Linha 7-Rubi muda operação neste domingo e pode atrasar viagens entre Perus, Caieiras e Jundiaí

A Linha 7-Rubi terá uma operação diferente neste domingo, 14 de junho, e quem depende do trem para circular entre Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Jundiaí precisa se programar antes de sair de casa.

A mudança será aplicada das 4h à meia-noite, durante todo o horário comercial da linha. Segundo a TIC Trens, concessionária responsável pela operação, os serviços fazem parte das obras de modernização ferroviária entre as estações Perus e Caieiras.

O principal reflexo para o passageiro será o aumento do intervalo médio entre os trens, que ficará em aproximadamente 20 minutos em toda a extensão da Linha 7-Rubi, entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

O que muda na Linha 7-Rubi neste domingo

Durante a intervenção, os trens vão circular em via única no trecho entre Perus e Caieiras. Isso significa que uma mesma via será usada para viagens nos dois sentidos, exigindo controle operacional maior e reduzindo a frequência das composições.

Nas estações Perus e Caieiras, o embarque e o desembarque serão feitos pela mesma plataforma, tanto para quem segue em direção à capital quanto para quem vai sentido Jundiaí.

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A alteração exige atenção redobrada dos passageiros, especialmente de quem não costuma usar a linha aos domingos ou precisa chegar a compromissos com horário marcado.

Veja os principais pontos da operação:

Operação especial das 4h à meia-noite

Via única entre Perus e Caieiras

Embarque e desembarque pela mesma plataforma em Perus e Caieiras

Intervalos médios de aproximadamente 20 minutos

Mudança válida em toda a Linha 7-Rubi, de Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí

Quem deve se programar com antecedência

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A operação especial atinge toda a Linha 7-Rubi, mas tende a ser sentida com mais força por passageiros que embarcam nas estações próximas ao trecho em obras.

Moradores de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato devem ficar atentos porque essas cidades concentram grande parte dos deslocamentos diários pela linha, inclusive aos fins de semana.

A mudança também pode afetar moradores de Mairiporã e Cajamar que usam ônibus, aplicativos ou transporte particular até estações como Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Perus ou Jundiaí para seguir viagem de trem.

Quem sai cedo para trabalhar, visitar familiares, ir a consultas, cursos, comércio ou compromissos na capital deve considerar uma margem maior de tempo. Com intervalos de 20 minutos, perder uma composição pode atrasar toda a viagem.

Por que a operação será alterada

De acordo com a TIC Trens, as atividades deste domingo estarão concentradas no sistema de sinalização ferroviária entre Perus e Caieiras.

Esse tipo de intervenção é necessário para permitir avanços na modernização da infraestrutura da Linha 7-Rubi, que faz parte do projeto TIC Eixo Norte.

O projeto envolve a preparação do corredor ferroviário para novos serviços de transporte sobre trilhos no estado de São Paulo. A Linha 7-Rubi tem papel central nesse processo porque conecta a capital paulista a cidades da Região do Juquery e chega até Jundiaí.

Na prática, a linha continuará operando, mas com uma configuração mais restrita no trecho em obras. Por isso, a concessionária recomenda que os passageiros planejem o deslocamento antes de ir para a estação.

Como as cidades do CIMBAJU podem ser afetadas

A Linha 7-Rubi é uma das principais ligações ferroviárias para moradores da Região do Juquery. Mesmo cidades sem estação própria, como Mairiporã e Cajamar, acabam dependendo indiretamente da operação por causa das conexões com Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Perus.

Em Caieiras, a atenção deve ser maior porque a estação estará diretamente dentro do trecho com via única. Passageiros que embarcam ou desembarcam na cidade precisam observar a sinalização da plataforma antes de entrar no trem.

Em Franco da Rocha e Francisco Morato, o trem continuará circulando, mas com intervalos ampliados. Isso pode alterar o tempo total da viagem para quem segue até a Barra Funda, Lapa, Pirituba, Perus, Caieiras ou Jundiaí.

Já moradores de Cajamar e Mairiporã que usam a Linha 7-Rubi como apoio para deslocamentos regionais devem verificar o melhor horário de saída, principalmente se a viagem depender de integração com ônibus ou outro meio de transporte.

A operação especial deste domingo reforça uma preocupação já conhecida por quem depende da Linha 7-Rubi na Região do Juquery. Em maio, o RNews mostrou como uma falha entre Lapa e Vila Aurora afetou passageiros que saíram de Caieiras, Perus e Franco da Rocha logo cedo, com reflexos no tempo de viagem e na rotina de trabalhadores e estudantes. Leia também: Linha 7-Rubi trava entre Lapa e Vila Aurora e atinge quem sai de Caieiras, Perus e Franco.

O que o passageiro deve fazer antes de sair

A recomendação principal é simples: sair com antecedência e acompanhar os avisos oficiais da operação.

A TIC Trens informou que haverá reforço na comunicação com os passageiros. A orientação será feita por cartazes informativos, avisos sonoros nos trens e nas estações, além de agentes de atendimento e segurança.

Antes de sair de casa, o passageiro deve:

Conferir o horário estimado da viagem

Evitar deslocamentos em cima da hora

Observar a plataforma correta em Perus e Caieiras

Acompanhar avisos sonoros dentro das estações

Pedir orientação aos agentes em caso de dúvida

Considerar rota alternativa se tiver compromisso com horário fixo

A medida vale para todo o domingo. Mesmo quem embarca fora do trecho entre Perus e Caieiras pode sentir diferença nos intervalos porque a operação especial reorganiza a circulação em toda a linha.

O que é o TIC Eixo Norte

Linha 7-Rubi terá operação especial neste domingo, 14, com mudanças entre Perus e Caieiras durante obras de modernização ferroviária.

O TIC Eixo Norte é o projeto que prevê a implantação de novos serviços ferroviários entre São Paulo, Jundiaí e Campinas.

O pacote inclui o Trem Intercidades, conhecido como TIC, com ligação prevista entre São Paulo e Campinas, e o Trem Intermetropolitano, o TIM, que deve conectar Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas.

Dentro desse projeto, a Linha 7-Rubi passa por modernização operacional, manutenção e adequações de infraestrutura. Entre os serviços previstos estão melhorias em sinalização, acessibilidade, rede aérea, energia, comunicação, controle operacional e via permanente.

A operação especial deste domingo faz parte desse conjunto de intervenções. Novas alterações podem ocorrer em outros fins de semana, conforme o avanço do cronograma das obras.

Serviço

Operação especial na Linha 7-Rubi

Data: domingo, 14 de junho de 2026

Horário: das 4h à meia-noite

Trecho com via única: Perus e Caieiras

Intervalo médio: aproximadamente 20 minutos

Linha afetada: Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí

Orientação aos passageiros: cartazes, avisos sonoros, agentes de atendimento e segurança