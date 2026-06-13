Tapete da Copa chega aos trilhos de SP e leva tradição das ruas pintadas para estações

A tradição das ruas pintadas para a Copa vai sair dos bairros e ocupar estações de trens e metrô em São Paulo. Entre 11 de junho e 19 de julho, passageiros que passam pelas estações Santo Amaro, Osasco e Vila Sônia encontrarão pinturas inspiradas nas decorações populares feitas em períodos de grandes competições de futebol entre seleções.

A ação é promovida pela Motiva nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. O projeto transforma áreas de circulação em espaços de arte, memória e convivência, com participação de artistas, profissionais da operação e clientes em etapas da pintura.

Para moradores de Perus, Caieiras, Franco da Rocha e cidades do CIMBAJU, a iniciativa também chama atenção pela ligação direta com a artista visual Mariana Calle, nascida e criada em Perus, na zona noroeste da capital. Ela assina a criação dos desenhos que serão aplicados nos pisos, paredes e estruturas das estações.

Tapete da Copa terá 120 m² de pintura nas estações

O trabalho artístico ocupará aproximadamente 120 m² de piso, formando uma faixa com cerca de 60 metros de comprimento por dois metros de largura. As pinturas serão feitas principalmente durante a madrugada e em horários de menor movimento, entre 10h e 16h, para reduzir interferências na circulação dos passageiros.

Em momentos específicos, clientes e colaboradores poderão participar da construção das obras, sempre com orientação da equipe artística. A proposta é resgatar a lembrança das ruas decoradas por moradores durante a Copa, quando bairros inteiros se transformam com bandeiras, desenhos, cores e frases de torcida.

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A iniciativa terá intervenções nas seguintes áreas:

• Estação Santo Amaro

• Estação Osasco

• Mall da Estação Vila Sônia

• Pisos, paredes e estruturas internas selecionadas

Na Estação Vila Sônia, o projeto também contará com um mural de grande formato retratando personagens jogando futebol. A obra busca representar o futebol como linguagem popular, ligada à convivência, à diversidade e ao sentimento de pertencimento.

Artista de Perus leva memória dos trilhos para a obra

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A presença de Mariana Calle dá ao projeto um recorte importante para a zona noroeste de São Paulo. Nascida e criada em Perus, a artista utilizou o transporte sobre trilhos durante grande parte da vida para estudar, trabalhar e se deslocar por diferentes regiões da capital.

Essa relação cotidiana com estações, plataformas e trajetos ajudou a formar o olhar da artista sobre a cidade. Para Mariana, o transporte não é apenas um meio de deslocamento. As estações também são lugares de encontro, espera, passagem e construção de memórias coletivas.

A inspiração principal vem das ruas pintadas em bairros durante grandes torneios de futebol. Quem cresceu em regiões como Perus, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato reconhece bem esse tipo de mobilização, feita por vizinhos, famílias, crianças e comerciantes antes dos jogos.

A ideia da obra é levar essa lembrança para dentro de espaços onde milhares de pessoas circulam todos os dias.

Tradição popular ganha espaço em áreas de grande circulação

As ruas pintadas fazem parte da memória afetiva de muitas cidades. Em períodos de Copa, moradores costumam transformar vias comuns em pontos de encontro, com desenhos da bandeira, bolas, mascotes, estrelas e mensagens ligadas à torcida.

Ao levar essa linguagem para estações de trens e metrô, o projeto aproxima arte urbana, cultura popular e mobilidade. Para quem passa apressado pelas estações, a intervenção pode funcionar como uma pausa visual no caminho entre casa, trabalho, estudo e compromissos do dia.

Esse ponto é relevante para a região atendida pelo RNews porque muitos moradores de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Perus e municípios do entorno dependem diariamente dos trilhos para acessar São Paulo, Osasco, Pinheiros, Santo Amaro e outras áreas conectadas ao sistema metropolitano.

A obra não altera a operação das linhas, mas pode atrair curiosidade de passageiros que circulam pelas estações contempladas até 19 de julho.

Estações também terão troca e doação de figurinhas

A programação inclui pontos de encontro para troca e doação de figurinhas. Os espaços terão urnas para arrecadação de cromos destinados ao projeto Figurinha para Todos, que distribui o material a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

A ação amplia o caráter coletivo da iniciativa, conectando futebol, memória, arte e solidariedade. Em vez de limitar a decoração a uma intervenção visual, o projeto cria oportunidades para participação do público durante o período da Copa.

Serviço

Tapete da Copa e pontos de troca e doação de figurinhas

Período: 11 de junho a 19 de julho

Locais:

Estação Santo Amaro

Estação Osasco

Mall da Estação Vila Sônia

Horário de funcionamento das estações: das 4h40 à meia-noite

Atividades:

Pinturas artísticas inspiradas nas ruas decoradas para a Copa

Participação do público em etapas da pintura

Espaços para troca e doação de figurinhas

Arrecadação de cromos para o projeto Figurinha para Todos

O que muda para quem passa pelas estações

Para o passageiro, a principal mudança será visual e cultural. As estações participantes terão áreas decoradas, obras em construção durante períodos específicos e pontos de interação ligados à Copa.

Quem pretende circular por Santo Amaro, Osasco ou Vila Sônia durante o período pode encontrar trechos sendo pintados em horários de menor movimento. A orientação é seguir a sinalização local, respeitar as áreas isoladas quando houver trabalho artístico em andamento e acompanhar os avisos da operação.

A iniciativa coloca uma tradição de rua dentro do transporte metropolitano e aproxima a Copa da rotina de quem atravessa São Paulo pelos trilhos todos os dias.

A mesma memória coletiva também aparece fora dos trilhos e tem relação com a região. É o caso da Avenida dos Estudantes, em Caieiras que será transformada em ponto de encontro da torcida durante os jogos do Brasil, com telão, shows e feira gastronômica.

Ambas propostas aproximam a cidade do mesmo clima de celebração popular que inspira o tapete artístico nas estações, conectando futebol, convivência e ocupação dos espaços públicos.