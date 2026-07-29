Contrato de R$ 47 milhões da UPA de Franco da Rocha não aparece na Transparência

Um contrato de mais de R$ 47 milhões firmado para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento de Franco da Rocha entrou em discussão após a informação de que a íntegra do documento não aparecia no Portal da Transparência do município em consulta feita neste mês.

O caso envolve o Contrato de Gestão nº 002/2026, decorrente do Chamamento Público nº 02/2026, firmado entre a Prefeitura de Franco da Rocha e a Fundação Estatal Regional de Saúde e Desenvolvimento Social da Bacia do Juquery.

O acordo tem valor total de R$ 47.968.152,48 e duração prevista de 12 meses, segundo as informações publicadas sobre a ementa do contrato. O objeto envolve gestão, operacionalização e execução dos serviços assistenciais, administrativos e de apoio da UPA, com atendimento contínuo à população.

A ausência da íntegra do documento na plataforma municipal, caso confirmada, impede que moradores consultem detalhes importantes sobre metas, repasses, obrigações da entidade contratada, fiscalização e prestação de contas.

Contrato envolve serviço essencial de saúde

A UPA é uma das principais portas de entrada da população em casos de urgência e emergência. Por isso, contratos ligados à gestão da unidade precisam ter alto nível de transparência.

Quando o município firma um contrato dessa dimensão, o cidadão precisa conseguir acompanhar não apenas o valor total, mas também como esse dinheiro será aplicado.

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Entre as informações que deveriam estar acessíveis estão:

• data de assinatura do contrato;

• prazo de vigência;

• cronograma de repasses;

• metas de atendimento;

• indicadores de desempenho;

• obrigações da fundação contratada;

• regras de fiscalização;

• forma de prestação de contas.

Sem a íntegra do contrato, a população fica sem acesso a pontos que ajudam a avaliar se o serviço contratado corresponde ao valor pago.

O que aparece e o que não aparece

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A ementa do contrato traz informações resumidas, como valor, objeto, prazo e nome da entidade contratada.

O problema apontado é outro: a íntegra do contrato não teria sido localizada no Portal da Transparência, apesar de o procedimento já estar homologado e de a ementa ter sido publicada.

Na consulta relatada, apareciam outros chamamentos públicos de 2026, mas não o Chamamento Público nº 02/2026, que deu origem ao contrato da UPA.

Esse tipo de lacuna dificulta a fiscalização social. A transparência não é detalhe burocrático. Ela permite que qualquer morador, vereador, servidor, profissional da saúde ou órgão de controle acompanhe como o dinheiro público está sendo usado.

Valor exige explicação clara

O valor de quase R$ 48 milhões chama atenção porque envolve apenas 12 meses de contrato. Isso não significa, por si só, irregularidade. Serviços de urgência e emergência exigem equipe técnica, médicos, enfermagem, estrutura administrativa, insumos, manutenção e operação contínua.

O ponto central é a publicidade do documento.

Com a íntegra disponível, seria possível verificar:

• como o valor será dividido ao longo do ano;

• quais serviços estão incluídos;

• quais metas a entidade deve cumprir;

• como a Prefeitura vai fiscalizar a execução;

• quais documentos devem comprovar os atendimentos;

• quais penalidades existem em caso de descumprimento.

Sem esses dados acessíveis, o contrato fica resumido a informações gerais, insuficientes para uma análise pública adequada.

UPA já esteve ligada a outros temas da saúde em Franco

A gestão da UPA de Franco da Rocha também se conecta a outras discussões recentes sobre a estrutura da saúde municipal. Em abril, mudanças em seleção para contratação de profissionais chamaram atenção por alterar regras e ampliar possibilidades para candidatos em diferentes funções.

A discussão também se conecta a mudanças recentes na saúde municipal, como o processo seletivo na saúde em Franco da Rocha que alterou regras e abriu possibilidade de vagas para diferentes funções, com oportunidades ligadas à Fundação Juquery e atuação na rede pública.

Esse histórico aumenta a necessidade de clareza. Quando a unidade depende de contrato de gestão, equipe, metas e recursos públicos, a população precisa entender quem administra, como administra e quais resultados devem ser entregues.

Transparência protege o morador e o próprio serviço

Publicar contratos de forma completa protege o interesse público e também dá segurança à própria administração municipal.

Com documentos acessíveis, é possível reduzir dúvidas sobre direcionamento, valores, execução, fiscalização e responsabilidades.

Em contratos de saúde, a transparência tem peso ainda maior porque envolve atendimento direto à população. Uma falha de gestão pode afetar tempo de espera, escala médica, estrutura da unidade, disponibilidade de profissionais e qualidade do serviço prestado.

O morador que usa a UPA não precisa conhecer detalhes técnicos de contratação pública. Mas tem direito de saber se o contrato está disponível, quem recebe os recursos e quais metas precisam ser cumpridas.

Prefeitura precisa esclarecer a situação

A Prefeitura de Franco da Rocha deve esclarecer se o contrato foi publicado integralmente, onde o documento pode ser consultado e por qual motivo ele não foi localizado na plataforma municipal na consulta relatada.

Também é importante informar se o Chamamento Público nº 02/2026 está disponível em outra área do site, se houve instabilidade no sistema ou se a publicação foi feita posteriormente.

A resposta precisa ser simples e verificável. Em contratos desse porte, não basta informar que o procedimento foi homologado. O documento completo precisa estar acessível para consulta pública.

O que o cidadão deve observar

Quem quiser acompanhar o caso pode buscar no Portal da Transparência de Franco da Rocha pelos seguintes termos:

• Contrato de Gestão nº 002/2026;

• Chamamento Público nº 02/2026;

• Fundação Estatal Regional de Saúde e Desenvolvimento Social da Bacia do Juquery;

• UPA;

• Unidade de Pronto Atendimento;

• R$ 47.968.152,48.

Caso o documento não seja encontrado, o cidadão pode solicitar informação pelos canais oficiais da Prefeitura, pela Ouvidoria ou pelo sistema de acesso à informação do município.

Contrato milionário precisa estar visível

A íntegra do contrato permite consultar metas, repasses, fiscalização e regras de prestação de contas. (Foto Ilustrativa)

A contratação para gestão da UPA envolve dinheiro público, atendimento de urgência e um serviço usado por moradores em momentos de necessidade.

Por isso, a pergunta central é objetiva: se o contrato já foi homologado e tem ementa publicada, por que a íntegra não aparece de forma clara no Portal da Transparência?

Enquanto essa resposta não vier, o caso segue como ponto sensível para a saúde pública de Franco da Rocha e para o controle dos gastos municipais.