a sua bagagem poética. Em suma, a cearense de Fortaleza, é guardiã da obra do eterno rapaz latino americano.

Há poucos dias Vannick lançou o clipe de “Carisma”, disponível nas plataformas digitais. A canção não é das mais conhecidas do acervo de Belchior, sendo que o objetivo de Vannick é revelar novas camadas da obra do pai. Efetivamente na estrada desde 2021 a cantora tem se apresentado com frequência no eixo Fortaleza-Rio-São Paulo, sempre em sessões muito concorridas.

Na Casa Natura Musical, Vannick Belchior será acompanhada por músicos tarimbados, alguns deles, parceiros de seu pai: Sergio Zurawsk (guitarra), Lu D’Sosa (violão), Luan Wesley (piano/teclado), Dan Levadas (baixo) e Fabio Galo (bateria). No repertório de “Belchior 80 anos”, além das citadas, não devem ficar de fora “Como Nossos Pais”, “Comentário a Respeito de John”, “Fotografia 3×4”, “Divina Comédia Humana”, “Coração Selvagem”, “Na Hora do Almoço’, entre outras. Imperdível.

SERVIÇO

Vannick Belchior

Show: Belchior 80 anos

Dia: 23 de agosto – 19 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Duração: 90 minutos

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/vannick-belchior/