Foto: Lenise Pinheiro

Até 30 de agosto o Teatro Moise Safra, zona oeste da capital paulista, recebe “Simplesmente eu, Clarice Lispector”, espetáculo solo com Beth Goulart o qual é uma imersão na vida e obra de uma das maiores escritoras brasileiras.

Nascida na Ucrânia, em 1920, ainda bebê migrou para o Brasil com a familia fugindo da Guerra Civil Russa. Em nosso país Haya Pinkhasovna Lispector, adotou o nome Clarice e, em 1943, naturalizou-se brasileira, trabalhando como jornalista, antes de assumir a literatura e revolucionar as narrativas tradicionais, focando na introspecção, fluxo de consciência e conflitos existenciais.

Dentre suas obras destacam-se “Laços de Família”, de 1960, “Água Viva”, de 1973 e “A Hora da Estrela”, de 1977. Lispector faleceu em 9 de dezembro de 1977, vítima de câncer no ovário, um dia antes de completar 57 anos.

Para levar aos palcos essa jornada emocional pelo universo de Clarice Lispector, Beth Goulart pesquisou profundamente sua obra por dois anos e meio, escrevendo um texto que explora temas como amor, vida, morte, cotidiano, entrega, aceitação e entendimento.

A atriz, além da dramaturgia e atuação também dirige o espetáculo sob a supervisão atenta de Amir Haddad. A montagem estreou em 2009 e, ao longo desses dezessete anos, teve diversas temporadas Brasil afora, passando por 298 cidades e público superior a 1.300.000 espectadores.

Em quase duas décadas, “Simplesmente eu, Clarice Lispector” ganhou prêmios importantes como o APTR, Revista Contigo, Qualidade Brasil e o Shell 2009 de melhor atriz para Beth Goulart, que está comemorando 52 anos de carreira.

“Retornar para São Paulo é chegar com a obra de Clarice para novas pessoas e alimentar sua literatura com os jovens, que já estão encantados com a autora. Levar Clarice como arte viva no palco é uma experiência de troca que só o teatro é capaz de nos oferecer. Estou muito grata e feliz por estar no quarto mês da temporada com o espetáculo na cidade de São Paulo, onde iniciei minha carreira de atriz”, reflete Beth Goulart.

“Simplesmente eu, Clarice Lispector”, é muito mais que artes cênicas, se tornado um fenômeno cultural. A cada nova temporada consolida-se como marco na difusão da literatura de Clarice Lispector, aproxima as novas gerações de sua obra e reafirma a força da palavra no teatro brasileiro.

Beth Goulart brilha, pois toda estrela tem sua hora. No palco faz com que vejamos e possamos sentir a presença de Clarice Lispector e desfrutar isso intensa e apaixonadamente. As sessões acontecem de sexta a domingo. Confira abaixo.

SERVIÇO

Simplesmente eu, Clarice Lispector

Com Beth Goulart

Até 30 de agosto

Teatro Moise Safra – Barra Funda – São Paulo – SP

Horários: Sexta às 20h – Sábado e domingo às 19h

Rua Prof. Walter Lerner, 315 (antiga Rua Inhaúma), Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$120,00 (inteira), R$60,00 (meia) e R$50,00 (social)

Vendas: bilheteria do Teatro Moise Safra, nos dias do espetáculo, 1 hora antes da sessão.

Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/119583